Zıt olsak da Gökberk’le iyi anlaştık

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

“Malum kötüler hep var oluyor! Rahatsız olduğum söylenemez! Sonuçta işimi yapıyorum… Anons edildiğim anın tarifi yok… Yeni bir kızım oldu…” Dizilerin en çok ses getiren oyuncusu Gökberk Demirci’nin bilinmeyen hayatı.

Modellik Tekliflerine Kapalı Değilim!

Merhaba Gökberk Bey nasılsınız, ilk röportajımızdan bu zamana kadar hayatınızda ne gibi değişimler yaşandı?

Merhaba iyiyim çok şükür sen nasılsın? Bir takım talihsizlikler haricinde çok iyi gidiyor. Yeni bir kızım oldu 3 aylık bir jack russel, inanılmaz bir mutluluk kattı hayatıma. (Gülüyor) Onun dışında rutin, işler güçler…

Tebrik ederim “Altın Portal” yarışmasından ödül aldınız. Yarışmada adınız okunduğunda şaşırdınız mı? “Altın Portal” ödülüyle ilgili duygu ve düşüncelerini almak isterim?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet, davet etmek için aradıklarında çok mutlu olmuştum fakat törene gittiğimde o mutluluk ayrı bir heyecana dönüştü. Anons edildiğim an ise gerçekten biranda öyle bir sıcaklık hissettim ki içimde, tarif edemem. Bir gün bunun olacağını biliyordum fakat o an hazırlıksız yakalandım. (Gülüyor) Yaptığın işin takdir edilmesi, ödüle layık görülmesi ayrı bir gurur kaynağı… Elbette kendime ve işime olan inancımı daha da arttırdı. Bu ödülü almamdaki en büyük etkenlerden biri “Adını Sen Koy” dizisindeki performansımdır.

Kariyerin “Arka Sokaklar” dizisiyle ivme kazandı ama sürpriz bir şekilde diziden ayrıldın o süreçte neler yaşandı? “Arka Sokaklar” dizisindeki rolün nedir?

Evet, Arka Sokaklar dizisi benim içinde sürpriz bir projeydi. Malum kötüler hep var oluyor, yenisi gelebiliyor. (Gülüyor) Uzun soluklu olmasa da güzel bir heyecan ve tecrübe oldu. Arka Sokaklar dizisi güzel bir ekiple tanışmama ve çalışmama vesile oldu. Mutluyum.

Hayırlı olsun “Adını Sen Koy” dizisinin kadrosuna katıldınız. Bu dizide hangi karakter sizinle hayat buldu?

Teşekkür ederim. Kariyerim için Adını Sen Koy dizisi çok güzel bir başlangıç oldu. Kılıç karakterine hayat veriyorum. Ne kadar zıt olsak da, iyi anlaştık. (Gülüyor)

“Adını Sen Koy” dizisinin konusu nedir?

Adını Sen Koy aslında güzel bir aşkı ve çok güzel şeyler hak eden birtakım insanların karşılaştıkları zorlukları ve geçim mücadelesini anlatıyor.

“Adını Sen Koy” dizisinin kadrosunda kimler yer alıyor?

Tatlılık abidesi bir kadrodan oluşuyor. (Gülüyor) Başta yapımcılarımız ve yönetmenlerimiz olmak üzere Cenk Torun, Deniz Durmaz, Dünya Aydoğdu, Mert Öcal, Günce Mutlu, Özge Yağız ve daha niceleri…

Gökberk özel hayatında oldukça “Masum ve İyi kalpli” bir insansın ama dizilerde hep kötü karakterlere hayat veriyorsun, bu konudan dolayı sende rahatsız mısın?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Aslında rahatsız olduğum söylenemez. Sonuçta işimi yapıyorum. O tarz insanları da az çok tanımış oluyorum böylelikle! Farklı bir tecrübe oluyor.

Oyuncusun aynı zamanda modellik yapıyorsun, emeğinin karşılığını alıyor musun? Kısa süre önce defilelerde boy göstermeye başladın yalnız devamı gelmedi, mankenlik sana göre değil mi? Yoksa istediğin desteği göremedin mi?

Aslında modellik sürpriz gelişen bir durumdu, düşünmüyordum ama neden olmasın dedim. İlk gelen teklif bir sosyal sorumluluk projesiydi o yüzden gönül rahatlığı ile kabul ettim ve bunun bir parçası olabildiğim için mutluyum. Önceliklerime ve asıl mesleğime ağırlık veriyorum fakat benzer tekliflere kapalı değilim.

Kadına şiddet konusu sadece ülkemizde değil dünyada da durmadan artan iğrenç bir olay! Erkek şiddetinden korunmak için kadınlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Peki, siz hayatınızda bulunan kadına “Sözle, maddiyatla, ihanetle ve darp etmeyle” şiddet uyguladınız mı?

Gerçekten lanet olası bir konu! Nasıl oluyor böyle şeyler yaşanıyor inan aklım almıyor. Umarım bir gün bu iğrenç olaylar son bulacaktır. Şiddetin her türlüsüne lanet olsun! Nefret ediyorum. Bir kadına el kalkmamalı, kıyılmamalı. İnsanlık dışı bir şey bu ve kesinlikle hiçbir bahanesi olamaz. Büyük bir suç ve umarım hiçbiri cezasız kalmaz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Tüm okuyucularınıza selamlar, saygılar, sevgiler, mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim. Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli, yine bir röportaj aracılığıyla yan yana gelebildik. Seni gördüğüme sevindim.