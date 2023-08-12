Haber: Mert Osman Erman

Mohammed Hassan adlı taşıyıcı, dünyanın ikinci en yüksek dağı olan Pakistan'daki K2'den bir kaya parçasından düşmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, raporlara göre birkaç saat sonra öldüğü belirtilen Hassan'ın üzerinden geçen bir grup görülmektedir.

Ancak Kristin Harila, tehlikeli koşullarda ona yardım etmek için her şeyi denediklerini BBC'ye söyledi.

"Bu trajik bir kaza... işte o gün K2'de hayatını kaybeden bir baba, bir oğul ve bir koca var. Bence bu çok, çok üzücü bir şekilde sona erdi," dedi.

Norveçli dağcı, dünya rekorunu elde etmek ve 8.000 metrenin (26.000 fit) üzerindeki tüm zirveleri en hızlı tırmanan dağcı olmak için K2'nin zirvesine gitmekteydi.

27 Temmuz'daki tırmanış sırasında Hassan'ın, şişkin bölge olarak bilinen dar bir patikadan düştüğü bildirildi.

İki Avusturyalı dağcı, Philip Flämig ve Wilhelm Steindl, insanların onun üstünden tırmandığını gösteren görüntüler yayınladı. Görüntülerin ne zaman alındığı belirsizdir.

Çift, o gün dağda bulunuyorlardı, ancak tehlikeli hava koşulları ve bir çığ nedeniyle tırmanışlarını iptal ettiler. Steindl'in zirveye ulaşma girişimini belgeleyen bir belgesel üzerinde çalışıyorlardı.

Kamera ekranları küçük olduğundan, sonraki gün dronları yakaladığını söylediler.

"Yaşayan bir adamı, şişkin bölgedeki dar bir geçitte yatarken gördük. Ve insanlar onun üstünden geçerken zirveye gidiyorlardı. Ve hiçbir kurtarma görevi yoktu," Steindl, BBC'ye anlattı.

"Gerçekten şok oldum. Ve gerçekten üzüldüm. İnsanların onun yanından geçip kurtarma görevinin olmaması durumunda ağlamaya başladım."

Flämig, Mr. Hassan'ın bir kişi tarafından "herkes diğer yöne doğru hareket ederken" tedavi edildiğini ve "ısıtılmış, rekabetçi bir zirve koşusunda" zirveye doğru hareket ettiğini Austria's Der Standard gazetesine anlattı.

Ancak Harila, Mr. Hassan'ın ölümüne terk edildiği suçlamalarını reddetti.

BBC'nin The World Tonight programına konuşan Harila, takım üyelerinin Hassan'a yardım etmeye çalıştığını ancak dar bir rotadan aşağıya getirmenin "mümkün olmadığını" söyledi. Daha önce Norveçli dağcı, diğer takımın birkaç metre ötede olduğunu ve "trajik kaza" nın gerçekleştiğini gördüğünü belirten bir Instagram gönderisi paylaştı.

Ölümünden kimseyi suçlamadığını ve "yanlış bilgi ve nefretin yayılmasını durdurmak" için açıklama yapmaya karar verdiğini ekledi.

Harila, tam olarak neler olduğunu görmediğini söyledi, ancak sonraki bildiği şeyin Hassan'ın "iki buz çengeli arasındaki bir ip üzerinde ters durduğunu" ve kayışının "dizlerine kadar inmiş olduğunu. Ayrıca puf ceketi giymemişti ve midesi karla temas ediyordu." olduğunu anlattı.

Takımının rehberi bağlamak ve ona oksijen ve sıcak su vermek için bir buçuk saat boyunca çaba sarf ettiklerini anlattı, ta ki "köşede bir çığ patladı".

Takımının güvende olduğunu belirledikten sonra, aşırı kalabalığı önlemek için ileri gitmeye karar verdiğini ve kameramanının, kendisi de oksijenini tüketene kadar geride kaldığını söyledi.

"Aşağı inerken Hassan'ın geçtiğini ve kendimizin vücudunu taşıyamayacak durumda olduğumuzu gördüğümüzde" dedi.

Pakistan-Çin sınırında bulunan K2, 8.611 m (28.251 ft) yüksekliğiyle tırmanması en zor ve tehlikeli dağlardan biri olarak kabul edilir.