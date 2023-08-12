Haber: Mert Osman Erman

David Weiss adlı federal savcıya verilen yeni yetki, zaten davayla ilgili suçlamaları açıklamış olan federal savcı David Weiss'in statüsünü yükseltti.

Başkanın oğlu hakkında vergi ve silah suçlamalarıyla ilgili bir anlaşma bu ay çökmüştü.

Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ın iş ilişkileriyle ilgili bir soruşturma istiyorlar.

Cuma günü Adalet Bakanlığı'nda beklenmedik bir açıklama yapan Bay Garland, bu adımı bu hafta Bay Weiss'in talebi üzerine attığını açıkladı.

Yeni atanan özel savcının soruşturmayı yürütebilmesi ve Delaware eyaletinin sınırlarını aşarak muhtemelen daha fazla suçlama getirebilmesi için ekstra kaynaklar sağlayacak.

Bay Garland, özel savcının işi bittiğinde bir rapor üreteceğini ve Adalet Bakanlığının bunun büyük bir bölümünü halka açık hale getireceğini söyledi.

Bay Garland, "Bay Weiss'in atanması, Amerikan halkına özellikle hassas konularda bağımsızlık ve sorumluluk konusundaki bağlılığımızı vurguluyor," dedi.

Hunter Biden'ın avukatı Chris Clark, bir açıklamada "Tüm bu manevralar sona erdiğinde, müvekkilimin çözüm bulacağına ve başarılı bir şekilde yaşamına devam edeceğine eminiz" dedi.

Bay Clark, soruşturmanın zaten beş yıl devam ettiğini belirtti. Bay Weiss, 2018 yılında Delaware'de Amerika Birleşik Devletleri savcısı olması için eski Başkan Donald Trump tarafından atandı. Kısa bir süre sonra 2019 yılında Hunter Biden'a yönelik suçlama iddialarını araştırmaya başladı.

Hunter Biden, iddialara göre 2017 ve 2018 yıllarında gelir vergisi ödemediği için iki hafif suç suçlamasıyla suçlanıyor. Bu yıllarda 1,5 milyon dolardan fazla kazandığı iddia edilmektedir. Delaware'deki Amerika Birleşik Devletleri Savcılığına göre.

Ayrıca, yasa dışı uyuşturucu kullanmaya bağımlı olduğu ve kullandığı iddiasıyla başka bir suçlamayla karşı karşıya.

Daha önce Hunter Biden, vergi suçlamalarına suçlu plede çözümlemesi yaparak ve hapis cezasından kaçınmak için silah suçlamasını kabul etmeyi kabul etmişti.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Hakimi Maryellen Noreika, anlaşmayı "standart dışı koşullar" ve silah suçlaması için önerilen çözümün "olağandışı" doğası nedeniyle iptal etti.

O zamandan beri Hunter Biden ve savcılar daha fazla plede müzakeresine girdi, ancak çıkmaza girdi. Cuma günü bir mahkeme dilekçesinde Bay Weiss'in ekibi, davayı mahkemeye götürebileceğini ve Washington DC veya California'da yeni ve daha ciddi suçlamalar getirebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçiler, genç Bay Biden'in yanı sıra Başkanı da daha fazla suçlamak istiyorlar. Onlar, Bay Biden'in Ukrayna ve Çin'deki iş ilişkilerinden kâr elde ettiğini iddia ediyorlar.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, özel savcı açıklamasına rağmen başkanı ve oğlunu soruşturmanın sürdürüleceğini söyledi.

Diğer Cumhuriyetçiler de Bay Weiss'in soruşturmasının yetersiz derecede etkili olduğunu dile getirdi.

Diğer Cumhuriyetçiler, davayı Delaware'den çıkarmaya çalışmanın, eski Başkan Trump tarafından atanan Bay Noreika'nın gözetiminde olduğu yerden çıkarılma girişimi olduğunu ve bu yerin Biden'lara daha dostane bir yasal mekan bulma girişimi olduğunu düşünüyorlar.

Beyaz Saray, bu iddiaları "deli saçması komplo teorileri" olarak nitelendirdi ve Biden'ın oğlunun iş işlerine katıldığı iddiasını reddetti.

Bay Weiss, konuyla ilgili uzun yıllara dayanan bir soruşturma yürüttü. Şimdiye kadar, Hunter Biden'ın iş ilişkilerinin babasının başkanlık statüsünden yararlandığına dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Özel savcı açıklaması ve bir jüri duruşmasına yol açabilecek yeni suçlamaların olasılığı, Hunter Biden soruşturmasının 2024 başkanlık sezonunun ortasına kadar uzanacağını neredeyse kesinleştiriyor, seçim gününden önceye kadar. Sorunun çözüme yaklaştığına dair umudu olan Beyaz Saray yetkilileri için devam edecek bir dikkat dağıtıcılığı olmaya devam edecek.

Ancak Cuma günü yapılan açıklama, Amerika Birleşik Devletleri'nde adaletin iki standart olduğu iddialarının bir kısmını dağıtabilir.