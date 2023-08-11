Haber:Damla Oya Erman

Köpekbalıkları ara sıra insanlara saldırır ve saldırdıklarında elbette bunla ilgiili haberler ortaya çıkar.

• Queens, New York'taki Rockaway Beach Park, 8 Ağustos'ta, bir kadın, görünüşe göre bir köpekbalığı ısırığından sonra hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra yüzme ve sörf yapmaya kapatıldı.

• Bir genç, Temmuz ayının başlarında New York'un Fire Island kıyısında sörf yaparken ayağından bir köpekbalığı tarafından ısırıldı.

• Bir Rus vatandaşı, 8 Haziran'da Mısır'daki Kızıl Deniz'de bir köpekbalığı tarafından öldürüldü.

• Connecticutlı bir kadına 24 Mayıs'ta Turks ve Caicos'taki bir tatil köyünde şnorkel yaparken bir köpekbalığı saldırdı.

Bu tür karşılaşmalar, anlayışla okyanus yüzücülerini endişelendirse de, önümüzdeki plaj tatiliniz hakkında panik yapmanıza gerek yoktur. Köpekbalığı tarafından saldırıya uğrama ihtimali, başlıklara rağmen son derece düşüktür.

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası, 2022 yılında dünya genelinde yalnızca 57 onaylanmış, tahrik edilmemiş köpekbalığı ısırığı ve 32 onaylanmış, tahrik edilmiş ısırık olduğunu bulmuştur.

Bunu bir an düşünün.Dünya nüfusu 8 milyardan fazladır. Bunların birçoğu kıyıya yakın yaşar veya tatil yapar. Ve bunca zamandır yalnızca 89 ısırık kaydedildi. Bu sebeple boğulma ihtimaliniz çok daha yüksektir.

2022 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, 41 tahrik edilmemiş saldırıyla öncü oldu. Bu saldırılardan Florida, 16 ile en yüksek eyalet toplamına sahipti.

Bununla birlikte, röportaj yapılan köpekbalığı uzmanlarına göre, son derece olası olmayan bir saldırı sırasında hayatta kalma şansınızı artırmak için adımlar atabilirsiniz.

Suya girmeden önce çevrenizi tanıyın

Miami Üniversitesi Rosenstiel Okulu'ndaki Köpekbalığı Araştırma ve Koruma Programı Direktörü Neil Hammerschlag, "Köpekbalıkları tuzlu su yaratıklarıdır. Okyanus onların evi; biz ziyaretçiyiz. "Mümkünse, ne zaman veya nerede olursa olsun, okyanusa gidiyorsanız bir köpekbalığıyla karşılaşabileceğinizi varsaymalısınız," diyor.

Köpekbalıkları dikkatimizi çeker, ancak daha tehlikeli şeyler de vardır

"Neyse ki, insanlar menüde değil, ayrıca köpekbalıkları genellikle insanlardan kaçınırlar."

Yine de, daha olası bir köpekbalığıyla karşılaşabileceğiniz yerler vardır.

Nehir ağızları yüzme için en iyi yerler değildir

Boğa köpekbalığı, 5 Mayıs 2022'de Florida'nın Jupiter bölgesinin açıklarında ekoturizm amaçlı köpekbalığı dalışı sırasında dalgıçlara yaklaşıyor.

Bir yazar olan Richard Peirce, köpekbalığı uzmanı ve İngiltere merkezli Shark Trust ve Shark Conservation Society'nin eski başkanı olan bir kişi... Kendisi de nehir ağızlarını kaçınmanız gerektiğini söylüyor:

"Sıklıkla bulanık suları, boğa köpekbalıkları için favori bir yerdir ve en çok insanları saldırmaya eğilimli olanlarla birlikte büyük beyaz köpekbalıkları ve kaplan köpekbalıklarıdır."

Pierce konu ile ilgili, "Çok sayıda saldırı, silt ve diğer malzemenin nehirde asılı durduğu nehir ağızlarında meydana gelir. Bunlar da genellikle insanların kıyafetlerini yıkadığı, kendilerini yıkadığı yerler," dedi.



Hammerschlag ise yaklaşmanın daha olası olduğu başka bir alanı da belirtti. Kıyı şeridi ile daha dışarıdaki kum bankaları arasındaki daha derin kanallara dikakt çekiyor.

Balıkçılık alanlarından kaçının

Denize atlamadan önce ufuk etrafına bir göz atın: Ne görüyorsunuz? Balıkçı tekneleri görüyor musunuz, Peirce "unutun" diyor.

“Balıkçılık faaliyeti ticari veya rekreasyonel olsun, malzeme genellikle atılır, istenmeyen ölü balıklar, balık parçaları ve balık temizlemenin etkisi hepsi suya yem atar ve köpekbalığından ilgi bekler,” dedi.

Peirce, dalış yaparken bu tür durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyor. Farklı yerlerde karşılaşabileceğiniz türler hakkında biraz bilgi edinmemiz konusunda da uyarıyor.

Herhangi bir sorunda yerel cankurtaranlara sormamız gerektiğini ve onların büyük bir kaynak olduğunu belirtiyor.

Peirce, “İnsanlara her zaman korunan plajlara gitmelerini öneririm. Çok daha güvenli.”

Suda parlak nesneler giymeyin

Lowe “Takıya, parlak herhangi bir şeye dikkat edin, çünkü köpekbalıkları her zaman balık arıyor.” dedi.

Bulanık suda bir köpekbalığı, flaşın bir yem işareti olduğunu düşünebilir. “Ve elinizi veya ayağınızı bununla karıştırmak istemezsiniz.”

İçgüdülerinizi takip edin

Hammerschalag “Muhtemelen en önemli şey içgüdülerinizi takip etmektir.Eğer suya girmek konusunda endişeli hissediyorsanız... suya girmeyin.” diyor.

Isırılan birçok insanın tuhaf bir his hissettiğini ve bunu hissettikleri zaman su dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen iç seslerini dinlememeleri gerektiğini söylüyor.

Bir köpekbalığı yakınsa

Büyük beyaz köpekbalığı, Baja California, Meksika'daki Guadalupe Adası açıklarında yüzüyor. Dünyanın en verimli büyük beyaz köpekbalığı nüfuslarından birine ev sahipliği yapar.

Panik yapma

Yani bir köpekbalığı tarafından döndürülüyorsunuz. Şu an yapabileceğiniz en kötü şey panik yapmamak...

“Çevresinde sıçrama yapmaya başlamayın .Sadece köpekbalığının ilgisini heyecanlandırmış, tahrik etmiş ve teşvik etmiş olursunuz,” diyor Peirce.

İnsanlar, primatlar, köpekler ve kedilerin hepsinin pati ve elleri vardır. Bir şeyi keşfetmek istiyorsak, onu alırız ve dokunuruz, hissederiz, burnumuza koyarız.

“Bir köpekbalığının pati veya eli yok, bu yüzden bir şeyi keşfetmek istiyorsa, bunu ağzına koymak dışında başka bir yeteneği yoktur,” diye ekliyor Peirce.

“Bu yüzden genellikle ölçülebilen ısırmalar alıyoruz, ki bu ölüme yol açmayan ve bazen ciddi yaralanmaya bile yol açmayan ısırmalardır. Yüzme ve sıçrama yaparak gitmek neredeyse köpekbalığını size bir keşif veya saldırı ısırığı vermesi için davet etmek anlamına gelir.”

Göz temasını sürdür

Bir köpekbalığı etrafınızda dolaşırken, kafanızı hareket ettirin ve göz temasını sürdürmeye çalışın.

Pierce “Köpekbalıkları pusuya düşürme avcılarıdır.Sürekli olarak onun etrafında dönerek yüzüyorsanız, arkasından yaklaşmasına göre yarı yarıya rahat olmayacak.” diyor.



Hammerschlag da aynı fikirde, köpekbalığının sizi gördüğünüzü ve onu takip ettiğinizi bilmesi için vücudunuzu köpekbalığına doğru bir şekilde konumlandırmanız gerektiğini söyledi. Ardından yavaşça bir teknenize veya kıyıya çıkışa doğru geriye doğru yüzmemiz gerektiğini de ekledi.

Lowe'un dediğine göre de eğer sörf yapıyorsanız köpekbalığınını tahtanızla takip etmelisiniz.

Marine biyologları ve köpekbalığı dalgıçları Adriana Fragola ve Kayleigh Grant, bu göz teması yönteminin kaplan köpekbalıklarıyla nasıl çalıştığını gösteriyorlar. Bir viral TikTok videosunda köpekbalığının Fragola'nın suyu sıçrattığını görmek mümkün.

Video da sörf tahtası ile dönüyor ve yaklaşan köpekbalığını karşılıyor. Suyun içinde hareketsiz durduktan sonra köpekbalığını nazikçe eliyle uzaklaştırıyor.

Fragola, videoda “Gerçekten de bir köpekbalığı size saldırı modundayken yaklaşıyorsa, o noktada yapabileceğiniz pek bir şey yok” diyor.