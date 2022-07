"YÜZÜMÜZE, GÖZ ŞEKLİMİZE UYGUN OLAN MAKYAJ HER ZAMAN BİZİM İÇİN MODADIR"

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Doğal makyajı sihir gibi her yüze yakıştıran ve “İyi malzemelerle yapılan doğru uygulamalar hem bakımlı hem de doğal görünmenizi sağlayabilir” diyen Ünlü makyaj artisti Ceylan Odacıoğlu ile şimdi çaylarımızı yudumlarken koyu bir sohbete koyuluyoruz…

Merhabalar hocam öncelikle bize kendinizden kısaca bahseder misiniz, Ceylan Odacıoğlu kimliğinin oluşum süreci nasıl gelişti?

Merhabalar bir Ceylan Odacıoğlu kolay yetişmiyor öncelikle onu söylemeliyim. (Gülümsüyor). Küçüklükten beri her kız çocuğunun olduğu gibi makyaja çok düşkünlüğüm vardı.Her ürünü pürdikkat araştırıp keşfederdim fazlasıyla bilgi sahibiydim şu anda günümüzde bu tür şeyler çok normal fakat ben 20 : 25 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu sebeple genç kızlık zamanında herkesten çok güzel ve herkesten çok farklı makyajlar yapıyordum yıllar önce sadece soğuk renkler yani kısıtlı renk skalası olmasına rağmen mavi, gri, kırmızı, pembe, gibi renklerle ben bir sürü farklı makyajlar ortaya çıkarta biliyordum. şöyle ki kırmızı rujdan eyeliner mavi far’la ise ruj yapıyordum. Bunu kendime 25 yıl önce yaptım da çokta marjinal duruyordu. Ve bu görüntüden hoşnut olan herkes gelip bana makyaj yaptırıyordu özellikle düğün varsa o gün ben kendimi çalışıyor gibi hissediyor ve kaçaçak yer arıyordum. Derken bunu geliştirip bir kursa taçlandırmak istedim hem hobi amaçlı hem de insanlara daha faydalı olacağını düşünmüştüm. kursa ilk başladığım gün harika bir makyaj çıkarmıştım ortaya ve öğretmen bana dönüp, yerin mi var kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun demişti. Ben de hocam hiç kuaförde çalışmadım ilk deneyim dediğimde hoca şaşkın bir şekilde vay desene kurs bitiminde seni en iyi yerlerde göreceğiz demişti.Ve bu laf beni çok etkilemişti sanırım, neden olmasın dedim bianda kendi kendime içimden.İşte benim dönüm noktam orası olmuştu çünkü oraya başvurduğumda tamamen hobi amaçlı kendimi geliştirmek için fikrim . sonrasında kurs bitti ve Makeupbyjeylo, yani Ceylan Odacıoğlu doğdu çünkü yeteneğim keşfetmiştim.

Her şeyin en başına dönecek olursak hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Kurs bitti ve staj olarak dışarı defilelere organizasyonlara yönlendirildik.Tanıştığım tüm mankenler ve organizasyon sahipleri iş bitiminde benim numaramı istiyorlardı çünkü hem elim hızlı hem de işe hakim olarak profesyonel bir iş çıkartıyorum her zaman fakat ben bunu çok sonra fark ettim. Oysaki ben birine ihtiyaçları olduğunu düşünüyordum (Gülümsüyor). Meğer öyle değilmiş ortalık makeup artistim diye geçinenlerle doluymuş. Vallahi ben değil beni çağıranlar söylüyor bu sözleri (Gülümsüyor). Bu sebeple yeteneğim sayesinde dönüm noktam gerçekleşmiş oldu.

Makyaj kültürü konusunda Türkiye ve yurtdışını kıyaslarsan neler söyleyebilirsin?

Yurtdışında yapılan tüm makyajların aşığıyım çünkü orada gerçekten sanat yapılıyor ve Türkiye makyaj konusunda yurt dışını takip ettiğini düşünüyor olsada maalesef öyle değil.Mesela ben şu ana kadar hiçbir müşterime kendi istediğim gibi, giydiği kıyafetlere ve yaptığısaça göre makyaj yapamadım çünkü alışılagelmişin dışına hiç kimse çıkamıyor maalesef. Oysaki orada o anda aklıma gelen o kıyafete göre renkli müthiş grafik eyelinerdır fakat biz şu bizim meşhur kahve ve şeftali tonlarını çalışıyoruzdur (Gülümsüyor).

Makyaj kusurları kapatıp güzelliği ön plana çıkaran bir sanattır. Ve bu sanatta bir moda asla yoktur herkes mutlaka kendi yüzüne ve göz şekline göre doğru uygulama yapmalıdır. Doğru olan budur ama tabii ki de her yıl değişen teknik detaylar vardır ve sürekli türeyen kozmetik markalarının yeni icat ettiği ürünler ve renkler, bol reklam parası vererek insanları kullanmaya teşvik eden bloggerlar moda oluşturmaktadır yoksa bu yıl çok moda olan Cut crease makeup sizin gözünüzde çok güzel oluyordur fakat benim gözüm düşük olduğu için onu uygulama şansım olmuyordur o yüzden her moda olanı yapmak doğru değildir yüzümüze göz şeklimize uygun olan tüm makyaj her zaman bizim için son modadır.

Peki 2022’in trendi nedir?

Yok gibi makyajlar, strobing yani islak makyaj doğal cilt dokusunun öne çıktığı her sezon olduğu gibi bu sezon da çok revaçta bu doğal görünümü şeftali nude bir renk ile günlük kullanabiliyorsunuz. isterseniz de takma kirpik ekleyip kırmızı bir ruj ile tamamlayıp gece dışarı çıkabiliyorsunuz bu makyaj en çok uygulanan look’tur.

Her cilt makyaj kaldırmıyor. Bunun için nasıl bir önlem alıyorsun?

Makyaj kaldırmayan bir cilt yoktur yanlış uygulanan makyaj vardır. Ben öncelikle cilde dokunuyorum cildi analiz ettikten sonra cilt yağlı mı kurumu veya karmamı diye belirledikten sonra baz ve ürün seçimi yapıp sonra uygulamaya geçiyorum. Mesela kuru cilde yağ bazlı değilde su bazlı fondöten kullanıyorum buda benim sırrım.

Türkiye'de çalıştığın ünlü isimler var mı?

Çalışmadığım ünlü isim kalmadı demek daha doğru olur sanırım(Gülümsüyor) fakat Instagram’da %50 sini yayınlamak zorunda kalıyoruz birçok Ünlü paylaşıma izin vermiyor mesela bunlardan çok severek çalıştığım aklımda kalan isimlerin bir kaçını sıralayabilirsem;

Yeliz Yeşilmen, Çağla Şikel, Özlem Yıldız, Ebru Polat, Irmak Atuk, Gizem Özdilli, Sema Şimşek, Ece Gürsel, Özlem Demir, Nur Ertürk, Gökçe Kırgız, Uğur Arslan, Burak Hakkı, Hakan Bilgin.

Defilelerde ve özel gecelerde makyör olarak görev alıyor musun?

Yıllarca Bir çok defilede baş Makeupartist olarak yer aldım özellikle Mercedes-Benz Fashion week , mert Erkan defilelerinde sürekli olarak baş makeup artist olarak görev yapıyordum. Diğer tek seferlik olanların isimleri çok fazla aklımda kalmadı açıkçası ama artık gelinlerle çalışmaktan bu tür organizasyonlara çok fırsatım olmuyor boşluğum olduğunda klip veya reklam katalog çekimlerine gidiyorum.

Kişinin isteğine göre mi makyaj yapıyorsun? Yoksa sen mi kişiyi yönlendiriyorsun?

Aslında her ikisi de ama genelde gelin ağırlıklı çalıştığım için gelinleri önce neler istediğini ne tür modellerden hoşlandığını soruyorum ve benimle model paylaştıktan sonra gelinliğine ve yüz şekline göre birlikte karar veriyoruz. Ama daha çok danışanımın istediği modelleri çalışıyorum çünkü onların mutluluğu benim için çok önemli.

Bir insana makyaj yapmak çok zor bir iş olduğunu biliyorum. Mesleğinde ne gibi zorluklar yaşıyorsun?

En güzel yere değindin (Gülümsüyor). Şu ana kadar hiç kimseyle çok şükür bir zorluk yaşamadım fakat beni en çok zorlayan kısım bana görsel ile geldiğinde o istedikleri modelle uygun olmayan yüz ve göz şekli. Şöyle ki düşük gözlere asla cutcrease makeup olmaz ama ısrarla bazı danışanlarımız bunu istiyor.

Ona bunun olmayacağını anlatana kadar ve fikrini değiştirip onu mutlu edene kadar mesela annem ağlıyor diyebilirim.

Son yıllarda erkeklerde makyaj yaptırıyor. Sana gelen erkek müşterilerin var mı?

Evet, günümüzde erkekler de makyaj yaptırıyor artık özellikle kalıcı makyajı seyrek kaşı olanlara çok öneriyoruz. Ya da sakal veya çıkmayan bıyık için similasyon fazlasıyla iyi oluyor erkek müşterilerim özellikle Hollewen partilerde beni ziyaret etmeyi çok seviyor çünkü fantastik makyajlar ve plastik makyajlar efek makyajları uygulayabiliyoruz.

Bugün sana neler umut veriyor? Umudu nasıl tanımlıyorsun?

Umut her zaman vardır. (Gülümsüyor)

Bana umut veren Öğrencilerim, yanımda çalışan çalışma arkadaşlarım onları eğitıyorum ve geleceğe hazırlıyorum. şu anda aklımda çok güzel bir proje var benim halihazırda bulunan bebek kuruçeşmede, yeni nesil hazırlık çalışma alanım var. Burada gelinlere özel Brideshower partiler hazırlıyoruz muhteşem görüntüler çıkıyor ortaya. Ve şimdi bunun birtık üstüne çıkmayı planlıyorum bakalım ilerde karşımıza neler çıkacak o yüzden umut her zaman bizimle.

Yeni projeleriniz var mı? Varsa çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Evet bomba gibi geliyorum inşallah ama projemden bahsetmeyeceğim.

Yani bu durumda ser verip sır vermeyenlerdenim.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Hedefim büyük. Hedeflerime göz dikenler olduğu için, hep ileri diyelim ama bir başka hedefim daha var kazandığım paralar ile Afrikaya gidip kendi ellerimle yardımlar yapıp su kuyusu açtırmak. Daha önce tek başıma bu güzelliğe nail oldum çok şükür. Arakan’da su kuyusu açtırdım. Devamı da gelecek inşallah. Fakat bu sefer video ile yetinmeyip kendim gidip çok çok yardımlar yapıp bizzat su kuyusunun açılışında olmak istiyorum. En büyük hedefim şimdilik bu. Yani açıkçası yapmak istediğim tüm işler sonunda buraya bağlanıyor. Herşey bu projelerim için. Bunu buraya yazmamın sebebi ise okuyan herkesin buna Amin demesi için.

Siz aynı zamanda bir çok ödül almış çok başarılı bir Makeup Artistisiniz. Ödüllü olmak size neler hissettiriyor ve ne tür sorumluluklar yüklüyor?

Şuana kadar 13 yada 14 ödülüm var evet.Ödül almak gerçekten beni motive edip

Mesleğimi dahada çok sevmeme neden oluyor.Onların yarısı gelin makyajı uzmanı yarısı en iyi makeup artist yarısı makyaj öğretmeni olarak stüdyoda en güzel yerde duruyorlar onları görmek beni heyecanlandırıyor ve buradan tekrar beni bu ödüllere layık gören herkese çok teşekkür ediyorum.

Son olarak gazetemizin okurlarına neler söylemek istersiniz?

Kendinize hep inanın daima hayallerinizin peşinden koşun. Yapamam demeyin çünkü yapmadan bilemezsiniz ve siz siz olun asla makyajınız ile uyumayın (Gülümsüyor). Herkese çok teşekkür ederim.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…