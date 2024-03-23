Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Ukrayna'da saklanmak istediğini belirterek, "Ukrayna, Batılı liberal rejimlerin eliyle 10 yıl boyunca Avrupa'da terörizmin yayılmasının merkezi haline geldi." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirmişti.

Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.