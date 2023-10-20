Haber: Mert Osman Erman

22 yaşındaki adam, mağazanın adını açıklamayan polisin belirttiği pencerede dururken resmedilmiş ve bir çanta tutmaktadır.

Polis, suçlananın kapanış sonrası farklı bölümlerde "avlanmaya" gittiğini ve sonunda bir mücevher tezgahını hedeflediğini söyledi.

Adam aynı zamanda ikinci bir alışveriş merkezinden de eşyalar çalmakla suçlanmaktadır. Hırsızlık ve hırsızlık suçlarıyla suçlanmış ve 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Warszawa Polisi, adamın vitrinde durduğunda mağaza çalışanlarının ve alışveriş yapanların hiçbir şeyi fark etmediğini ve birkaç mankenle karıştığını söyledi.

Polis, adamın "güvende olduğunu hissettiği zaman" kadar hareketsiz durduğunu, ardından kapanış saatinden sonra farklı bölümleri dolaşarak mücevher çaldığını belirtti.

Sonunda güvenlik görevlileri tarafından fark edildi

Adam iki başka olayla suçlanmaktadır. İlk olayda, polis onun ikinci bir alışveriş merkezinde geç saatte yemek yediğini ve kapanış saatini beklediğini belirtti.

Polis, daha sonra bir giyim mağazasına girdiğini ve "giysilerini yeni olanlarla değiştirdiğini" ve daha sonra başka bir yemek için restorana geri döndüğünü söyledi.

Güvenlik kamerasına yakalandığı, giyim mağazasının kısmen açık panjurlarının altından sızdığı görüldü.

Warszawa polis sözcüsü Robert Szumiata, diğer bir konumda meydana gelen üçüncü olayda adamın kapanış saatinden sonra beklediğini ve "birkaç para kasasından para aldığını ve diğer eşyaları çalmaya çalıştığını" belirtti.

Polis, şüphelinin sonunda yakalandığı fotoğrafları yayınladı.

Adam, Warszawa savcılarına göre üç ay süreyle gözaltında tutulmuştur.