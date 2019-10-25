YAZAR TAYFUN İKAN VE YENİ KİTABI “ALTIN KİTAP-HABERCİ”

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Tayfun İkan ile yazın hayatına ve “Altın Kitap-Haberci” adlı yeni kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Tayfun İkan kimdir?

37 yaşındayım. İstanbul da doğdum ve büyüdüm. Okul hayatımın hemen ardından, 23 yaşında çocukluğumdan itibaren sanata olan düşkünlüğümün de önemli rol oynaması ile müzik endüstrisinde, yani bilmediğim sularda yüzmeye başladım. 14 yıl boyunca önemli sanatçıların menajerliğini yaptım. Birçok yabancı starı Türkiye’ye getirdim ve yüzlerce konser, yedi bölgede 50-60 bin kişilik festivaller ve etkinlikler organize ettim.

2015 yılında yazımına başladığım ilk kitabım “Altın Kitap-Haberci” ile de profesyonel yazarlık kariyerine yöneldim ve artık bütün zamanımı yazmaya adadım.



Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Yazmak, herkesin yapabildiği; akılda kalıcı ve iz bırakıcı yazmak ise çok az insanın yapabildiği özel bir yetenek bana göre. Önce birkaç deneme yazısı yazıp arkadaşlarım ile paylaştım. Olumlu dönüşler aldıkça yazmaya daha fazla zaman ayırmaya başladım ve 2015 yılında, bir eylül gecesi, saat 04.00’da “Altın Kitap” ilham oldu ve yazmaya başladım. Yazdıkça daha da iyi hissettiğimi fark ettim ve devam ettim.

Annem, neşem dediğim, benim için çok özel yeri olan birkaç kişi ve yayıncım sevgili Rıdvan Özalp yazmaya devam etmem için öncülük rolünü üstlendiler.

Ben; Dostoyevski, Tolstoy, Kafka, Salinger, Orwell, Kurt Vonnegut, Osho gibi insanları kendime öncü kabul ettim ve onları okudukça çok yenilik keşfettim.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Ben; kurgu türünde ve içerisinde fantastik, bilimkurgu, felsefe ve gerçeklik ögelerini barındıran kitaplar, filmler ve belgesellerden beslenirim. Esinlendiğim alan ise evrenin ta kendisi.

Dostoyevski, Osho, Tolstoy, Kafka, Salinger, Faulkner, Virginia Woolf ve Mark Twain’i takip ederim. Tagore, Poe ve Dickinson’ın şiirlerine bayılırım.



Eylül ayında okurlarla buluşan “Altın Kitap-Haberci” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Altın Kitap, bir üçleme. Serinin ilk kitabı olan Haberci ise Dünya’da hüküm süren Karji İmparatorluğu’nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışan Orhun’un hikâyesi ile başlayan bir yolculuk.

Haberci; fantastik, felsefe, ütopik ve gerçeklik kavramlarının iç içe geçtiği bir dünyada geçiyor. Karji’yi ilah olarak kabul edip ona tapan milyarlarca insana karşı Orhun’un liderliğinde, altın birliğin insanlığı uyandırma yolculuğu ise okuyucuları sıra dışı bir dünyaya davet eden bir kitap.

Altın Kitap-Haberci’yi şeytani düzeni övenlere, şeytani düzen ve kötülük temelli yapılara ve de Türkiye’de fantastik edebiyat, bilimkurgu ve gerçeklik bir arada olmaz, diyenler için yazdım. Önce kendim, sonra içinde sevgiyi arayan herkesin kendini bulabileceği bir dünya oluşturduğuma da inanıyorum.



“Altın Kitap-Haberci” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Kötülük neden var? Kötü kim ve kimler? İyilik nedir ve iyiler kimlerdir? İnanmak nedir, neye inanıyoruz? Görmezden geldiğimiz gerçeklerden ne kadar süre ile kaçabileceğiz? Bilim ve din birbiri ile neden savaş halinde? Dini kimler, neden kullanıyor? İnsan ne istiyor ve neyi arıyor?



Kitabın ismi nereden geliyor?

“Altın Kitap” ismi için şunları söyleyebilirim:

İnsanların çağlar boyu en değer verdiği şeylerin başında altın geliyor, hatta uzaya gönderilen ve içerisinde birçok farklı dilde insanlığın mesajını barındıran Voyager 1 ve Voyager 2 modülünün içine yerleştirilen Voyager Altın Plak’ı ile uzaya kendimizden bir şeyler yolladık. Kitabın ismi için bu olaydan esinlendim. Serinin ilk kitabının adı olan “Haberci” ise kitabı okuyanların anlayacağı bir isim.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Kesinlikle evet.



Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

Akıcı, yalın, betimlemeleri iyi, aforizmaları sarsıcı. Bir sonraki sayfayı merak ediyorsun.



Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Serinin ikinci kitabı var. Bir de “Denemeler” diye nitelendirilebilecek bir kitap yazmaya başladım.



Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Önce Vatan Gazetesi ilgi ile takip ettiğim ve işini gönülden yapan insanların gerçek habercilik yaptıkları, kaliteli ve toplumun ihtiyacına yönelik çok iyi hizmet veren özel bir yayın organı. Okurlarınızın kitabımı alıp okumasını ve yorumlamasını isterim.