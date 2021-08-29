Yükselen Bir Branş: Grafik Tasarımı 

YUSUF TOLGA ÜNKER

Grafik Tasarımı Bölümü’nü anlatır mısınız?

Bilindiği üzere, güçlü bir iletişim sağlamanın en etkili yollarından biri görsel tasarımdır. Web sayfalarından gazetelere, kitaplardan afişlere, ambalajlardan reklamlara, broşür ve kataloglardan logolara kadar tüm tasarım materyalleri birer grafik üründür. Temel hedefleri mesajı doğru iletmek ve bilgiyi en hızlı şekilde hedef kitleye ulaştırmak olan bu ürünler çoğu zaman işlevselliği ve farklılığı da ön planda tutarlar. Grafik tasarım, tüm estetik ve sanat formlarını içinde barındırırken, aynı zamanda görsel, işitsel, yazınsal ve sanatsal disiplinleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla günümüz dünyasının şekillendirdiği grafik tasarım eğitimi, varlığı ve ihtiyaca yönelik yapısı ile aynı zamanda da eğitim modelindeki yenilikçi ve yaratıcı uygulama biçimleri ile öğrencilerimize sunduğumuz temel prensiplerin başında geliyor. Öte yandan, ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takibi, disiplinler arası akademik işbirlikleri, akademik ve bilimsel araştırma yöntemleri, alan içindeki mesleki uygulama modellerini kapsayan eğitimimiz, Grafik Tasarımı Bölümü’nü güçlü bir temel üzerine konumlandırıyor.

Grafik Tasarımı öğrencileri, eğitimlerinde nasıl ilerlerler?

Bölümümüzde, fakültemiz bünyesindeki diğer bölümlerle ortak olarak verilen derslerin yanı sıra, Temel Grafik Tasarımı, Tipografi, Fotografi, Sanat Tarihi, Grafik Sanat Tarihi, Sembol Analizi, Ambalaj Tasarımı, Reklam Analizi, İllüstrasyon, Desen, Proje, Grafik Şekillendirme gibi Temel Grafik eğitiminin yapı taşları durumunda yer alan dersler bulunuyor. Grafik Tasarımı müfredatı, yapı taşı olarak adlandırabileceğimiz bu dersler dışında öğretim programına yeni ve güncel dersleri de koymayı, öğrencileri bu konularda da bilgi sahibi yapmayı ilke haline getiriyor. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle, sanat ve tasarıma yönelik bireysel ilgi ve eğilimlerini geliştirmede farklı olanaklardan da yararlanıyorlar. Bunların başında staj eğitimi geliyor. 30 iş günü içinde ajans deneyimi kazanan öğrencilerimiz, staj sonrasında da boş gün ve saatlerinde iş imkânı yakalıyor, staj yaptıkları yerlerde ve benzer kurumlarda yarı zamanlı çalışma fırsatı buluyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz, yıl içinde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle kurum dışında da alana yönelik gelişimlerini hızlandırıyor ve görünür kılıyorlar. Üniversitemizde gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Kongresi’nde aktif bir rol oynayan bölümümüz, uluslararası düzeydeki işbirlikleri için de önemli bir konumda yer alıyor. Üretimin tamamına yayılan öğrenim ilkesi, her öğrencinin grafik tasarıma yönelik temel bilgileri edinmesini, grup çalışmaları ile işbirlikleri kazanmasını, diğer taraftan bireysel olarak sektörde yer edinebilme becerisini güçlendiriyor. Öğrencilerimiz, aktif katılım sağladıkları tüm öğrenim süreçlerine yenilikler getiriyor, eleştiri ve yorum yapabiliyor, günümüz dünyasının getirdikleri karşısında senteze varabiliyor, alana özgü etkin ve sürekli iletişim kurabilme becerilerini geliştiriyorlar.

Öğrenciler sektöre nasıl hazırlanmaktalar?

Grafik Tasarımı Bölümü, düşüncenin özgür olduğu, araştıran, gerek toplum gerekse çevresel sorumluluk ve duyarlılık, mesleğe yönelik etik bilinci taşıyan bireyler ve bunun yanında yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Grafik Tasarımı Bölümü’nün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, Türkiye’de ve dünyada, iş yaşamı ve akademi çevrelerinde profesyonel çözümler üreterek ve yeniliklere öncülük ederek etkin bir rol oynayabilmelerini sağlamak. Bu yüzden hızlı bir büyüme ve değişkenlik gösteren bilgi dünyasını yakalayabilmede etkin rol oynayan bölümümüz, uzmanlık alanlarında yetkin ve motivasyonu yüksek akademisyenlerden meydana geliyor. Grafik Tasarımı Bölümü, eğitimlerini, Temel Tasarım Atölyesi, Grafik Şekillendirme ve Baskıresim Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, 2 adet MAC Bilgisayar Laboratuvarı, Kütüphane ve Konferans Salonunu kapsayan bir ortamda gerçekleştiriyor. Mezunlarımız iş olanakları açısından reklam ajanslarında, görsel medya kuruluşları, matbaacılık, fotoğrafçılık ve film sektörü gibi alanlarda iş imkanları yakalayabildikleri gibi kendi işletmelerini de kurarak mesleklerini devam ettirebiliyorlar.

Grafik Tasarımında yapılan çalışmalar hangi alanlarda yer almaktadır?

Grafik Tasarımı Bölümü’nde, öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları tasarım projeleri, tasarım dünyasının pek çok önemli kurum ve kuruluşunda, reklam ajanslarında, tasarım ofislerinde, eğitim kurumlarında, özel kuruluşlar vb. sektörel yapılarda fark yaratıyor, takdir topluyor ve talep görüyor. Bu olanaklar, akademik ortamda, bölümümüzün eğitim kalitesinin diğer pek çok önemli eğitim kurumuyla aynı düzeyde olduğunu da gösteriyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor.

Arş. Gör. Yusuf Tolga Ünker

Maltepe Üniversitesi

GSF Grafik Tasarımı Bölümü