YAZAR-ŞAİR-YORUMCU LOKMAN KAYA İLE KEYİFLİ SOHBETİMİZ 

BİLGE CEYHAN

Merhaba Kıymetli Okurlarımız,

Yazar, şair, yorumcu Lokman Kaya Bey'i sizlere biraz daha yakından tanıtmak için yaptığımız keyifli söyleşimiz ile sizlerleyiz.

Öncelikle toplumsal duyarlılığı ve koca yüreğiyle herkese örnek olmasını temenni ettiğimiz Lokman Kaya Bey'in başlattığı "Mutlu yaşamak için yaşat" adlı sosyal sorumluluk projesine destek olan herkese de buradan tekrar "insanlık adına" teşekkür ediyorum.

**Hoşgeldiniz. Lokman Bey bencil, duyarsız insanların gün ve gün çoğaldığı bir dönemde insanların vicdanlarına dokunup, içlerinde uyumakta olan erdemlerini uyandırdığınız için size teşekkür ediyorum.

Hoşbuldum. Bilge Hanım bende sizin duyarlı, hassas, güzel yüreğinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazetenizde bana yer ayırdığınız için de size ve tüm gazetenizin çalışanlarına teşekkür ediyorum.

* *Bugüne kadar kaleme aldığınız kitaplarınızı ve diğer tüm eserlerinizi öğrenebilir miyiz? (Bu sorum bilmeyenler için.)

"Buruk Ezgi" Şiir kitabı

"Kordem" Roman kitabı.

Şu anda tüm çalışmaları tamamlanmış basımı beklenen kitaplarım "Çocuk kalmak istedim gözlerinde" şiir kitabı ve

"Kordem/2 - İtiraf kitabı.

Yazımı devam eden kitaplarım Kordem 3 ve 4. Serisi.

**Kalemi güçlü bir yazar, yüreklere dokunabilen bir şair ve çok iyi bir yorumcu olduğunuzu biliyoruz. Siz hangisiyle daha çok bütünleştiğinizi hissediyorsunuz?

Hepsiyle bütünleşiyorum çünkü, şiir yazılmaz, şiir kendisini insana yazdırır. İçimde birikenler kendi kendime dertleşiyormuşum gibi dilime yansıyor ve durum böyle olunca da , hissederek duyguyla yapılan her şey karşı tarafa yaşatılıyor ve hissettiriliyor.

**Kitaplarınızın adları neden "Kordem...... " diye devam ediyor?

Kordem" serisi içinde gram kurgu barındırmayan, gerçek yaşanmış hikayeleri içeren bir kitapdır. Yanarak, haşlanarak ve demlenerek yaşanan bir hayatı anlatan bir kitaptır.

" Anlamayana kor sorulmaz, haşlanmayana dem, bir ömür harcanmadan yazılmaz "Kordem"

**Kitaplarınızı diğer kitaplardan ayıran en belirgin özellikleri nelerdir?

Kitap yazmak için kitap yazmıyorum. Kitaplarım kendisini bana yazdırıyor, yazmak için bir çaba harcamıyorum. Belleğimde iz bırakan yaşadıklarım kendi kendine kalemime dökülüyor. Bir gün yazacağım kitaplarımın diğer bütün kitaplardan farklı kendime özgü bir tarzının olması ve içeriğinin bakir cümlelerden oluşması için hayatım boyunca hiçbir hikaye ve romanı tam olarak okuyup bitirmedim.

**Kitaplarınızda toplumumuza vermek istediğiniz temel mesajlar nelerdir?

Aşka, sevgiye, saygıya, merhamete, hakkaniyete ve tüm canlılara önem vermeliyiz. Dünyayı doğuran kadına dünyayı dar etmemeliyiz. Dünyanın farklı renklerle, farklı kültürlerle daha da güzel olduğunu bilmeliyiz. Aile, akraba birliğine önem vermeliyiz. Acımızı sevmeliyiz, acımızdan ders alarak hayatımızı daha iyi şekillendiririz.

Bilinmelidir ki; İnsanların hayatının iyi veya kötü olması onların tercihlerine ve kendilerince belirledikleri kriterlere bağlıdır. Hayatımıza alacağımız insanları, onların güçlü güzel karakterlerine, Allah korkusu ve merhamet duygusu taşıyan güzel insani duygular taşıyan yüreklerine göre değerlendirmeliyiz.

Kişileri fiziki şekilleriyle değil, kalp yürek şekillerine bakarak değerlendirmeliyiz.

Dünyaya bir amaç ve görev için geldiğimizi anlamalıyız. Ölmek için doğduğumuz, tüm insan alemine hediye olan bu olağanüstü harika dünyayı tüketerek yok ederek değil, ona katkıda bulunarak yaşarsak, hem mutlu yaşarız hemde mutlu yaşanılmasını saglarız. Bizden sonra nice milyar yıllarca var olacak olan bu dünyaya gelecek milyarlarca insana bencillik yapmaktan vazgeçmeliyiz. "Mutlu yaşamak için yaşatmalıyız.”

**Neler yaparak ruhunuza nefes aldırıyorsunuz?

Kızımı düşünerek, kızımla vakit geçirerek; içimi acıtanları kağıda döküp onlardan arınarak nefes alıyorum. Zor durumda olan çocukların ve sokak hayvanlarının yanında olarak; hayata merhametle ve adilce bakarak nefes alıyorum.

**Kitaplarınızda aşk acınızı ve sizde bıraktıkları derin yaraları görebiliyoruz. Aşka inancınız kaldı mı?

Dünyada insani ve manevi değerler var oldukça aşk var olacaktır. Allah'ın herkesin kalbine nasip etmeyeceği çok büyük bir nimettir aşk. Aşkın varlığına inanmayanlar olmayan bir şeyin acısına nasıl inanırlar. Aşk yaşadığını zannedenlerin çoğu gerçek aşk duygusunu tatmamışlardır. Hissettikleri farklı duyguların aşk sevgi olduğunu zannederler, bu yüzden acısından da şikayet ederler. Aşk insanın yaratıcılığını çoğaltır geliştirir, gerçek hakiki aşkın insana yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur. Gerçek aşkı yaşayan insan için imkansızlık yoktur. Örneğin: Sevdiğine bir dal çiçek alacak parası yoksa bile, bir çiçeğin tohumunu saksıda büyütür çiçek yetiştirir yine sevdiğine verir. Bu örneğe "yok artık" diyenler maneviyata değer vermeyen, aşk duygusunu hiç bir zaman hissetmemiş ve hissedemeyecek kişiliklerdir. "Aşkım" "Seni seviyorum" kelimesini dil değil, beden söyler, davranışlar söyler. Söz ile beden dili çelişmemelidir. Aşk acısız olmaz, acı, iyi bir yetiştiricidir. Aşk girdiği kalbi güzelleştirmeden çıkmaz.

*Keşkeleriniz, pişmanlıklarınız var mı? Var ise bunları öğrenebilir miyiz?

Kötülükleri güzelleştirmeye, tüm zorlukları kolaylaştırmaya, yoklukları var etmeye gücüm yetseydi keşke. Telafisi olmayan hatalarıma ve en çokta Annemi üzdüğüme pişmanım.

**Kendinizi üç, dört kelime ile ifade eder misiniz?

Kararlı, eyvallahsız, duygusal romantik.

**Olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Şiirsiz aşksız şarkısız sevgisiz merhametsiz yaşayamam. Manevi odaklı yalansız net düz ve dünyaya saygılı yaşamak olmazsa olmazlarımdır.

**Yarınlardan beklentileriniz nelerdir?

Sağlıklı huzurlu bir yaşam ve hayırlı bir ölüm.

**Şiir ve Roman yazmak dışında diğer sanat dallarına ilginiz varmı? Hobileriniz var ise, nelerdir?

Resim yapmak haricinde bütün sanat dallarına yatkınlığım ilgim vardır.

İkiyüz adetin üzerinde şarkı sözüm ve bestem var. Piyano ve Org çalıyorum. Ankara başkent tiyatrolarında bir süre tiyatro oyunculuğu yaptım. Kukla oynatma ve seslendirme sanatı yapıyorum. Hobi olarak, el sanatlarına ilgilim fazladır. Ahşap işleme, dekorasyon, mum yapımı, çiçek tasarım ve dizaynı ve teraryum sanatı. Ayrıca Her çeşit yemek yapmayı seviyorum. Reçel, pekmez, salça, turşu gibi gıdaları yapmayı seviyorum. Bir erkek kaliteli bir yaşam için, kendisine bakabilmeli ve kendisine kendisi yetebilme diye düşünüyorum.

**Bu keyifli sohbet için size çok teşekkür ediyorum. Son söz sizin... Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Yüreğe karaktere iyiliğe doğruluğa önem versinler. Sevsinler, hissettikleri güzel duyguları yaşamayı geciktirmesinler. Yaşamaya muhtaç olanları yaşatarak daha mutlu yaşamayı tatsınlar. İnsan hayatına katkı sağlayan şarkılara şiirlere kitaplara güzel hareketlere prim versinler. Hak etmeyenleri hak etmedikleri zirveye elleriyle çıkartıp, kendilerine topluma zararlı bir potansiyel oluşturmasınlar ki, hak edenler varolsun ve çoğalsın. Eleştirilmesine sorgulanmasına izin verilmeyen şeylerin doğruluğu şüphelidir. Eleştirmekten ve her şeyi sorgulamaktan vazgeçmesinler ki gerçeği doğruyu, hayat bitmeden öğrenebilsinler.