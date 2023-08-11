Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu alanda ABD, Hindistan ve Çin gibi ülkeler de benzer hedeflere sahip...

Roscosmos, Rusya'nın uzay ajansı, Luna-25 misyonunu Cuma sabahı Vostochny Kozmodromu'ndan fırlattı. Soyuz-2.1b roketi, 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmayı deneyeceği bir aracı taşıyor.

Bu başarılı olursa, Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapma konusunda ilk misyon olacak ve robotik araç bir yıl boyunca önemli bilgiler toplayacak. Ancak bu tür yumuşak iniş görevleri genellikle başarısızlıkla sonuçlanma eğilimindedir.

Güney kutbu stratejik bir hedef

Güney kutbu yakın gelecekte stratejik bilimsel ve ticari bir öneme sahip. Ancak Güney kutbu için yarışan tek ülke Rusya değil.

Rus Bilimler Akademisi'nden uzay araştırmacısı Lev Zeleny, "Ay, Dünya'nın yedinci kıtasıdır ve onu sakinleştirmek zorundayız," dedi. Luna-25 aracı, Ay'ı kaplayan toprak olan regoliti toplayacak ve analiz ederek özelliklerini anlamayı ve su izleri aramayı amaçlıyor.

Rusya Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden görev baş bilimcisi Maxim Litvak, "Rus misyonunun en önemli görevi, basitçe söylemek gerekirse, kimsenin oturmadığı yere oturmak " dedi.

Hem ABD hem de Çin, Rusya ile işbirliği içinde on yıl içinde o bölgede ay istasyonları inşa etmeyi hedefliyor. Bu bölge, su kaynağı olması nedeniyle ticari ve bilimsel çekiciliği artırıyor.

Ancak, Rusya ve Hindistan'ın misyonlarını başlatmaları, başarılı olacakları anlamına gelmiyor. Nisan ayında ayın yüzeyine düşen bir Japon özel şirketi ispace'in yakın tarihli bir misyonunun da gösterdiği gibi, yumuşak inişler özellikle zor olabilir .

Rusya'nın Ay'a geri dönüşü, 2022'de Ukrayna'ya müdahale nedeniyle gecikti. Planlanan Luna-25 görevi, Avrupa Uzay Ajansı'nın işbirliği yapmayı iptal etmesiyle ertelendi. Luna-25 misyonu, Rusya'nın yarım yüzyıldan fazla süredir uykuda olan uzay programını canlandırıyor. Luna-26, Luna-27 ve Luna-28 gibi görevler de planlanıyor.