Haber: Mert Osman Erman

ABD bir yargıcın verdiği kararla Bankman-Fried'in kefaletinin iptal edilmesini emretti.

31 yaşındaki kişi mahkemede kelepçelenerek götürüldü ve annesi karar sonrasında gözyaşları içinde izledi.

Hakim Lewis Kaplan, Bay Bankman-Fried'in kendisine karşı tanıklık yapacak olan tanıkları etkilemeye çalıştığı suçlamalarına savcıların katıldığını kabul etti.

Bu iddiaları reddetmişti.

Cuma günü mahkemede konuşan Hakim Kaplan, "Sanığın en az iki kez tanıklara müdahale etmeye çalıştığına dair makul nedenler olduğuna inanıyorum." dedi.

Bay Bankman-Fried'in kefaletinin iptal edilip edilmeyeceğine dair duruşma, Ekim ayında yapılacak olan duruşmadan önce geldi.

31 yaşındaki kişi, Aralık ayında, iflas eden kripto para borsası FTX'in yatırımcılarından ve müşterilerinden gelen paraları gayrimenkul, siyasi bağışlar ve hedge fonu Alameda Research'teki zararları kapatmak için yanlış kullanmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Eski milyarder iddiaları reddetti ve 250 milyon dolarlık bir kefaletle Kaliforniya'daki Palo Alto'daki ailesinin evine serbest bırakıldı.

Cebindeki eşyaları teslim etmek ve ABD Marshal Hizmeti'nin Cuma günü onu götürmesi için ayakkabı bağcıklarını, ceketi ve kravatını çıkarmak zorunda kaldı.

Babası da mahkemede bulunuyordu ve oğlu kelepçelerle götürülürken elini kalbinin üzerine koydu.

Mahkeme, Bay Bankman-Fried'in bu yılın başlarında karşılaştığı kısıtlamaları zaten sıkılaştırmıştı; vaka ile ilgili kişilerle iletişime geçme çabalarını ve sanal özel ağ kullanımını gerekçe göstererek.

Savcıların son talebi, Temmuz ayında New York Times gazetesinde yayımlanan bir makaleyi takiben geldi. Bu makalede, Bay Bankman-Fried'in zaman zaman kız arkadaşı ve Alameda'nın eski başkanı olan Caroline Ellison'un itiraflarını içeren yazılar alıntılanmıştı.

Makalede, geçen yıl dolandırıcılıktan suçlu bulunan ve Bay Bankman-Fried aleyhine tanıklık yapması beklenen Bayan Ellison'un ayrılıklarını yansıttığı ve işte "bunalımlı" hissettiği ifade ediliyordu.

Savcılar, Bay Bankman-Fried'in belgeleri medyada durumu açıklamak için paylaştığını ve Bayan Ellison'un yalnız çalıştığını savunmak istediğini iddia etti.

Ayrıca diğer potansiyel tanıklar üzerinde de soğutucu bir etki yapacağını savundular, çünkü bu, mahkemede izin verilenin ötesinde "kişisel aşağılama ve itibarlarını itibarsızlaştırma çabaları" korkusunu yaratabilir. Son aylarda basın mensuplarıyla yaklaşık 1,000 telefon görüşmesine katıldığını söylediler.

Avukatları, zaten muhabir tarafından bilinen belgeleri paylaştığını ve medyaya konuşma hakkına sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, Bay Bankman-Fried'in hapishaneye gönderilmesinin duruşma hazırlıklarını engelleyeceğini belirttiler.

Bu ayın başlarında Hakim Kaplan, Bay Bankman-Fried'in davayla ilgili konuşmasını yasakladı.

Özgür konuşma düşünceleri nedeniyle, New York Times ve Freedom of the Press Gazeteciler Komitesi de dahil olmak üzere medya grupları, hakime kısıtlamaları gevşetmesi çağrısında bulundular.

Hapishaneye gönderme kararı, Bay Bankman-Fried için daha fazla düşüş anlamına geliyor. MIT mezunu olan ve Stanford profesörlerinin oğlu olan Bankman-Fried, kripto para alanındaki çalışmalarıyla milyarder haline gelmişti.

Kıvırcık saçlarıyla tanınan kişi, endüstri için yüksek profilli bir sözcü haline gelmiş, ünlüler ve siyasetçilerle ilişki kurmuş ve dijital para birimlerini tanıtmak için dergi kapaklarında görünmüştü.

Firması geçen yıl aniden çöktü, mevduatların birikmesiyle karşılaşınca. Bay Bankman-Fried dikkatsiz kayıt tutmayı kabul etti ancak kasıtlı suçlamaları reddetti.