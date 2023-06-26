Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı bir ada olan Zanzibar, 100'den fazla farklı mercan ve 500'den fazla su canlısı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yerel halk tarafından "mercan bahçeleri" olarak adlandırılan resifler, deniz ortamındaki en çeşitli ekosistemler olarak biliniyor.

Son araştırmalara göre, Ada'da yaşayan yerel halkın en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık faaliyetleri ve küresel iklim değişikliği sebebiyle artan su sıcaklığı, mercan resiflerinin ekosistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu durumdan, Zanzibar'daki mercan resifleri ile özellikle Stone Town yakınında bulunan ekosistemler daha fazla etkileniyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin yoğunluğu, iklim değişikliği, plastik kirliliği gibi etkenler resiflerin ekolojik bozulmasına sebep oluyor. Deniz ekosisteminin yaklaşık yüzde 25'i, türlerin barınması, yuvalanması ve yumurtlaması için habitat meydana getiren mercan resiflerinin etrafında oluşuyor.

Dünyada milyonlarca insan mercan resiflerinin yakınlarında yaşıyor ve bu ekosistemden yararlanıyor. Maddi olarak insanlara büyük kazanç sağlayan mercan resiflerinin deniz ekosistemindeki dengesi sağlanamazsa, zaman içerisinde balıkçılık ve turizm faaliyetleri, mercan ağarması, deniz taşımacılığından kaynaklanan kirlilik gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalması endişe verici kabul ediliyor.

Zanzibar dünyadaki dalıcıların gözde rotası

Beyaz kumları ve turkuaz, berrak deniziyle ünlü Zanzibar, Mnemba Atolü, Nungwi Resifleri, Tumbatu Adası ve Leven olmak üzere onlarca dalış noktası ile her seviye dalıcıya su altını deneyimleme fırsatı veriyor.

Bölgede dalış turizmi için temmuz ve ağustos ayları en uygun dönem olarak kabul ediliyor. Ancak dalış sporuyla ilgilenenlere, köpekbalıkları, balinaları görmek için ekim ve şubat ayları, manta vatozları için ise aralık-nisan arası dönemlerde dalış yapmaları öneriliyor. Yıl boyunca ise yunus ve şahin gagalı deniz kaplumbağaları su altında gözlemlenebiliyor.

Türkiye'den kapıda vize uygulaması ile seyahat edilebilen Zanzibar'a her gün Türk Hava Yolları (THY) tarafından karşılıklı uçuş düzenliyor.

AA