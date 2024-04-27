KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rum basınında yer alan "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Konseyi toplantısına atıfla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta yeni bir çözüm önerisi sunduğu, Türk tarafının bu öneriyi kabul etmediği, Türk tarafının 2 devletli çözümden vazgeçtiği ve talep ettiği şartlarda değişiklikler meydana geldiği" yönündeki haberler hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum basınında, dün toplanan Rum Ulusal Konsey toplantısına atıfla çeşitli gerçek olmayan manipülatif haberler yayınlanmıştır. Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs meselesinde uluslararası toplum nezdinde 'çözüm isteyen taraf' olarak görünmek amacıyla nafile girişimleri çerçevesinde basına yalan ve yanlış haber düzenlettiği aşikardır."

Açıklamada, Kıbrıs'ta BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar tarafından yürütülen süreç dışında herhangi bir çalışma yürütülmediği aktarılarak, Rum basınında yayınlanan, "Türk tarafının iki devletli bir çözümden değil sadece 'egemen eşitlikten' söz ettiği" şeklindeki söylemlerin tamamen Rum liderliğinin hayal ürününün eseri olduğu vurgulandı.

Resmi müzakereler için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesinin şart olduğu belirtilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin tarafımıza ilettiği herhangi resmi bir toplantı önerisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından önerilen gayriresmi üçlü ve/veya beşli konferans önerisini reddettiği, Rum tarafının ise bu öneriyi kabul ettiği şeklindeki haberler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.