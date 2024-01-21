Haber: Mert Osman Erman

RZhD, "Twix adlı kedinin öldüğü için içtenlikle üzgünüz" dedi ve düzenlemelerini değiştireceklerini söyledi.

Daha önce, Moskova'nın doğusundaki Kirov'da 11 Ocak'ta karlı alana atıldığı görünen sarı-beyaz kedinin gayri resmi olarak atılma anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Erkek kediyi sokak kedisi sanan tren kondüktörünün olduğu bildiriliyor.

Bu olay, kedi seyahat kafesinden kaçtıktan sonra bir vagonun içinde yürüyen yolcular tarafından fark edildiğinde meydana geldi.

Olay ortaya çıktığında, yüzlerce gönüllü Kirov'daki tren istasyonu çevresinde arama yapmaya başladı.

Kedi nihayet Cumartesi günü ölü bulundu ve daha sonra sahipleri tarafından tanımlandı.

Bazı raporlar, Twix'in bir hayvan ısırığı ve donma nedeniyle öldüğünü söylüyor.

O dönemde Rusya'nın geniş alanları soğuk hava dalgası ile etkilendi ve Kirov'da -30°C'ye kadar düşen sıcaklıklar rapor edildi.

Şu ana kadar 70.000'den fazla kişi, yerel yetkililerin böyle bir soruşturma açmamalarının ardından kadın kondüktör hakkında bir suç soruşturması açılmasını talep eden bir dilekçeye imza attı.

200.000'den fazla kişinin imzaladığı ayrı bir dilekçe, henüz kamuoyuna açıklanmayan kadın kondüktörün işten çıkarılmasını istiyor.

Twix'in sahiplerinden biri, durumu mahkemeye taşımayı planladığını devlet medyasına söyledi.

Rusya genelinde binlerce kişi, özel bir sosyal medya kanalında gelişmeleri takip ediyordu.

Twix'in ölümü doğrulandıktan sonra, bir kullanıcı kedinin başı üzerinde melek kanatları ve bir hale ile resmedilmiş bir görüntü paylaştı.

Cumartesi günü, RZhD, şirket kondüktörlerini "hayvanları trenlerden indirmeyi" yasaklayacak değişiklikleri zaten uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bunun yerine, şirket ekledi, hayvanlar istasyon çalışanlarına teslim edilecek ve hayvan koruma grupları çağrılacaktı.

RZhD, geri dönüş karşısında savunmaya geçmiş durumda, sosyal medyada çalışanlarının "hayvanlara büyük bir özen ve sevgi ile yaklaştığını ve onlara seyahatleri sırasında her türlü bakımı yaptığını" belirtme ihtiyacı hissetti.

Şirket, demiryolu işçilerinin Twix'in aranmasına katıldığını söyledi ve bir alt kuruluşunun Rusya genelinde sokak hayvanlarına yardım eden kuruluşlarla uzun vadeli bağlantılar kurmayı düşündüğünü ekledi.