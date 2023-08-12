Haber: Mert Osman Erman

2015 yılında Yemen'de savaş patlak verdiğinde terk edilen gemide bir milyondan fazla varil petrol bulunuyordu.

FSO Safer adlı geminin kötüleşen durumunun patlama veya parçalanma ihtimali, büyük bir sızıntıya neden olabileceği endişesi vardı.

BM, çevresel felaketin önlendiğini ancak petrolün satışının nasıl anlaşılacağının savaşan taraflar arasında nasıl kararlaştırılacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uluslararası toplumun "yüzen bir zaman bombasını etkisiz hale getirdiğini ve potansiyel olarak büyük çaplı bir çevresel ve sağlık felaketini önlediğini" söyledi.

BM, çürüyen gemiyi güvence altına almak ve geri kazanılan petrolü taşıyacak başka bir tanker satın almak için 120 milyon dolarlık bir fon toplama çabasını yönetti.

Deniz mayınlarının bulunduğu bilinen bir su bölgesinde transferin tamamlanması 18 gün sürdü.

FSO Safer, 1976 yılında inşa edildi ve denize terk edildiğinde 1989 Exxon Valdez felaketinde dökülen petrolden daha fazla petrol taşıyordu.

Gemiyi kullanmış olan Yemen hükümetine ait olan çoğunluğu Yemen devlet firması SEPOC'a ait olan geri kazanılan petrolün kaderi daha da karmaşık bir şekilde çözülebilir.

Petrolün satışından elde edilen karın savaşan gruplar arasında nasıl paylaşılacağı konusunda bir anlaşma yok.

BM Kalkınma Programı Yöneticisi Achim Steiner, "Hikayenin en iyi sonuçlanacağı zaman, o petrolün gerçekten satıldığı ve bölgeyi tamamen terk ettiği zamandır" dedi.