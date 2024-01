Haber: Mert Osman Erman

Şarkı, 2020'de BBC'nin Proms'dan şarkının sözlerini çıkarma kararını tersine çevirmesiyle tartışma yarattı.

Rule, Britannia! sömürgecilik ve kölelikle ilişkilendirilmesi nedeniyle tartışmalıdır.

BBC, Proms'un "dünya genelinde sevilen uzun süredir devam eden geleneklere" dayandığını söyledi.

Kanneh-Mason, geçen yılın Last Night of the Proms etkinliğinde soloistti. Ancak şarkının gecenin sonunda söylendiğini duymak için kalmadığını söyledi.

BBC Radio 4'te Desert Island Discs programında konuşurken, şarkının Last Night of the Proms'ta yer almaması gerektiğini ve "çok güzel müziğin" onun yerini alabileceğini belirtti.

"Sanırım belki bazı insanlar, şarkının birçok kişiyi rahatsız ettiğinin farkında değil, onları (onu söyleyen insanları) iyi hissettirse bile," dedi.

"Bence bu konuda büyük bir yanlış anlama var." Rule, Britannia! ve Land of Hope and Glory'nin 2020'deki Last Night of the Proms'ta söylenmeyecek olması büyük eleştirilere yol açtı.

O dönemde, BBC, orkestra versiyonlarının sahnelenme kararının Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle alındığını söyledi.

Ancak raporlar, sözlerin sömürgecilik ve kölelikle ilişkilendirildiği için bırakıldığını öne sürdü.

Kuruluş daha sonra geri adım attı ve "seçkin" bir grup şarkıcının şarkıları yine seslendireceğini söyledi. Rule, Britannia! yerine ne koyacağı sorulduğunda, Kanneh-Mason İngiliz halk müziğini önerdi.

"Bu ülkeden çok güzel İngiliz müziği var, bu ülkenin halk müziği serveti şaşırtıcı," dedi. "Bence bu, yerini almak için harika bir şey olurdu."

Devam etti: "Kutlamanın sonunda harika bir müzik festivalinin parçası olarak kutlamaya değer birçok şey var."

Kanneh-Mason'ın yorumlarına yanıt olarak, bir BBC sözcüsü şunları söyledi: "Proms, dünya genelinde sevilen uzun süredir devam eden gelenekler üzerine kurulmuştur ve bu geleneklerin arasında Last Night etkinlikleri de bulunmaktadır. Diğer gelenekler arasında yeni müzikleri tanıtmak, erişilebilirlik ve klasik müziği mümkün olduğunca çok insanla buluşturma yer alır." Kanneh-Mason, 2016'da BBC Genç Müzisyen Ödülü'nü kazandığında 17 yaşındaydı ve iki yıl sonra, Sussex Dükü ve Düşesi'nin düğününde çello çaldığında ün kazandı.

Nottingham'da büyüyen bir müzik ailesinin bir parçasıydı ve altı yaşındayken çello dersleri almaya başladı.

Kanneh-Mason, siyah müzisyenler olarak klasik müzik icra etmenin zorluklarıyla karşılaşsa da, genç yaşta yeteneğini besleyen öğretmenlere sahip olduklarını söyledi.

"Kesinlikle benim siyah olmamın bazı durumlarda ciddiye alınmamama neden olduğu durumlar vardı," dedi.

"Genellikle çello ile dışarı çıktığınızda bazı insanlardan gelen bakışlardı," diye ekledi. "Genellikle daha ince şeylerdi, ancak bazen daha fazlasıydı." Geçen yaz, ırkçı bir mesaj, Kanneh-Mason'ın kardeşlerinden biri, Isata, etkinlikte sahne aldıktan sonra BBC Proms X (önceki adıyla Twitter) hesabına gönderildi.

O zamanlar anneleri Kadie, postayı tesadüfen gören küçük kızlarından birinin gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Bu tür yorumlarla başa çıkmak Kanneh-Mason'a göre zor.

"Anlık anlardaki izole olaylar, hakaret edici ve sizi etkiler, ancak bununla başa çıkabileceğiniz bir şey," dedi.

"Ancak uzun vadeli etkilerin, farkında olmadığınız ve daha zor başa çıkılan şeyler olduğunu düşünüyorum."

Ekledi ki, yorumlar "kendinizi nasıl gördüğünüzü, nasıl değerlendiğinizi, ne kadar kendinize güvendiğinizi ve dünyaya nasıl uyduğunuzu" etkiler.

"Benim için ve birçok insan için, bu zor bir durum."