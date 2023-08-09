Haber: Mert Osman Erman

Moskova'daki yetkililer, yeni okul kitabının Ukrayna'ya yönelik savaşı haklı çıkarmayı amaçladığını ve Batı'nın Rusya'yı yok etmeye çalıştığını iddia ettiğini açıkladı.

Rus medyası tarafından yayınlanan alıntılara göre, artık öğrencilere Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı "özel askeri operasyonunu" başlatmamış olsaydı insan medeniyatinin sona ermiş olabileceği öğretilecek.

"Rus Tarihi, 1945 - erken 21. yüzyıl" adlı ders kitabı, eski Rus kültür bakanı olan başkanlık danışmanı Vladimir Medinsky tarafından yazıldı.

Bu, Rus okullarında kullanılan ve Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'nın tam ölçekli istilasından bahseden ilk resmi olarak onaylanmış bir tarih kitabıdır.

Eylül ayından itibaren Rusya'da ortaöğretimin son yılında - 11. sınıf - öğrencilere öğretilecektir. Bu, 17-18 yaş grubundaki öğrencilerin katıldığı bir sınıftır.

Kitap, "Batı'nın Rusya içindeki durumu istikrarsızlaştırmaya odaklandığını" ve bu amacı gerçekleştirmek için Batılı güçlerin "açıkça Rusfobi" yaydığını iddia ediyor.

Sonra devam eder, Rusya'yı çeşitli çatışmalara sürüklüyorlar. Batının nihai amacı Rusya'yı yok etmek ve mineral zenginliğini kontrol altına almak, diye yazıyor ders kitabı.

Kitap, Kremlin propagandasının birçok klişesini yinelemekte ve Ukrayna'yı, Batı'nın iddia ettiği gibi ülkeyi Rusya'ya karşı bir "kamçı" olarak kullandığı iddiasıyla manipüle etmektedir.

Kitaba göre Ukrayna, Batı'nın bir oyunu sonucu oluşturulmuş bir varlık ve hatta Ukrayna'nın mavi-sarı bayrağı da Ukraynalıları Ruslardan farklı olduklarına ikna etmek isteyen Avusturyalılar tarafından uydurulmuş.

Kitap aynı zamanda çarpıtma ve manipülasyonla dolu.

Örneğin, 2014 yılındaki Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ilk saldırısını, doğu Donbas sakinlerinin "Rus kalmak istediklerini" ve "gönüllülerin" katıldığı bir doğu ayaklanması olarak tanımlar. O dönemde Rusya'nın Donbas'a gönderdiği askeri teçhizat ve personel hakkında hiçbir şey söylemez.

Kitap, 2022'deki tam ölçekli istilasının temel nedenlerinden birinin Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığı olduğunu iddia ediyor.

Eğer Ukrayna ittifaka katılsaydı ve sonra "Kırım veya Donbas'ta bir çatışma provoke etseydi", kitap, Rusya'nın NATO ittifakının tamamına karşı savaş açmak zorunda kalacağını söylüyor.

"Bu muhtemelen medeniyetin sonu olurdu. Buna izin verilemezdi," diyor ders kitabı.

Ancak, Ukrayna'nın NATO'ya katılımı o zamanlar - ve hala şu anda - uzak bir olasılıktı.

Kitap ayrıca, Rusya'nın 2014'teki Kırım'ı ilhakından önce, Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun merkezi olan Sevastopol'ü bir NATO üssüne dönüştürmeyi planladığını ve sonradan Kiev'in nükleer silah elde etmek istediğini yanlış iddia ediyor.

Kitapta yer alan başka bir yanlış iddia da, 2014'e kadar Ukrayna'nın nüfusunun %80'inin Rusça'yı ana dilleri olarak gördüğüdür. Saygın Razumkov Merkezi'nin 2006'da yayımladığı bir ankete göre Ukrayna sakinlerinin yalnızca %30'u Rusçayı anadili olarak adlandırırken, %52'si Ukraynacayı ana dilleri olarak adlandırmıştır.

Rusya'da yetkililer daha önce Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını iddia eden aktivistleri hapse atmıştır. Örneğin, Kremlin karşıtı eleştirmen Ilya Yashin, Ukrayna'daki Bucha kasabasında şüpheli Rus savaş suçlarını çevrimiçi bir canlı yayında tartıştıktan sonra Aralık 2022'de 8 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Kitap, Ukrayna'ya istilasının ardından Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımlarını eleştirmekte ve bunları "Rusya'nın ekonomisini yok etmeye" yönelik bir girişim olarak sunmaktadır. Ayrıca bu yaptırımların "Batının alıntı yapmaktan hoşlandığı tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini" yanlış bir şekilde iddia etmektedir.

Aynı zamanda tam ölçekli istilanın ardından Batılı işletmelerin Rusya'dan çıkmasını Rus işadamları için bir "fantastik fırsat" olarak sunmaktadır.