Haber: Mert Osman Erman

Uzak sağın desteğiyle birlikte, onun Halk Partisi (PP), parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Rakip Sosyalist kampında ise sevinç çığlıkları, Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez'ın "gerici blok başarısız oldu" diyerek söylediği kadar yüksekti.

Her ikisi de başarı iddia edebilir, ancak İspanya belirsiz bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Ancak Sánchez, İspanyol yazının yakıcı sıcaklığında seçimi çağrıda bulunma kontroverşiyel kararında haklı çıkmış oldu; seçim günü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık 40C'ye ulaşarak seçmenler önemli bir seçim yapma hissi duydu ve tatil yapıyorlarken mayo ve plaj ekipmanlarıyla oy kullanmaya gittiler.

Sosyalist Genel Merkezi önünde destekçiler, "No pasarán" sloganıyla bağırdı - yani geçmeyecekler, hem uzak sağcı Vox partisine hem de İspanya İç Savaşı'nın antifaşist sloganına atıfta bulunuyordu.

Yine de, Feijóo, coşkulu muhafazakar destekçilere hükümeti kurmaya çalışma görevinin şimdi onda olduğunu söyledi.

"İspanyollar artık ikinci güç olmaktan en çok oyu olan partiye geçtiğimizi biliyorlar" dedi ve ekledi: "Umarım bu İspanya'da bir belirsizlik dönemi başlatmaz."

Ancak İspanya bununla yüzleşmek zorunda. Çünkü Vox'un 33 sandalyesi ve Feijóo'nun PP'si 136 sandalyede kalarak, parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlamak için 176 sandalyeye yedi sandalye kısa düşüyor, bu seçimin en olası sonucu yılın sonuna doğru başka bir seçim olacak.

Bu nedenle Sánchez'in Sosyalistleri ve radikal sol müttefikleri Sumar en mutlu olanlardı.

"Reaksiyoner blok başarısız oldu ve gerileme politikasının tüm kazanımlarımızı tersine çevirme girişimleri başarısız oldu" dedi destekçilere.

Sağ partiler, kötü bir şekilde çerçevelenmiş olan cinsel rızaya ilişkin yasa ve kürtaj ve transseksüel hakları üzerine yapılan reformlar nedeniyle Sánchez'e sürekli saldırdılar.

Ancak muhalefet aynı zamanda, Katalan ve Bask milliyetçilerinden aldığı desteklere yönelik eleştirilerde bulundu ve onun tarafından yapılan ödünlerin İspanya'nın toprak birliğini tehdit ettiğini savundu.

PP destekçileri, parti merkezi önünde "Que te vote Txapote" şeklinde bir slogan attılar, bu da defunct Bask grubu Eta adına cinayetler işleyen bir militan olan "Let Txapote vote for you" anlamına gelmektedir.

Gecenin büyük bir kısmında PP destekçileri arasında ruh hali durgundu ve sonunda kutlamalar ancak partileri Sosyalistleri sonuçlarda geçtiğinde hızlandı. Liderleri konuşmasını bitirdiğinde, İspanyol bayraklarına sarılı küçük gruplar birbirlerine ne olacağını sordu.

Bunlar zafer kazanan aktivistlerin kutlaması değildi. Balkonun üzerinden gelen retoriklere rağmen, bu boş bir zafer gibi hissedildi.

İspanyol haber sitesi El Español, PP'nin zaferine rağmen, Pedro Sánchez'in hala hükümeti kurma şansına sahip olduğunu belirtti.

Ancak bu çok küçük şanslar daha önceki seferinden bile daha ileri gitmeyi gerektirecekti. Ayrılıkçı destek sağlama yolunda. Ayrıca, ona destek olmaya isteksiz görünen sert çizgide bir bağımsızlık partisinin, Katalonya için Birlik (Junts), desteğini de alması gerekecekti.

Seçmenin% 70'i, yaz sıcağına rağmen, Kasım 2019'da daha yüksek bir oranda oy kullandı. Bunun bir kısmı neredeyse 2.5 milyon posta oyu verilmesinden kaynaklanıyordu, ancak seçim merkezleri, sıcaklığın etkisini göstermeden önce sabah saatlerinde en yoğun dönemdeydi.

Vox, İspanya'nın 37 milyon seçmeninden üç milyonun desteğini alarak hala üçüncü büyük parti konumunda, ancak Sumar'dan önemli ölçüde önde değil ve sandalye sayısında büyük bir düşüş yaşadı.

Pazar günkü seçimlere ilk kez katılan 1.6 milyon genç seçmen oy sayılarını artırdı.

Tatilde olan tahminen 10 milyon İspanyol arasında sahildeki bir sandıkta bir adamın dalış gözlüğü ve paletle oy kullanmış olması dikkat çekti.

Cumartesi günü Granada'da evlenen bir çift, partilerinin gecesi sona erdikten sonra saatlerce gelinlikleriyle oy kullanmaya gitti.

Birçok seçmen, yaz ortasında bile yapılan bu seçimde çok şeyin tehlikede olduğunu hissettiklerini söyledi. Sergio adlı üç çocuk babası bir baba, birçok tanıdığının aşırı sağcı bir partinin hükümette olma ihtimalinden endişeli ve öfkeli olduğunu belirtti.

Vox lideri Santiago Abascal, Pazar günkü sonuçları kutlama işareti göstermeyen liderlerden biriydi.

Siyasi analist Iago Moreno, uzak sağın, muhafazakar PP'yi "Vox'un şeytanlaştırılmasında suç ortaklığı" ile suçladığını, bu nedenle Pazar günkü sonucun İspanya'nın "ikinci tur" yolculuğunun başlangıcı olarak gördüğünü söyledi ve bu yolculuk Noel'de bitebilir.

Sosyalist lider ve Sumar, geçen haftaki televizyon tartışmasında birlik gösterisi yaptı, ancak Alberto Núñez Feijóo gözle görülür bir şekilde yoktu, bu da Vox'un kendi başına olduğu izlenimini verdi.

Ancak Vox seçmenleri de güçlü bir şekilde çıktı ve Abascal'ın anti-göç ve anti-feminizm platformunu destekledi.

Birçok kişi onu İspanya'nın geleneksel değerlerini savunmanın en iyi umudu olarak görüyordu.