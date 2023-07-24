Haber: Mert Osman Erman

Bu kapanışlarla tahminen 60,000 iş kaybedilecek.

Salonlar, Taliban'ın iki yıl önce yeniden iktidarı ele geçirmesinden beri faaliyetlerine devam etmelerine izin verilmişti, ancak geçen ay bu kararı değiştirdi.

Bu karar, zaten sınırlı alanlara erişimi olan Afgan kadınlarının alanlarını daha da kısıtlamaktadır; zira onlar zaten sınıflardan, spor salonlarından ve parklardan dışlanmaktadırlar.

23 yaşındaki Zarmina, saçını koyu kahverengiye boyatmak için bir güzellik salonundayken, kapatma haberleri geldi.

"Salon sahibi büyük bir şok yaşadı ve ağlamaya başladı. Ailesinin ekmeğini kazanan kişi o," dedi iki çocuk annesi.

"Kaşımı yapıyorlarken aynaya bile bakamadım. Herkes gözyaşları içindeydi. Sessizlik vardı." Zarmina, Taliban'ın muhafazakar kaleleri olan güney Afganistan'daki Kandahar'da yaşıyor, burada erkeklerin kızlarını makyaj yapmaktan veya güzellik tedavisi yaptırmaktan men etmeleri yaygındır.

"Çoğu kadın burada burka veya başörtüsüyle dolaşıyor. Onu kültürümüzün bir parçası olarak kabul ettik."

Zarmina 16 yaşında evlendi. Güzellik uzmanlarıyla yaptığı sohbet bile ona nadir bir özgürlük duygusu verdi.

"Evden kendi başıma çıkamamama izin verilmiyordu, ancak kocamı ikna etmeyi başardım ve yılda iki veya üç kez güzellik salonuna gitmeme izin verildi."

Daha önce komşusundaki bir kadınla birlikte salona gider ve çalışanlarından biriyle derin bir arkadaşlık geliştirirdi.

Afgan kadınlar güzellik salonu kapatmalarına karşı protesto ediyor

Kabil makyaj sanatçısı: "Benim gibi kadınlar Taliban'ın hedefi"

"Geçmişte kadınlar, kocalarını etkileme yollarını konuşurdu. Bazıları güvensizlikleri hakkında açıkça konuşurdu."

Ancak ekonomik kriz Taliban'ın 2021 Ağustos'unda ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini takiben hayatlarına yavaş yavaş nüfuz etti.

O günden beri kadınların özgürlükleri sürekli olarak daralmaktadır.

"Şimdi kadınlar yalnızca işsizlik, ayrımcılık ve yoksulluk hakkında konuşuyor," diyor Zarmina.

Zarafet ve güzellik



Madina, evden ayrılırken başını bir eşarp ile kaplar. Sadece kocası ve aile üyeleri renkli saçlarını görebilir.

22 yaşındaki Kabil'li kadın, internet üzerinden en son güzellik trendlerini yakından takip eder.

"Tanıdığım her kadın tarzını geliştirmeyi sever. Ben de en son moda ve makyajı giymeyi seviyorum." Salonun güzellik salonuna gitmek evliliğini taze tutmuştur.

"Kocam gerçekten saçımı farklı renklerde ve farklı şekillerde kesmeyi seviyor.

"Her zaman beni güzellik salonuna götürüyor ve kapının önünde sabırla bekliyor," diye gururla ekliyor.

"Dışarı çıktığımda görünüşümü över, bu da beni iyi hissettiriyor."

Amacı avukat olmaktı, ancak Taliban kadınları üniversiteye gitmekten men etti. O zamandan beri kadınlar birçok diğer rolde de yasaklandığı için iş bulamadı.

Madina çocukken annesiyle birlikte salona gider ve kadınların birbirleriyle hayat hikayelerini açıkça paylaştığını canlı bir şekilde hatırlar.

"Salondaki kadın çalışanları artık etek veya kot pantolon giymiyorlar, hepsi başörtüsü takıyor."

Ve korku her yerde.

"Hiç kimse kimin Taliban destekçisi olduğunu bilmiyor ve kimse siyasetle ilgili bir şey söylemek istemiyor."

Geçmişte damatlar gelinlerini hazırlanırken izlemeye izin veriliyordu. Madina hatta salon içinde fotoğraf çeken bazı erkekleri hatırlıyor. Ancak bunların hepsi artık yasaklandı.

Ancak Madina, "büyük günü" neşeyle hatırlayabileceği en azından mutlu anıları olduğunu söylüyor.

"Geçen yıl düğünümden önce gelin makyajı yapılmak için güzellik salonuna gittim," diyor.

"Aynaya baktığımda o kadar güzel görünüyordum ki. Beni dönüştürdü. Mutluluğumu tarif edemem."

Saklı terapi

Kuzeybatı şehri Mazar-i Şerif'ten 27 yaşındaki Somaya için bir güzellik salonu bir zorunluluktur.

Üç yıl önce odasında bir sobanın patlaması sonucu yüzüne yanıklar aldı, kaşları ve kirpikleri yok oldu.

"Yüzüme bakmaya dayanamıyordum. Çirkin görünüyordum," diyor sesi dolu dolu duygu.

"Kaşlarımın yokluğundan dolayı herkesin bana baktığını ve benimle alay ettiğini düşündüm. Birkaç ay dışarı çıkmadım. O zaman çok ağladım."

Tıbbi tedavi yaralarını iyileştirdi, güzellik salonu ise onun özgüvenini geri kazandırdı.

"Güzellik salonuna gittim ve kaşlara mikroblading (yarı kalıcı kozmetik dövme) yaptırdım. Çok daha iyi görünüyordum," diyor.

"Kaşlarıma baktığımda gözlerim dolu dolu oldu. Bunlar sevinç gözyaşları. Güzellik salonu bana hayatımı geri verdi."

Somaya bir psikoloji yüksek lisansına sahip ve ruh sağlığı danışmanı olarak çalışıyor. Taliban geniş kapsamlı kısıtlamaları uygulamadan önce kadınların hizmetlerini talep eden kadın sayısının arttığını görmüştür. O, "terapi" için güzellik salonunu kullananlardan yalnız değil.

Umutsuz bir gelecek Afgan kadınlarını ruh sağlığı krizine sokuyor

"Salonlar için, makyaj yapma yerlerinden daha fazlasıdır. Bize üzüntülerimizi gizlememize yardımcı oldu. Bize enerji ve umut verdi."

Zarmina da aynı fikirde. Haziran ayında salonuna yaptığı son ziyaretten eve dönerken sürekli geriye bakıyordu.

Kaybedeceklerinin farkındaydı - küçük bir bağımsızlık girişimi.

"Güzellik salonunda kendim için ödeme yapıyordum ve bu bana güç ve kudret veriyordu. Param var ama güzellik salonunda kendim için harcayamıyorum. Bu beni fakir hissettiriyor." (Tüm isimler değiştirilmiştir)