İSTANBUL AA- Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl 5. kez düzenlediği "TRT 12 Punto" ödülleri verildi.

Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen ve TRT 2'den canlı yayınlanan kapanış ve ödül törenine Türk ve dünya sinemasından önemli isimler katıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada, 12 Punto'nun 5. yılının 22 ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sobacı, 12 Punto'nun sinemaya dair ne varsa kapsayıcı bir şekilde içinde barındıran, sürecin tüm paydaşlarını kuşatan, ufuk açan, fırsat veren, tanışıklığa ve anlayışa zemin hazırlayan, ortak yapımın zenginliğinden beslenen ve özgünlüğüyle ön plana çıkan bir platform olduğunu kaydetti.

"Kültürel alanda yeniliklere imkan veriyoruz"

Platformun, fikirden senaryoya, projelendirmeden prodüksiyon süreçlerine, festival ve dağıtım aşamalarından uluslararası bağlantılara kadar başarıya giden bir yol arkadaşlığı olduğunu belirten Sobacı, "12 Punto'yu, keşfetmek, yol açmak, özgünlük ve işbirliği kavramları karakterize etmektedir. Bu bağlamda, 12 Punto'da ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel alanda yeniliklere imkan veriyoruz. Gençler ve taze fikirler için, Türkiye ve dünya sinemasından öncü isimlerin rehberliğini ulaşılabilir kılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sektöre yeni isimler, güçlü eserler kazandırmanın yanı sıra çeşitliliğin hakim olduğu bir ortama katkı sunduklarını vurgulayan Sobacı, şöyle devam etti:

"Bu yıl 12 Punto'ya yeni bir boyut daha ekledik, 'work in progress.' Bu yeni süreç sayesinde çekimi tamamlanmış ve kurgu aşamasına geçmiş TRT ortak yapımı dört film, Cannes, Venedik, Sundance, Lokarno ve Roterdam festivallerinin yarışma bölümü seçicileriyle buluştu. Filmlerimizin yirmişer dakikalık kurgularının izlemeleri gerçekleştirildi. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde bu filmleri, büyük festivallerde de görme imkanı yakalayacağız."

"Yayın dünyası için bu yüzyılın en önemli meselesinin özgünlük olduğunu söyleyebiliriz"

Program vasıtasıyla Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcılar, önemli film festivallerinin programcıları, film merkezlerinin ve film fonlarının direktörleri, ortak yapım marketlerinin yöneticileri, satış şirketlerinin temsilcileri, senaryo danışmanları, sektör profesyonelleri ve genç yeteneklerin İstanbul'da bir araya geldiklerine işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Masterclasslar, paneller, toplantılar, atölyeler gerçekleştirdiler. Bugün ise birbirinden kıymetli eserler TRT'nin rehberliğinde yeni yolculuklarına başlayacak. Ben finaldeki tüm yapımları gönülden tebrik ediyorum. Bu yıl 12 Punto'ya 100'ün üzerinde uzun metraj, 400'e yakın kısa metraj film başvurusu yapıldı. Tüm katılımcılara da emekleri için teşekkür ediyor, sinema serüvenlerinde başarılar diliyorum. Yalnızca sinema değil, tüm yapım ve yayın dünyası için bu yüzyılın en önemli meselesinin özgünlük olduğunu söyleyebiliriz."

"Hayatın ip uçları, detayların hükmü sinemadadır"

Sinema alanında çeşitlilik ve farklı kültür anlatılarının deklarasyonuna tüm insanlığın ihtiyacı olduğunu söyleyen Mehmet Zahid Sobacı, "Çünkü karşılıklı anlayış değimiz şey yalnızca kültürel motiflerin, nesnelerin transferiyle değil, bizi özgün kılan bakış açılarının, önceliklerin ve yorumlama biçimlerinin anlaşılmasıyla gerçekleşir. Kısaca hayatın ipuçları, detayların hükmü sinemadadır." ifadelerini kullandı.

Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak sinemaya verdikleri önemi anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"TRT olarak Türkiye'de sektörü güçlü bir şekilde desteklemenin, sinema salonlarını ortak yapımlarımızla doldurarak gişe rekorlarına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette, ulusal ve uluslararası festivallerde de varlığımız ve başarılarımız her geçen gün artıyor. TRT ortak yapımları son üç yılda katıldığı festivallerde 436 adaylık ve 236 ödül aldı. Bu vesileyle, bu başarılarda imzası olan tüm mesai arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Ödüller sahiplerini buldu

Final töreninde dünya sinemasının önemli beş isminden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu iki projeye "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü", üç projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", üç projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve altı projeye verilen "Proje Geliştirme Ödülleri" açıklandı.

Ödüller, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ile jüri üyelerinden Ewa Puszczynska, Dennis Ruh, Danis Tanovic, Fatma Al-Remaihi ve Mirsad Purivatra tarafından kazanan projelerin sahiplerine takdim edildi.

Ayrıca bu yıl TRT ve Saraybosna Film Festivali işbirliği ile finalist projelerden ikisine "Saraybosna Film Festivali Cinelink Ödülü" verildi.

Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo tarafından belirlenen projeler, "Saraybosna Film Festivali Cinelink Producer Lab" ve "Saraybosna Film Festivali Cinelink Ortak Yapım Marketi Ödülü"nü kazandı.

Yönetmen Agnieszka Holland ile yapımcılar Marcin Wierzchosławski, Agnieszka Holland ve Emir Külal Haznev "The Green Border" ile "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü aldı.

Yapımcı Holland, teşekkür konuşmasında TRT'den böyle büyük bir desteği almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu proje sizin dikkatinizi çektiği için çok memnunum. Benim açımdan bu proje şimdiye kadar gerçekleştirdiğim en önemli proje." dedi.

Yönetmen Ognjen Glavonic ile yapımcılar Stefan Ivancic ve Belkıs Bayrak da "In The Shadow Of The Horns" ile "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"ne değer görüldü.

Ödülün kendisi ve ekibi için çok anlamlı olduğunu dile getiren yapımcı Ivancic, "Türkiye'de olmak ve bu filmi ortak yapım olarak TRT ile birlikte yapıyor olmak bizim için büyük bir memnuniyet. Umuyorum ki Türkiye ile Sırbistan arasında yepyeni fırsatların kapısını açacak." değerlendirmesini yaptı.

Yönetmen Abdurrahman Öner ile yapımcı Arzu Şenses Öner "Kuduz", yönetmen Murat Pay ile yapımcı Betül Demir "Hayal Kuşu" ile "Saraybosna Film Festivali Cinelink Ödülü", yönetmen Eylem Kaftan ile yapımcı Saim Çağlar Bocutoğlu "Gerçek bir Kadın", yönetmen Alican Durbaş ile yapımcı İpek Erden "Lo-Fi", yönetmen Ali Vatansever ile yapımcı Selin Tezcan "Bir Arada ve Yalnız" ile "TRT Ortak Yapım Ödülü"nün sahipleri oldu.

Yönetmen Özgür Fırat Kınay, yapımcı Mahmut İslam Bilir "At", yönetmen-yapımcı Elif Sözen "Veha", yönetmen-yapımcı Faysal Soysal "Rahma" ile "TRT Ön Alım Ödülü" alırken, "Proje Geliştirme Ödülü" ise 6 projeye verildi.

Yönetmen Nazif Tunç ile yapımcı Yusuf Faruk Tunç "Altın Buzağı", yönetmen-yapımcı Abdulhamit Güler "Döngü", yönetmen Murat Pay ile yapımcı Betül Demir "Hayal Kuşu", yönetmen Abdurrahman Öner ile yapımcı Arzu Şenses Öner "Kuduz", yönetmen Şeyhmus Altun ile yapımcı Fevziye Hazal Ertek "Memento Non Mori", yönetmen Onur Sefer ile yapımcı Aycan Aluçlu, Tilbe C. İnan ve Ales Pavlin da "Perşembe Gecesi Çok Karanlık" ile ödülünü aldı.

Tören, ödül alan isimlerin teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.