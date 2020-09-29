CENNETTEN ÇİCEK Mİ TOPLUYORUM 120 KÜSÜR MİLYON İZLENME İLE ZİRVEDE

EMEK OLMADAN ŞANS OLMAZ

HAYAT BENİM KARŞIMA KOCAMAN BİR SÜRPRİZLE GELDİ

ZEHRA GÜLÜÇ RÖPORTAJIMIZ SİZLERLE

Röportaj Aslı M. Sarı

Bu hafta röportaj konuğum 121 Milyondan fazla tıklanma rekoruna sahip son zamanların en yüksek çıkışına sahip “CENNETEN ÇİCEK Mİ TOPLUYORUM” isimli şarkıyı seslendirmesiyle zirveye oturan Zehra Gülüç. Zehra çok kibar, naif, hanım. Daha çok yolun başında. Çok azimli ve istikrarlı. Kim ne derse desin ortada muazzam başarı var. “Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum...” Son günlerde sağımızda, solumuzda, evde, arabada her yerde. Twitter’da, TikTok’ta, Instagram’da hatta ana haber bültenlerinde, ulusal, yerel birçok yerde bu şarkıyı duyuyoruz. Sosyal medya kullanıcıları kolaj videolarını, fonuna bu şarkıyı koyarak paylaşıyor. Resmen ortalığı sallayan bir akım oldu. Akıma katılanlar arasında ünlü isimler, kurumsal hesaplar bile var! Dinleyeni hemen etkisi altına alan bir nağmeye sahip. Zehra Gülüç; 6 Kasım 1998 doğumlu. Mersin'in Mut ilçesinde doğup büyümüş. Liseyi Karaman Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okumuş. Üniversiteyi Kırıkkale Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünde okuyup yeni mezun olmuş. Zehra; Çocukluğumda hep ben şarkıcı olacağım derdim ve sürekli şarkılar söylerdim. Zaman içinde bu hayalimin sadece hayal olarak kalacağı inancına kapılıp kendimi öğretmen olmaya adamıştım. Ben öğretmen olma yolunda ilerlerken cennetten çiçek beni çocukluk hayallerime götürdü. Öğretmen olmama bir ay kala şarkıcılığa adım attım. Hayat benim karşıma kocaman bir sürprizle geldi Aslı Hanım diyor. Şarkı duyulmaya başladıktan sonra birçok yapım şirketi bana ulaşıp çalışmak istediklerini söylediler. İçlerinden birisi de Erol KÖSE’ydi… Onun ne kadar güzel işler yaptığını bildiğim ve ona güvendiğim için sadece Erol KÖSE ile çalışmayı kabul ettim. Bu yolculukta bana hem maddi hem manevi elinden ne geliyorsa her şeyi fazlasıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Onunla çalıştığım için gerçekten çok şanslıyım ifadelerini kullanan Sevgili Zehra Gülüç röportajımız şimdi sizlerle.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kimdir Zehra Gülüç? Bir günü nasıl geçer?

6 Kasım 1998 doğumluyum. Mersin'in Mut ilçesinde doğup büyüdüm. Liseyi Karaman Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudum. Üniversiteyi Kırıkkale Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümünde okuyup bu yıl mezun oldum. 2014 yılında babamı trafik kazasında kaybettim. Beraber yaşadığım iki kız kardeşim birde annem var. Hayatımın her noktasında müziğe sarılan biriyim. Özellikle son zamanlarda günlerimi sadece müzikle geçiriyorum yeni, farklı şarkılar dinleyip onları söyleyip kendimi geliştirmek için çalışıyorum.

Yakında zamanda Sıngle’ınız Cennetten çiçek topluyorum çıktı ve kısa bir süre içinde çok büyük dinlenme rekoruna ulaştı milyonlar milyonlar ve yine milyonlar diye eklemek isterim oraya tebrik ederim. Biraz bahsedebilir misiniz Cennetten Çiçek Topluyorum’dan? İş nasıl geldi buralara? Bekliyor muydunuz bu muazzam çıkışı?

ŞARKININ PATLAMASI BENİM İÇİN TAMAMEN BİR SÜRPRİZ OLDU

Öncelikle çok teşekkür ederim. Şarkının patlaması benim için tamamen bir sürpriz oldu. Prodüktörüm Erol Köse ile farklı şarkılara çalışırken kendi youtube kanalıma yüklemiş olduğum cennetten çiçeğin slow versiyonuna Alper isimli bir arkadaşın yapmış olduğu remix bir sabah uyandığımda akım oldu ve bizde cennetten çiçeği daha profesyonel bir hale getirip insanlara sunmak istedik.

Sosyal medyada, her yerde "Cennetten Çiçek" caps'leri var. Resmen bir akım. Birçok kişi bu çıkışın planlı programlı olduğunu iddia ediyor. Bu iddialar ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir Zehra Hanım?

CENNETTEN ÇİCEK Mİ TOPLUYORUM BANA UĞUR GETİRDİ

Şarkının akım olduğunu haberlerde izlediğimde ne olduğunu dahi anlamadım. Günlerce etkisinden çıkamadım. Plan program dâhilinde olsaydı emin olun bu kadar güzel ilerlemezdi. Nasibimde varmış ki bu güzel şarkı bana uğur getirdi, bana sunulan büyük bir hediyeydi ve sesimi bir sürü insana duyurabildim.

Gelelim YouTube keşfine nasıl oldu. Zehra Hanım bu şarkıyı ne zaman seslendirdiniz YouTube'de bekletiniz neydi?

Aralık ayındaydık sanırım bir story'de cennetten çiçeğe denk geldim ve hemen kaydetmek istedim. Ben şarkıyı sadece beğendiğim için okudum. Şöhret olayım şarkı patlasın diye bir beklenti içinde yüklemedim. Yani şarkının çıkış yapması bana ve yakınlarıma büyük bir sürpriz oldu.





Erol Köse gibi büyük bir duayen ile yolunuz nasıl kesişti? Bu yolculukta ne gibi destekleri oldu?

EROL KÖSE İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Şarkı duyulmaya başladıktan sonra birçok yapım şirketi bana ulaşıp çalışmak istediklerini söylediler. İçlerinden birisi de Erol KÖSE idi… Onun ne kadar güzel işler yaptığını bildiğim ve ona güvendiğim için sadece Erol KÖSE ile çalışmayı kabul ettim. Bu yolculukta bana hem maddi hem manevi elinden ne geliyorsa her şeyi fazlasıyla yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Onunla çalıştığım için gerçekten çok şanslıyım.

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Tabi ki başta ailem, yakın arkadaşlarım ve Erol KÖSE olmak üzere hayranı olduğum Ebru GÜNDEŞ ve Mustafa SANDAL çok büyük destek verdiler. Onlara minnettarım .

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Birçok röportajınızda okudum müzik öğretmeni olmak istiyordum diye. Müzikle mi yoksa edebi eğitim dünyası ile ilerleyeceksiniz?

ÖĞRETMEN OLMAMA BİR AY KALA ŞARKICILIĞA ADIM ATTIM

Çocukluğumda hep ben şarkıcı olacağım derdim ve sürekli şarkılar söylerdim. Zaman içinde bu hayalimin sadece hayal olarak kalacağı inancına kapılıp kendimi öğretmen olmaya adamıştım. Ben öğretmen olma yolunda ilerlerken cennetten çiçek beni çocukluk hayallerime götürdü. Öğretmen olmama bir ay kala şarkıcılığa adım attım. Hayat benim karşıma kocaman bir sürprizle geldi ve alıp muhteşem bir rüyanın içine yerleştirdi. Bundan sonra bu yolda en güzel şekilde ilerleyip tabi ki işinde başarılı, saygın bir insan olmak ve karşımda beni sevip, sahiplenen binlerce insanla aynı ağızdan şarkılar söylemek istiyorum.

Yakında yeni projeler var mı?

Yeni projeler için çalışmalarımız devam ediyor.

Sahne çalışmaları nasıl gidiyor. Yakında gerçekleşecek sahneleriniz nerelerde?

Sahnelerimize başlamıştık ve çokta güzel gidiyorduk fakat maalesef covid-19 salgınının artması nedeni ile sahnelerimize ara verdik.

Hayatınız da neler değişti? Şöhret nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet sizi sarstı mı? Baya zorladı mı?

Beni seven binlerce güzel yüreğe sahip oldum ve önceki hayatıma göre iş gereği daha çok insanla görüşüp daha çok çalışmaya başladım. Tabi ki göz önünde olmak zor bir durum fakat ben henüz şöhret olduğumu düşünmüyorum, beni sarsacak kadar tanınmıyorum o yüzden pek bir zorluk yaşamadım.

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Hoş bir auranız var. Güzel olmak ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

Çok teşekkür ederim. Çalışıp çabaladığınız sürece tabi ki yeterli.

Ben sizi türkü söylerken de dinledim. Tertemiz hanım hanımcık bir üslubunuz ve gırtlağınız var. Repertuvarınızı seçerken özellikle dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

Çok teşekkür ediyorum. Repertuarımı hazırlarken hem okumaktan hoşlandığım eserleri hem de dinleyicilerin sevebileceği eserleri seçmeye özen gösteriyorum. Tek bir tarza bağlı değilim birçok müzik tarzını sevip elimden geldiğince seslendirmeye çalışıyorum.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Güzel işler yapıp güzel izler bırakmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım.

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İdolüm dediğiniz sanatçılar var mı? Ya da çok sık dinlediğiniz sanatçılar kimler?

EBRU GÜNDEŞ İDOLÜM OLARAK GÖRÜYORUM

Birçok şarkıcıyı beğenip dinliyorum fakat yalnızca Ebru GÜNDEŞ idolüm olarak görüyorum. Tavrına, tarzına ve tabi ki muhteşem sesine hayranım.

Müzikle ilgilenmek isteyen geç yeteneklere tavsiyeleriniz desem? Şans mı? Emek mi?

Yolun başında olduğum için çok büyük tavsiyeler veremem ama bana göre en değerli tavsiye müziği gerçekten istedikleri için yapsınlar. Yani bir beklenti içine girmeden, karşılık beklemeden yapsınlar. Ancak bunu yaparlarsa müzikten zevk alırlar. Bence ikisi de var. Emek olmadan şans olmaz.

Son zamanlarda bitmek bilmeyen kadın cinayetleri hususunda bir kadın olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Kadın cinayetlerini her duyduğumuzda içimiz acıyor, kahroluyoruz ve başkaları adına insanlığımızdan utanıyoruz. Tek temennim en kısa zamanda Dünya’nın yaşanılabilir bir yer olması. Kadınlarımızın daha rahat yaşadığı bir hal almasıdır. İnşallah bu haberleri bir daha duymayız.

Yolunuz Açık, yürek sesiniz daim, başarılarınız bitimsiz olsun Sevgili Zehra Hanım.