Haber: Mert Osman Erman

Rus yetkililere göre, Kerç Boğazı'ndaki gece saldırısında geminin makine dairesi hasar gördü. Kimse yaralanmadı.

Ukrayna henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak BBC'ye bir Ukrayna güvenlik servisi kaynağı denizaltı dronunun kullanıldığını söyledi.

Cumartesi günkü saldırı, bu tür silahların içerdiği ikinci saldırıdır. Ancak Rusya, Cuma günkü saldırı sırasında herhangi bir hasarın oluşmadığını kabul etmedi.

Denizaltı dronları, yüzeyde veya suyun altında çalışan küçük, insansız araçlardır. BBC Verify tarafından yapılan araştırma, Ukrayna'nın denizaltı dronlarıyla birçok saldırı düzenlediğini göstermektedir. Kerç Boğazı, Karadeniz'i ve Azak Denizi'ni birbirinden ayırır, Kırım - Moskova tarafından 2014 yılında ilhak edilen Ukrayna yarımadası - ve Rusya'nın Taman yarımadasını.

Ukrayna'nın SBU güvenlik servisine göre, Cumartesi günkü operasyon aynı zamanda Ukrayna donanması ile birlikte yürütüldü ve 450 kg TNT patlayıcının kullanıldığı belirtildi.

Tankerin yakıt yüklü olduğu söylendi, bu nedenle "havai fişekler" uzaktan görülebiliyordu.

Rusya'nın deniz taşımacılığı ajansı Sig tankerin, Kırım Köprüsü'nün 17 mil (27 km) güneyinde bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın devlet destekli Tass haber ajansı, ülkenin bölgesel Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (MRCC) bir yetkilinin, saldırının Kerç Boğazı'nın hemen güneyinde gerçekleştiği sahaya iki römorkun zaten geldiğini söylediğini aktardı.

"Motor dairesi hasar gördü. Fazla değil, ama hasar gördü," dedi yetkili.

Rusya'nın deniz taşımacılığı ajansı RosMorRechFlot daha sonra geminin "muhtemelen bir denizaltı dronunun saldırısı sonucu" su hattının hemen yanındaki makine dairesinde bir deliğe sahip olduğunu belirtti.

"Gemi su üzerinde," diye ekledi.

Rus devlet destekli medya ayrıca, daha kuzeydeki Kırım Köprüsü'ndeki ışıkların kapatıldığını ve tüm trafiğin durdurulduğunu, yaklaşan bir saldırıya ilişkin uyarılar yapıldığını bildirdi.

Cuma günü, Rus bir deniz gemisi Ukrayna'nın Novorossiysk kentindeki Karadeniz limanına yönelik bir denizaltı dronu saldırısında ciddi bir zarar gördü, Ukraynalı güvenlik kaynakları BBC'ye söyledi.

Daha sonra, Olenegorsky Gornyak büyük çıkarma gemisine dronun çarptığını gösteren iddia edilen bir video ortaya çıktı. Başka bir doğrulanmamış video, ağır eğimli bir geminin limana çekildiğini gösteriyordu.

Ancak Rusya'nın savunma bakanlığı, Novorossiysk'taki deniz üssüne yönelik Ukrayna saldırısını püskürttüğünü, iki denizaltı dronunun kullanıldığı bir saldırıyı kabul etti ancak herhangi bir hasar kabul etmedi.

Novorossiysk, Rus ihracatının büyük bir merkezi olup, Kerç Boğazı'nın güneydoğusunda yer almaktadır.

Son haftalarda denizdeki çatışmalar arttı, çünkü Rusya Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde tahıl ihracatına izin veren büyük bir BM anlaşmasını terk etti.

Ukrayna limanları, Rus dronları ve füzeleri tarafından vuruldu ve Kiev misilleme yapma tehdidinde bulundu. Ukrayna'nın başkanlık danışmanı Mykhailo Podolyak, savaşın sınırlarının çok ötesine taşma konusunda endişe duyan Batılı müttefikler hakkında sorulduğunda "Eğer aktif olarak saldırmıyorsanız savaşı kazanmanın imkansız olduğu açıktır" dedi. O, Rus gemilerinin zarar görmüş görüntülerinin Moskova'nın Karadeniz'i şantaj yapmaktan vazgeçmesine neden olacağını düşünüyor.

Kiev, Rusya'nın derinliklerine drone saldırıları düzenlemediğini reddederken, işgal altındaki bölgelerde ve çevre sularında tehdit gördüğünü belirtiyor.

Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi'nin tam kontrolünü elinde bulunduruyor ve iddia edilen iki hasarlı gemi bunu değiştirmeyecektir.

Ancak önceki Ukrayna karşı taarruzları, büyük Rus tedarik hatlarını kesme yeteneklerine dayanmaktadır.

Eğer gerçekten büyük bir Rus savaş gemisini ve petrol tankerini iki günde etkisiz hale getirebildiyse, daha fazlasının izlemesini umuyor olacak.

Bu savaşın etkisi giderek daha büyük görünüyor.

Başka bir gelişmede, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Cumartesi günü daha sonra görüşmeler düzenlemesi bekleniyor.

Yaklaşık 30 ülkeye davetiyeler gönderildi - ancak Rusya'ya gönderilmedi - Jeddah şehrindeki Kızıldeniz kentindeki toplantıya katılmak için.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli invazyonunu Şubat 2022'de başlattı.