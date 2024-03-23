Savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, Kongre'nin yer aldığı Capitol Hill'de protesto gösterisi düzenledi.

Code Pink kuruluşunu kuran aktivist Medea Benjamin, "Bu Kongrenin, ne kadar zalim, acımasız, kalpsiz olduğunun ve Gazze halkını ortadan kaldırmada İsrail'i desteklemek için ne kadar ileri gideceklerinin bir örneği." dedi.

İsrail'in yardımların girişini engellediği Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü ve bunların televizyondan canlı izlendiğini belirten Benjamin, "Açlıktan ölüyorlar. Ama yine de Kongre, yardıma ihtiyacı olan insanlara gıda ulaştırma kapasitesine sahip olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu tek kuruma giden parayı yasaklama kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Benjamin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'dan geçmesi halinde bütçe tasarısını imzalayacağına ilişkin açıklamalarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biden, tüm bu ölümleri durdurmak istediğini söylüyor. Yine de Kongre'ye sunulma zahmetine bile girmeden silah göndermeye devam eden de o. Biden, Filistinlileri önemsiyormuş gibi bir şeyler söylüyor ama zerre kadar umurunda değil ve felaketi durdurmak için hiçbir şey yapmıyor."

ABD Temsilciler Meclisi, dün 2024 mali yılı sonuna kadar bazı hükümet kurumlarına finansman sağlayacak 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını kabul etmişti.

Mart 2025'e kadar ABD tarafından UNRWA'ya herhangi bir fon sağlanmasının yasaklanması yer alan tasarıda, Demir Kubbe füze savunma sisteminin takviyesi için 80 milyon dolar dahil İsrail'e 4 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesi öngörülüyor.