Haber: Damla Oya Erman

Brand, bu suçlamaları şiddetle reddediyor ve ilişkilerinin hepsinin rıza içerdiğini iddia ediyor. Haber başlıkları, bu suçlamaların açığa çıkmasıyla birlikte, bir isim sürekli olarak konuşma platformunda yer buluyor: Katy Perry.

On yıl öncesine dayanan bir boşanmanın ardından, Katy Perry ve Russell Brand'ın eski ilişkileri tekrar gözden geçirilmeye başlandı. Perry, önceki açıklamalarıyla Brand'in kısa evlilikleri sırasındaki davranış biçimi hakkında soru işaretleri yaratmıştı. Brand'e yönelik suçlamaların odak noktasına yerleştiği şu günlerde, Perry'nin adı Google aramalarında yükseldi ve birçok makale geçmiş ilişkilerini tekrar ele aldı.

Erkekler korkunç suçlamalarla karşı karşıya geldiğinde sıkça karşılaşılan bir desen ortaya çıkar - toplum genellikle en yakınlarındaki kadınlara bakar ve yanıtlarını sabırsızlıkla bekler, hatta durum bu kadınlarla doğrudan ilgili olmasa bile.

"Bir şeyler söyle, Katy!! #RussellBrand TÜM kadınlar için (konuşmalısın), bunlar istismar eden yaratıklar," diye bir Twitter kullanıcısı yazarak yaygın görüşü yansıttı.

Perry'nin kamusal olarak yanıt vermesi talebi, kadınların, yaygın cinsel şiddetin hüküm sürdüğü bir kültürde bulundukları zorlu pozisyonu vurgular nitelikte. Kadınlar, cinsel istismar kurbanı olma olasılığı daha yüksek olmasına rağmen, aynı zamanda erkeklerin yapmadığı şekillerde bu şiddeti sesli bir şekilde kınamaları beklenir.

Peki, bu bağlamda neden Katy Perry hakkında konuşuyoruz?

Russell Brand ve Katy Perry, 2009'da "Get Him to the Greek" setinde tanıştıktan sonra 2010 yılında evlendiler. Evlilikleri 2012'de sona erdi ve Perry, Haziran 2013'te Vogue dergisinde Brand'in boşanma isteğini bir mesajla dile getirdiğini açıkladı.

Başlangıçta Perry, "Brand'le tanıştığımda, eşit bir ilişki istiyordu ve güçlü erkeklerin çoğu zaman eşit bir ilişki aradığını düşünüyorum, ancak sonra o eşi buluyorlar ve 'bu eşitliği kaldıramam' diyorlar. Tur sırasında patron ben olduğumda bu atmosferden hoşlanmadı," diye hatırlattı. 2013'te Perry, "Bu çok acı vericiydi ve çok kontrolcüydü, bu da beni üzdü. İlişkinin sonlanmasının sorumluluğunu hissettim, ancak gerçek gerçeği öğrendim ve bunu yağmurlu bir gün için kasemde saklıyorum," şeklinde konuştu.

Özellikle Brand'in karşı karşıya kaldığı suçlamaların bazıları, hala evli oldukları döneme aittir. Ayrıca, Perry'nin de cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını belirtmek önemlidir.

Ancak bu, Katy Perry'nin kamuya bir açıklama borçlu olduğu anlamına mı gelir?

National Sexual Violence Resource Center'ın İletişim Direktörü Laura Palumbo daha önce açıkladı: "Algı, kadınların diğer kadınları korumaktan sorumlu olduklarıdır... Onlardan başkalarının eylemleri konusunda daha fazla sorumluluk ve sahiplik almalarını bekleriz. Ancak erkeklerden kadınların acı veren deneyimlerinin tümünü anlamalarını beklemiyoruz. Erkekler olumlu bir şekilde seslendiklerinde, adeta ekstra bir çaba gösteriyor gibi görünüyor."

Nicole Bedera, cinsel şiddet vakalarını inceleyen bir sosyolog olarak, toplumun patriarchal yönlerinin, erkeklerin eylemlerinin yükünü her durumda kadınların üstüne koyduğunu ekledi, cinsel travmanın sonuçlarından, başkalarının yaptıklarını örtbas etmekten veya onların yerine eleştiriyi çekmekten söz ediyoruz.

Russell Brand'e yönelik suçlamalar giderek artarken, bir kadının tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya kalması ve üç kadının da cinsel saldırı suçlamasıyla gelmesi, daha geniş bir konuyu gündeme getiriyor: tanıdığımız, sosyalleştiğimiz veya takdir ettiğimiz kişilerin uygunsuz davranışlarla suçlandığı durumlarda sorumluluk genellikle suçlanan kişilere en yakın olanlara düşer, özellikle de kadınlara.

2020 başkanlık seçimleri sırasında, Demokrat Parti'de ulusal bir isim ve şu anki Georgia vali adayı olan Stacey Abrams'a, o dönemin başkanlık adayı olan Joe Biden'a yönelik cinsel saldırı suçlamalarına nasıl yanıt vereceği soruldu. Abrams, "kadınların duyulmaya hakları olduğunu" belirtti, ancak aynı zamanda "Joe Biden'a inandığını" ifade etti. Ancak bu yanıt, bazı cinsel saldırı kurbanları tarafından yeterli bulunmadı, diğerleri ise Abrams'ın zorlu bir durumda olduğunu anladı.

Belki de odak noktamızı ilk olarak Stacey Abrams'ın neden bu soruyu cevaplamak zorunda kaldığına yeniden yönlendirmemiz gerekiyor.

Laura Palumbo, daha fazla cinsel saldırı kurbanının ortaya çıktığı bir dönemde, kamunun artık erkeklerin de cinsel şiddet konusunda bir görüş belirlemesini talep etmeye başlayacağını umuyor. Palumbo, "Biz bu sürekli evrilen toplumsal bir sorgulamanın içindeyiz," dedi ve "ve cinsel taciz, saldırı ve istismarın istatistiklerin her zaman bize söylediği kadar yaygın olduğunu kabul etmeye başlıyoruz" diye ekledi.