Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde bulunan Rusya'nın Batı Birlik Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerini denetleyen Şoygu'ya, gurubun komutanı Yevgeniy Nikiforov sahadaki durumla ilgili bilgi verdi.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Şoygu, savaşan birliklere desteğin sağlanması ve askerlerin güvenli konuşlandırılması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine işaret etti.

Şoygu, Ukrayna ordusunun, çatışma alanında planlarının keşfedilmesi için istihbaratın etkin şekilde çalıştırılması talimatını verdi.

AA