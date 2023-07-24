Haber: Mert Osman Erman

Bu olay ülkede öfkeye yol açtı ve Cumhurbaşkanı Zelensky'nin misilleme sözü vermesine sebep oldu.

Saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Ukrayna kültür bakanlığına göre Odesa'da diğer tarihi binalar da saldırılar sonucu hasar gördü.

Vaftiz Katedrali, Odesa'nın en büyük kilisesi ve 1809 yılında kutsandı. Sovyet döneminde 1936 yılında yıkıldı ve daha sonra Ukrayna bağımsız bir ulus olduğunda yeniden inşa edildi.

Katedral, Odesa'nın UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen şehir merkezinde yer alıyor ve Rusya'nın saldırısı tehdidi altında.

Görüntüler, katedralin içinde enkazla dolu olduğunu gösterdi. Ukrayna yetkilileri, kentin koruyucusu olan ikonun enkaz altından çıkarıldığını belirtti.

Odesa, kültürel olarak önemli bir merkezdir ve Rusya ile uzun süredir ilişkilere sahiptir. Catherine the Great tarafından kurulmuş ve bir zamanlar Rusya'nın ikinci en önemli limanıydı. Ukrayna Operasyonel Komutanlığı Telegram'da "şehirde onlarca araba hasar gördü, birçok binanın cephesi ve çatısı hasar gördü ve pencereler patladı" diye belirtti.

"Aralıklı kraterler oluştu. Elektrik kesintileri var, bu da trafikte zorluklara neden olabilir ve toplu taşıma yolu değişebilir."

Rusya Savunma Bakanlığı katedrali hedef aldığı iddialarını reddetti ve saldırıları "terörist eylemlerin" hazırlandığı yerlere yaptığını söyledi. Bir açıklama da, "saldırı için planlanan tüm hedeflerin yok edildiği" denildi.

Ukrayna, son bir haftadır Odesa'ya yönelik Rus saldırılarını püskürtmeye çalışıyor ve Moskova'nın bölgeyi bombalamak için kullandığı füzelerle başa çıkamıyor.

Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Moskova'nın en son saldırısını kınadı.

"Barışçıl şehirler, konutlar ve bir katedrali hedef alan füzeler... Rus kötülüğüne bahane olamaz" dedi Zelensky. "Her zaman olduğu gibi, bu kötülük kaybedecek ve Odesa için Rus teröristlere kesinlikle misilleme olacak. Bu misilleme hissedilecek" dedi. "Herkesin insanlara yardım eden ve Odesa'yı düşüncelerinde ve duygularında tutan herkese minnettarım. Bunu atlatacağız. Barışı geri getireceğiz. Ve bunun için Rus kötülüğünü yenmemiz gerekiyor."

AB'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, "Rusya zaten Ukrayna'yı yok etmeye çalışarak yüzlerce kültürel alanı zarar verdi" diye tweet attı.

Başka bir yerde, yerel askeri komutanlar, Kharkiv bölgesindeki Rus gece saldırıları sonucunda en az iki ölüm bildirdiler, bunlardan biri Dvorichna bölgesinde topçu ateşi sonucu öldürülen 57 yaşındaki bir kadın ve 45 yaşındaki bir erkekti.

"Son bir günde düşman Kharkiv, Chuhuiv, Kupyansk ve Izium bölgelerinde yerleşim yerlerine topçu, havan ve uçaklarla kitlesel saldırılar düzenledi" dedi Kharkiv bölgesi askeri idaresi başkanı Oleh Syniehubov Telegram'da.

Roketatar, topçu ve havanlarla yapılan saldırılarda Kupyansk'ta en az üç ev ve ek yapılar da zarar gördü.

"Koruyucularımız Kupyansk bölgesindeki pozisyonlarını koruyor. Düşman ilerleme kaydetmedi" dedi Syniehubov.