Haber: Damla Oya Erman

'Teenage Mutant Ninja Turtles' yıldızının 'Pretty Boys are Dangerous' adlı kitabı Kasım ayında yayınlanacak

Megan Fox, bir şair ve karşılaştığı bazı erkekler bunu bilecek. "Teenage Mutant Ninja Turtles" aktrisi, "Pretty Boys are Dangerous" adlı bir şiir kitabı yazdı. Bu kitap, kendisinin sessizliğim nedeniyle içime yerleşen hastalığı çıkarmak için yazıldığını söyledi.

37 yaşındaki oyuncu, yeni kitabıyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Bütün yaşamımı erkeklerin sırlarını saklayarak geçirdim, bedenim günahlarının yükünü taşımaktan ağrıyor. Özgürlüğüm bu sayfaların içinde yaşıyor."

Kitabın başkalarını "mutluluğunu ve kimliğini geri almak için seslerini kullanarak gömmüş ancak unutulmamış olanı karanlıkta aydınlatmaları" konusunda ilham vermesini umduğunu söyledi.

Megan Fox, tuttuğu "sırlar" hakkında bir şiir kitabı yayımlıyor. Fox, nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly, kitabının kapağı için Instagram'da paylaştığı gönderisinin altına "gurur duyuyorum" ve yanına ateş emojisi ekleyerek yorum yaptı.

Fox, son iki yıldır rapçi Machine Gun Kelly ile ilişki yaşıyor. Bundan önce, aktris "90210" oyuncusu Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmiş ve 2019 yılında ayrılmıştı. Boşanmaları geçtiğimiz yıl resmiyet kazandı. Eski çift üç çocuğu paylaşıyor.

Fox'un yayıncısı Gallery Books, Simon & Schuster'ın bir bölümü, aktrisin 80'den fazla şiirde "acımasız mizahını" gösterdiğini ve aynı zamanda "kalp kırıcı" ve "karanlık" olduğunu belirtti.

Fox'un kitabı, "zamanımızın en tanınmış kadınlarından birinin güçlü bir başlangıcıdır" diye belirtildi. "Sayfayı çevir, elmayı ısır ve yıl boyunca okuyacağınız en etkileyici ve bağımlılık yaratan kitaplara dişlerinizi geçirin" diye yayıncı not düşüyor.

Fox'un kitabı 7 Kasım'da çıkacak.