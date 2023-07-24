Haber: Mert Osman Erman

Rus savunma bakanlığı, iki insansız hava aracının "etkisiz hale getirildiğini ve düştüğünü" belirtti, ancak can kaybının olmadığını ekledi.

Rusya'ya ait Tass haber ajansı, insansız hava araçlarından birinin savunma bakanlığına yakın bir yere düştüğünü bildirdi.

Ukraynalı yetkililer henüz yorum yapmadılar, ancak genellikle Rusya içindeki saldırılardan sorumlu olduklarına dair iddiada bulunmazlar.

Ayrıca, Rusya tarafından 2014'te ilhak edilen Ukrayna'nın güney yarımadası olan Kırım'da, bildirilen bir gece Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonrasında Rusya tarafından atanan yetkililer bir bölgeyi tahliye etmeleri için emir verdi.

Kremlin tarafından atanan bölge başkanı Sergei Aksenov, kuzey Dzhankoi bölgesinde bir mühimmat deposunun vurulduğunu ve yakınlardaki köylerde yaşayanlara evlerini terk etmeleri talimatı verildiğini bildirdi. Can kaybı olmadığı belirtildi.

Bu arada Ukrayna, Rusya'nın güney Odesa bölgesine yönelik yeni insansız hava aracı saldırılarında dört kişinin yaralandığını ve bir tahıl deposunun yıkıldığını açıkladı. Ülkenin Tuna Nehri üzerindeki liman altyapısının hedef alındığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın başlıca Karadeniz limanlarının bulunduğu Odesa bölgesine yönelik saldırılarına neredeyse sürekli devam etmektedir; zira Rusya, geçtiğimiz hafta bir dönüm noktası niteliğindeki bir tahıl anlaşmasından çekilmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Rusya'nın başkentindeki insansız hava aracı saldırılarının yerleşim dışı binaları etkilediğini ve yerel saatle 04:00'te (TSİ 01:00) gerçekleştiğini söyledi. Sosyal medyadaki bir gönderide, binaların büyük hasar almadığı ekledi.

Ancak devlet haber ajansları, insansız hava aracı parçalarının savunma bakanlığı binalarına 2 km (1.2 mil) uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

Rus savunma bakanlığı, "Kiev rejiminin Moskova kentindeki nesnelere iki insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenleme girişimi durduruldu" şeklinde bir açıklama yaptı.

Rus haber ajansları, insansız hava aracı parçalarının aynı zamanda şehrin Komsomolsky Caddesi boyunca da bulunduğunu bildirdi. Moskova'nın ulaşım departmanı Telegram'da, yol üzerindeki trafikin durdurulduğunu ve fotoğraflarda olay yerinde çalışan acil servislerin göründüğü belirtildi.

Yüksek bir ofis binasının da hasar gördüğü Likhachev Caddesi'nde de trafiğin durdurulduğu belirtildi. Askeri Zvezda TV kanalında yayınlanan görüntüler, binanın üst katlarında eksik pencereleri gösterdi.

Moskova, son aylarda Ukrayna'nın topraklarına yönelik bir dizi insansız hava aracı saldırısını Ukrayna'nın sorumlu olduğu iddiasında bulundu.

Bu ay başında Rusya, Ukrayna'nın Moskova'ya bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini ve Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların başka yerlere yönlendirilmesine neden olduğunu söyledi. Ukrayna sorumluluğu kabul etmedi.

Ve Mayıs ayında Kiev, Kremlin'e yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlemediğini iddia etti, ancak Rusya bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi olduğunu iddia etti.

Pazartesi günüki saldırı, Rusya'nın Odesa'yı füzelerle hedef almasından bir gün sonra gerçekleşti, bu saldırıda tarihi Değişim Katedrali tahrip edilmişti.

Birleşmiş Milletler'in kültürel ajansı UNESCO, Odesa'nın tarihi merkezinin saldırısından "derin üzüntü duyduğunu ve şiddetle kınadığını" belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, saldırıya misilleme yapacaklarını söyledi.

"Kesinlikle bunu hissedecekler," dedi Kyiv'den yaptığı gece konuşmasında. "Bu füzelerin hedefi yalnızca şehirler, köyler veya insanlar değil. Hedefleri insanlık ve tüm Avrupa kültürünün temelleri."