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Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız ile röportaj

Kıvanç Terzioğlu’nun özel röportajı için tıklayınız...

Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız ile röportaj

Kıvanç Terzioğlu’nun özel röportajı için tıklayınız...

02 Aralık 2019 Pazartesi 00:00
4 Okunma
Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız ile röportaj

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Klasik soruyla başlayalım. Sizi çok iyi tanıyan birine gitsek sizi bize nasıl anlatırdı?

Pollyanna... Ne diyebilirim ki uzun cevabı beni çok iyi tanıyan birinden dinlemenizi isterim:) 

Yemin dizisinin başrolü reyhan ile özge arasındaki 3 farkı söylemenizi istesek? 

Reyhan, Özge’de ki Peygamber sabrının beş katına sahip. Reyhan çok utangaç ve yine Özge’de ki anaçlığın beş katına sahip. 

Hayranlarınızın sizi Türkan Şoray ın tahtına aday göstermesine ne demek istersini? 

Bu durum gerçekten bana tarifsiz bir duygu hissettiriyor ve sorumluluklarımın farkındalığını arttırıp işime çok daha fazla sarılmama destek oluyor. Yolun başında bu yerlere layık görülmek eşsiz bir şey. 

Oyunculukta buralara gelmenizdeki en büyük 3 etkeni sorsak?

Gönül işi yaptığının bilincinde olmak, destek görmek, iyi işlerin parçası olmak. 

Yolda rahat yürüyebiliyor musunuz ünlü olmanın iyi ve kötü yanlarını sorsak? 

Sizi böyle içten seven insanlarla karşılaştığınızda rahatınızı düşünmüyorsunuz ama bilindiği üzere gündelik hayatınızı oldukça etkisi altına alıyor bu durum. 

Araştırma yaparken en çok hikayenizin merak edildigini gördüm özge kaç yaşında nereli kaç kardeş kiminle çalışıyor ve kendini ilerde nerde görüyor? 

23 yaşında, aslen Sivaslı doğma büyüme İstanbullu, kendinden altı yaş büyük bir ablası var, öz abisi gibi sevdiği menajeri Hasan Güngör ile çalışıyor, kendisini ilerde içine sinerek çıktığı başarı basamaklarının huzuru ve mutluluğu içinde görmek istiyor. 

Giyim tarzınız çok beğeniliyor. Modayla aranız nasıl? Nelere dikkat ediyorsunuz?

Özellikle dikkat ettiğim tek şey kendime yakışanı giyebilmek onun haricinde moda çemberinin ne tam içindeyim ne tam dışında :)

"Yollarımız bir projede kesişse ne güzel olur." dediğiniz isimler var mı?

Çok. Sadece ilk aklıma gelenler olduğu için paylaşıyorum Haluk Bilginer, Demet Evgar. 

Şu an okuduğunuz kitap?

Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı 

En sevdiğiniz şehir?

Muğla.

Oyunculukta kurallarınız var mı?

Ezber. İşimi yaparken en hassas olduğum nokta sanırım. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey ya da sevenlerinize iletmemizi istediğiniz bir mesajınız var mı?

Mühim olan güzel sevmek... Güzel sevip,güzel sevilmeniz dileğiyle. İyi ki varsınız.

Sana oyunculuk anlamında sonsuz başarılar dilerken bu özel röportaj için çok teşekkür etmek istiyorum. Başarıların daim olsun Özge'ciğim....

Bende sizlere çok teşekkür ediyorum ve Önce Vatan Gazetesinin tüm okuyucularına sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. 

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.12.2019 09:23
Anahtar Kelimeler:
YeminÖzge Yağız
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