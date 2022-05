ZEYTİNBURNU’NDA İYİ GÜNLERE AZ KALDI

Zeytinburnu İYİ Parti İlçe Teşkilat Başkanı Sn. Emre Kundakçıoğlu, gündem ile alakalı gazetemize çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemde artan Ekonomik kriz ve Mülteci hususu başta olmak üzere pek çok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Zeytinburnu teşkilatı yapmış olduğu çalışmalarla pek çok defa taktirleri topladı. Bu bağlamda genç ve başarılı teşkilat başkanı Emre Kundakçıoğlu sorularımıza içtenlikle cevaplar verdi…

Emre Kundakçıoğlu kimdir?

14.09.1987 yılında Zeytinburnu’nda doğdum. Düzceliyim. Hayatımı hep Devlet Millet meselelerini düşünerek ve kendimce bir şeyler yapmaya çalışarak geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. İyi Parti kurulduğundan beri ülkenin ve milletin çıkarlarını bu partide bu dava da gördüğüm için buraya katıldım. Sayın Genel başkanımızın açtığı yolda onun izinde gitmeye çalışan bir vatanseverim.

Son dönemde artan düzensiz göçler ve mülteci hususları ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Özellikle Zeytinburnu bir hayli düzensiz göç alan bir ilçe…

Evet gerçekten bu düzensiz göç ve mülteci sorununda galiba en çok canı yanan ilçelerin başında gelen yerdir Zeytinburnu... Biz uzun yıllardan beri gerek Balkanlardan gerek Orta Asya’dan gelen soydaşlarımızı kucaklamış bir ilçeyiz ama geldiğimiz son dönemde artık Zeytinburnu’nda bu bir kriz olmaya başladı. Bizler her zaman mazluma el uzatan bir milletiz bunda hiç bir sıkıntı yok ama artık asayiş ve güvenlik sorunu vardır. Geçmiş zamanlarda Balkanlardan gelen soydaşlarımızı kardeşlerimizi ülkemize aldığımızda defalarca kayıt altına alıp yerleştirdikten sonra topluma kazandırmışken nasıl oluyor da milyonlarca mülteci ve sığınmacı kayıt altına alınamadan kontrol mekanizması olmadan ülkenin içlerine kadar girdiler. Yani bugün Zeytinburnu’na baktığınızda 81 ilden Balkanlardan ve Orta Asya’dan Suriye’den binlerce insan var. Mübarek Ramazan bayramında Zeytinburnulular sokağa çıkamadılar inanın bana herkes evindeydi çünkü sokakta nerden geldiğini anlayamadığımız düzensiz mülteciler vardı. Mevcut iktidar bu konuda ne kadar başarısız olduğunu her defasında bizlere kanıtlıyor. İnşallah önümüzde ki genel seçimde iktidar olduğumuzda bu mülteci ve sığınmacı sorununa kalıcı çözümler bulacağız. Milletimizin içi rahat olsun. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu meseleyi İYİ Parti olarak çok önemsiyoruz.

Ekonomik Kriz günden güne artarken, vatandaşların da alım gücü iyiden iyiye azalıyor. Bu konuda İyi Parti’nin Artagan gibi projeleri de var. Siz ekonomik krizle ilgili ne söylemek istersiniz?

Artagan öz Türkçemiz de bolluk ve bereket demektir. Genel Başkanımız Meral Akşener Başbakan olduğunda Artagan projesi hayata geçecektir. Peki nedir bu Artagan? Ülkenin gelirinin bir kaç aile etrafında değil bütün vatandaşlarımıza dağıtılmasıdır. Her alanda teknolojik başarıyı yakalamak ve ayak uydurmaktır. Sadece vizyonun köprü yapmak bina dikmek olmadığını göstermektir. Biz rantın her türlüsüne karşıyız sadece birileri kazanacak diye bütün milleti aç bırakanlara karşıyız biz… 3 liralık köprüyü 25 liraya millete fatura edenlere karşıyız. Bugün Ayşe teyzemiz pazara gittiğinde sebzeyi adet adet alıyorsa, Ahmet abi meyve tezgahına çocuğuna baktırmadan geçmeye çalışıyorsa işte biz buna karşıyız... Biz tarım ülkesiyken Rusya’dan ayçiçek yağı getirecek 5 tane gemiyi hasretle bekliyorsak işte buna karşıyız. Ülke de makas iyice açıldı vatandaş evinin kirasını ödeyemiyor et yemek artık hayal ama kimse vatandaşın bu halini ne görüyor ne duyuyor. Bizler devamlı sahadayız ve ‘’Anlat İstanbul’’ projesi kapsamında vatandaşımızla iç içeyiz ve bu durum bizleri inanın çok üzüyor ama şunu da artık herkes görüyor milletin tek umudu Sayın Meral Akşener’dir. Ülkeye artık bir Ana eli değecek. Anadolu yeniden ayağa kalkacak…

Türk Ordusu şuan Pençe-Kilit Operasyonunu yapmaktadır. Bölge için hayati öneme sahip bu operasyonlar Suriye’nin Kuzeyine de kayacak gibi, bu konu hakkında ki düşünceleriniz neler?

Biliyorsunuz ki biz tezkereye de evet demiştik biz memleketin hayrına olan her şeye evet deriz. Buda bir güvenlik sorunudur ve Türk devleti her zaman olduğu gibi kendi sınırlarını sonuna kadar koruyacak güce sahiptir. Kahraman Mehmetçiğimiz yine her zaman olduğu gibi Pençe-Kilit operasyonunda ülkenin bekası için mücadele ediyor. Biz güçlü olduğumuz kadar çevremizde ki ülkeleri de terörden temizlememiz lazım ki hem kendi sınırlarımızı kendi vatandaşımızı koruyalım hem de bu terör örgütlerinden kaçan bu mültecileri orada huzurlu bir yere gönderelim. Rabbim Kahraman Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin İnşallah. Yakın zamanda Suriye’nin kuzeyinde de, terör yuvaları Türk Ordusu tarafından yerle bir edilecektir inşallah. Bizler her daim Türk Ordusunun yanındayız…

İYİ Parti içinde genç bir Teşkilat başkanı olarak, Türk Gençliği ile ilgili çalışmalarınız var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti Sayın Genel Başkanımız da ben bu yolu gençler olmadan yürümem demişti o yüzdendir Cumhuriyetimizin ve partimizin temel taşı gençlerdir. Biz de Zeytinburnu’nda gençlere yönelik çok faaliyette bulunuyoruz onları hiç bir zaman yalnız bırakmıyoruz ve onlardan çok şeyde öğreniyoruz... Örneğin Zeytinburnu’nda kadın futbol takımımız var onlara bir çok konuda destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz… Gençlerimizle oturup uzun uzun onların bize bizim onlara katabileceğimiz hususları konuşuyoruz. Yaşımdan dolayı iltifatınız için teşekkür ederim... Ben aslında o gençlerle ve benim üst neslimle arada bir köprü oluyorum ve bu bağlantı çok iyi gidiyor. Zeytinburnu’nun İyi partiye bizim ise gençlere ihtiyacımız var.

İYİ Parti olarak Zeytinburnu’ndaki hedefleriniz neler?

İYİ partinin Zeytinburnu’nda ki hedefi gerçekten yaşanılabilir bir Zeytinburnu ve insanların huzurla gezdiği huzurla alış veriş yaptığı çocukların sokakta güvenle oynadığı bir Zeytinburnu sağlamak... Devletin sıcaklığını her vatandaşa eşit bir şekilde göstermek bizden olanı kayırıp, bizden olmayanı dışlamak değil… Vatandaşın güvenle başını sokacağı güvenle oturacağı konut imkânı sağlamak, rantsal dönüşüm değil gerçek kentsel dönüşüm yapmak... Vatandaştan almamak vatandaşa vermek ilkesi bizim hedefimizdir. Bizim hedefimiz Zeytinburnu halkının özlem duyduğu Zeytinburnu Sporu tekrardan Süper lige çıkartmak bu güzide kulübü birilerinin çıkarlarına heba etmemek... Bizim hedefimiz Şeffaf bir şekilde Zeytinburnu’nu yönetmek Zeytinburnu’na ait olanı yine birilerine rant kapısı yapmak değildir. Uzun lafın kısası bizim burada hedefimiz herkesin gülen yüzünü görmek herkesin refah seviyesini yükseltmektir. İnşallah sandık ortaya geldiği zaman Aziz milletimizde bizimle aynı şeyleri düşündüğünü kullandığı oy ile gösterecektir. Biz her daim milletimize güveniyor ve bu konuda milletimizle omuz omuza yürüyoruz…

Sevgili Emre Kundakçıoğlu, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap verdiğiniz için hem şahsım hem de gazetemiz adına çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun…

Röportaj: Koray KAMACI