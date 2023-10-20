Haber: Mert Osman Erman

Prag'da ABD tarafından finanse edilen Radio Free Europe/Radio Liberty için editör olarak görev yapan Kurmasheva, 2 Haziran'da geçici olarak gözaltına alındı.

Çarşamba günü tekrar gözaltına alındı ve yabancı ajan olarak kayıt olmamak suçundan itham edildi ve bu da beş yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Kurmasheva, bu yıl Rusya'da gözaltına alınan ikinci ABD'li gazeteci

Wall Street Journal'ın Moskova muhabiri Evan Gershkovich, mart ayında gözaltına alındı ve casuslukla suçlandı. Bu ayın başlarında Moskova'da bir mahkeme temyiz başvurusunu reddetti ve onun gözaltında tutulmasına karar verdi.

Onun işvereni ve ABD hükümeti, suçlamaları güçlü bir şekilde reddediyor ve onun ABD veya müttefiklerinin elinde bulunan Rus vatandaşları ile takas edilmek üzere tutulduğunu söylüyor.

Hem ABD hem de Rus vatandaşlığına sahip olan Alsu Kurmasheva, RFE/RL'in Tatar-Başkurt servisinde çalışıyor. Tatar ve Başkurt, iki merkezi Rus bölgesinde yaşayan yerli halklar tarafından konuşulan yakın ilişkili dillerdir.

RFE/RL'ye göre Kurmasheva, Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan bir gazeteci olarak Mayıs ayının sonlarında aile acil bir durum nedeniyle Kazan'a seyahat etti. Dönüş uçuşunu beklerken gözaltına alındı ve Rus ve Amerikan pasaportları elinden alındı.

Yetkililer, yabancı ajan olarak kayıt olmamak ve yabancı hükümetler adına bilgi toplamakla suçladılar, yerel bir devlet haber sitesi olan Tatar Inform'a göre.

Ünlü Rus gazeteci Dmitry Kolezev, Kurmasheva'nın suçlandığı kanunun o kadar geniş bir şekilde yazıldığını belirtti ki, askeri personele ait temel bilgilerin, örneğin askerlerin isimleri ve birim numaraları gibi bilgilerin dahi toplanmasının yasak olabileceğini söyledi. "Başka bir rehine aldılar," dedi.

Kurmasheva'nın çalışmaları genellikle merkezi Rusya'nın etnik azınlıklarıyla karşılaştığı sorunlara odaklanıyordu.

Bağımsız Rus medya kuruluşları ve basın özgürlüğü izleme kuruluşları, baskıcı yasaların Rus yetkilileri tarafından düzenli olarak gazetecilere baskı yapmak ve bağımsız haberciliği engellemek için kullanıldığını söylüyor.

Birçok gazeteci ve Kremlin karşıtı, "yabancı ajan" olarak etiketlendi, bu arada Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov da bulunuyor.

Geçen yıl Eylül ayında Kommersant ve Vedomosti için çalışan Ivan Safronov, hainlik suçlamalarıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mart ayında öğrenci Dmitry Ivanov, Rus ordusu hakkında Telegram mesajlaşma uygulamasında "sahte bilgi yaymak" suçundan sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.