ABD Ticaret Bakanlığının nisan ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerine göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda bir önceki aya oranla yüzde 5,7 artarak 1 milyon 360 bine yükseldi.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 420 bin olması yönündeydi.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta aylık yüzde 16,8 azalışla 1 milyon 287 bine düşmüştü.

Konut başlangıç sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 0,6 azalış kaydetti.

İnşaat izni son 1,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da nisanda aylık bazda yüzde 3 azalarak 1 milyon 440 bine indi.

Piyasa beklentisi, nisan ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 480 bin olacağı yönündeydi.

Nisanda Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine inen inşaat izni sayısı martta aylık yüzde 5 azalışla 1 milyon 485 bin olmuştu.

Verilen inşaat izni sayısı nisanda yıllık bazda ise yüzde 2 geriledi.