YAZAR, RESSAM “DENİ ADLER TOPUZOĞLU” İLE SANATÇI KİMLİĞİNE DAİR

ZAMBAK KARABAY

Sevgili okuyucularımız; yazar Deni Adler Topuzoğlu ile sanatına dair yaptığım röportajı siz değerli okuyucularımız ile paylaşmak isterim...

Deni Adler Topuzoğlu, Edebiyat, Şiir, Türk Edebiyatı kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Gökyüzü Vecizeleri, Gül ile Lal, Külden Neşet, Sevda Düşü olarak sayılabilir.

Deni Adler Topuzoğlu kitapları; Hayal Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Son kitap “Gökyüzü Vecizeleri”, Hayal Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Sürekli olarak kendini geliştirmekte olan Deni Adler Topuzoğlu yazarlık ve resim sanatı alanında hatırı sayılır işler ortaya koymuş bir sanatçıdır. Deni Adler Topuzoğlu araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmekte ve görsel sanatları ile ilgili olarak kendine her geçen gün yeni bir şey katmayı amaçlamaktadır. Görsel sanat faaliyetleri ile de dikkat çeken Deni Adler Topuzoğlu birçok projeyi hayata geçirmeyi başarmıştır.

Sanatçı Deni Adler Topuzoğlu yazdığı tüm eserleri ile dikkat çekmektedir. Deni Adler Topuzoğlu ile yapmış olduğum röportaja vereceği cevaplar, sanatseverleri memnun edeceğini biliyor ve kendisine başarılar diliyorum...

*Deni Bey merhaba... Nasılsınız? Okuyucularımıza sizi tanıtabilir miyiz?

Merhaba iyiyim çok teşekkür ederim, tabi ki; İstanbul’da doğup büyüdüm, Kolej eğitimini Kültür Koleji’nde aldım. Orada İngilizce eğitimi veriliyordu, daha sonrasında Lise için ise Fransız Sainte-Pulchérie’de Fransızca dili ile eğitim almış oldum.

Kuzenlerim hep yazları bize gelirlerdi kendileri Paristeydiler. Hep içim bir garip olurdu onlar Fransızca konuşurken, anlayamazdım ama hep anlamak istemiştim. Paris’e gittim nasıl bir içten bir istektiyse, orada 5 yıl Biyoloji okudum aynı zamanda müzik eğitimi aldım piyano solfej olarak. Yine Paris’te Latin korosunda yer aldım konserler verdik. Paris Belediyesinin düzenlediği bir festivalde kendi kompozisyonlarımla birincilik kazandım ve konser vermeye hakkım oldu.

Yabancı birçok arkadaş edindim orada, geri dönmek ise pek kolay olmadı fakat dönmek zorundaydım hem ailemi ve ülkemi özlemiştim. Marmara Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliğini kazandım en kolayı buydu benim için, dört sene nasıl geçti

anlamadım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldım oradan da bir çok arkadaş edindim, güzel dostluklar kurmuş oldum. Hayatım hep iletişim üzerine kuruldu, insanlarla kaliteli ve iyi ve etik ve de güzel değerlerle bezenmiş bir iletişim için hep can attım kendimi tanıdığım kadarıyla. Şimdilerde ise Kemer Müzik Akademisinde perküsyon/bateri kursunda West London (Batı Londra) Üniversitesinden ilk 5 sınıf sertifikamı da aldıktan sonra istirahat etmeye karar verdim azcık.

*Yazarlık hayatınız ne zaman başladı? Sizi yazar olmaya yönlendiren ne ve kim olmuştu? Okuyucularımıza bahsederseniz duyarlılığınız da önem arz edecek ve sizi daha iyi tanıyacaklardır...

Yazarlık hayatım Paris’te başladı hep kendime notlar alırdım, günlükler yazardım, yazarak düşünürdüm. Düşüncelerimi kaleme almadan rahatlayamazdım. Bunu kesin yazmalıyım sanki birileri okuyormuşçasına veya okuyacakmışçasına yazardım günlüklerimi bile. Beni yazar olmaya yönlendiren şey buydu. Hatta kolejdeki ve Lisedeki Türkçe Hocalarım oldu beni yönlendiren. İnsana dair sonra da kendime dair en ufak hisler ve duyguların güzel değerlerin bizi hayata bağlayan her olgunun ifadesi benim için çok önemliydi ve de önemlidir.

*Sayılı engin bilgiler ile donanmış kitaplar yazmış bir yazar olarak temalar ile okuyuculara vermek istediğiniz mesaj nedir?

En başta kesin şu mesajı vermeliyim diye aslında yola çıkmış olmuyorum, yola çıkıyorum ve yolda izleyeceğim o yol haritası ve hayati mesajlar zaten bana gözükmüş oluyor. Lakin insanın kendi değerlerinin kendi hayatının kendi halkına sonra da tüm insanlığa olan faydasının ne kadar önemli olduğu ve hatta bu fayda çoğaldıkça toplumların da olumlu anlamda gelişebileceği naçizane belki kitaplarımdan özümsenecek olan bir mesaj olabilir.

*Evet; yazarsınız bir de ressam... ikisi birbirine paralel sanatlar... nasıl bağdaştırma yaptınız?

Evet paralel çünkü ikisinde de ruhumuz gözümüzün önünde bizden yükselip ya kaleme dökülüyor ya da tuvale. İkisinde de toplum, insana dair, ruha dair her olgu taşınıyor ve kişiye özgü kişilere ve toplumlara merhem ve ilham vesilesi olmuş oluyor. Bu şekilde bir bağdaştırma yaptım.

*İlk Resim Serginizi nerede açtınız? Serginizin teması neydi? Solo olan serginizin karakterine (Michael Jackson) hayranlık mı? Yoksa sizin duyarlılığınız mı?

İlk resim sergimi Harbiye de Pinelo Art Galeri’de açtım. Teması Michael Jackson Portreleriydi ve solo bir sergiydi. Michael Jackson ile bağım 8 yaşından sonra gelişti, hatta ilk müzik projesinin yayımlanma tarihi benim doğum günü tarihime denk gelince işaretler aramaya başladım, aradıkça da hakkında yazılan kitapları okuyup bitirirken buldum kendimi ve sonsuz bir bağ oluştu. Demek istediğim hayranlık ötesi aslında. Aynı zamanda ne kadar doğru söylediniz, evet benim duyarlılığım olmuş olabilir. Çünkü kendimi kendisiyle özdeşleştirmiştim ve bu değerlerimle yakından alakalı dediğiniz gibi.

*Sanatınıza dair eğitim aldınız mı? Bahseder misiniz? Yoksa yetenek mi ön planda diyorsunuz?

Evet, toplam 6 yıl boyunca özel ders ve kurumlarda özel kurslara katıldım, ben aslında yeteneğin sizin de takdir edeceğiniz üzere, çalışmayla parlayacağını düşünüyorum, belki yeteneğim olmuş olabilir. Fakat; etki eden etkenler arasında mesela Öğretmen ve Öğrencinin sağlam bağı da çok önemli rol oynar yeteneğin geliştirilmesinde ve anlam yaratılmasında. Ben mesela Paris’e biyolojiyi lisedeki öğretmenim bana sevdirdi diye gittim gitme cesaretini buldum. Bu benim hayatımda sanat adına çok çarpıcı bir örnek olmuştur kendi açımdan.

*Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Her bireyin kendi ruhunu yeşertme ve yüceltme mekânı ve şartları farklıdır şöyle ki, kimisi müzik dinleyerek, kimisi gözünü kapatarak, kimi de ruhunu yolda serbest bırakıp nelerin bilinçli olarak şekil alacağını keşfederek çalışır. Aslında ben de bu saydığım örneklerin her tanesini deneyimleyerek çalışıyorum. Mesaj ise Hayatı düşünürken aynı zamanda canlıları düşünmek insanları düşünmek, akşam eve geldiğimizde - eğer yatak var ise başımızı koyacak kadar şanslıysak - acaba birilerine bir faydamız dokundu mu diye düşünebilmenin huzurla toplumu insanlığı yüceltmenin ne kadar önemli bir değer olduğudur naçizane mesajım.

*“Zaman acımasız. Geri dönemiyorum diyorum. Zaman geçiyor. Hayat akıntısına gidecek halim yok” diyorum... diyerek Zamana dayalı yazmış olduğunuz bir çok yazı ve şiirleriniz var... Zaman ile olan ilişkiniz nedir?

Bu yazılarımı aslında safiyane ve çocuksu buluyorum şimdi düşündüğümde, zamanı durdurmak istemek Ailemden bir oyuncağı almalarını istemek gibi adeta, veya bir oyuncak almadıklarında tekrar isteyecek kadar emin değerlere sahip olmak gibi adeta, zamanın geçmesinden şikayetçi olmak, belki de geçmişimle şimdi mi barıştırmamaktan kaynaklanıyor olabilir. Zaman ile olan ilişkim bu şekilde.

*Yazar ve ressam olarak bir de müzik ile de ilgili olan bir sanatçısınız... müziğe dair çalışmalarınız var mı? Neler yapıyorsunuz?

Müzik konusunda hep özel piyano dersi aldım, konserler verdim, Bateri kursuna gidip Batı Londra Üniversitesinden ilk 5 inci seviyeye kadar ki sertifikalara hak kazandım. Kendi piyano bestelerimi yazdım. Piyanist olarak kafelerde çalıştım.

*Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Türkiye’de ve Dünya’da örnek aldığınız ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Tarzıma dair etkilendiğim sanatçılar ve insanlar arasında; Fazıl Say, Da Vinci, Michael Jackson, Beethoven, Chopin, Mevlana, Kemal Sunal var.

*Çok faktörlü sanatçı kimliğinize ek olan biyoloji (Paris’te beş yıl aldığınız eğitim) ile ilgili veriler var mı?

Aslında Paris’te biyoloji okumak zihin esnekliğimi bana kazandırdı, orada laboratuvarlarda çalıştım, bir hayli kimya ve fizik alanında bir çok bilgilere eriştim. Bilimsel düşünebilmeyi, çözüm üretebilmeyi öğrendim. Kabul’ü de öğrendim hayata dair.

*Prensipli çalışmalarınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Malum Paris Belediyesi’ndeki festival de, Piyano kompozisyonlarımla kazanmış olduğum birincilik var... Bestelerimi hala notaya dökmedim bu bir gerçek ama hep aklımda tutuyorum prensipli bir şekilde taze tutuyorum. Her seferinde farklı duygularla çalıyorum, sabitlemek belki istemiyorumdur. Lakin nota yazacak kadar bu safhaya ulaşamamışlığım da var. Bir Kilise de Paris’te kendi bestelerimle konser vermek kısmet oldu. Hatta müzik okulumda çalıştığım parçalardan bir tanesiyle yine birincilik kazanmak nasip oldu. Prensipli olmak aslında değerlerim haline geldi. En iyisini yapmak elimden gelenin de fazlasını her seferinde. Bu da bir değerim.

*Geleceğe dair projeleriniz nelerdir? Yazmış olduğunuz kitaplar okuyucular tarafından beğeni alıyor mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geleceğe dair projelerim arasında yazılım geliştiricisi olmak, oyun yaratmak veya programlama dili eğitimi sayesinde birçok mobil uygulama yaratmak var, bir de roman yazmak var. Hatta girişimciliği öğrenmek ve insanlığın faydasına hizmet edebilmek evrensel çözümler yaratmak var.

*Yazar, ressam, müzisyen ve dahası gerçekleştirmiş olduğunuz aktivitelerden bahseder misiniz?

Fotoğrafçılığı çok sevdim hatta birkaç yarışmaya katılmışlığım da mevcut, ileriki projelerim arasında fotoğrafçılık da var. Dünya var olduğu sürece bu projelerimi umarım gerçekleştirebilirim.

*Sanat alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere ne tür önerilerde bulunursunuz?

Derhal başlamak, sadece yapmak, atacağımız adımları düşünmeden yola koyulmak ki hayat bize yola çıktığımızda zaten gözükecektir. Düşünsenize bir insanın en küçük iyiliğine hizmet etmek adına değmez mi? Hemen başlamak kararsız kalmaksızın yola

koyulmak, yani tüm olası hatalar da dahil başarısızlık da olası risk almaya değer insana insanlığa evrene hizmet !!!!!!

*Malum yaşanan Pandemi dönemi; sanatsal gelişiminize etkili oldu mu?

Hem de çok, en önce hissiyatlarım ve gün içinde günün tüketimine dair sağlıklı bakış açım olumsuz derecede etkilendi, ve bu da sanatıma yansıdı tabi ki. Lakin aç kalarak resim yapmak kendimi zora sokmak kendime problemler yaratmak ve onları çözmek gibi bir olumlu alışkanlığım da yine bu Pandemi döneminde gelişti. Aç olan insanları canlıları zorda olan yatağına yatmaya bile varmadan hayatını kaybeden insanları, zulmü, merhameti ve insana evrene canlılara dair tüm değerleri tekrar gözden geçirmemi sağladı ve yine bu da sanatıma yansıdı.

*Türkiye’de sanata dair projelerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz? Etkileri var mı?

Çok değerli buluyorum, sanatla ilgilenen çok insan var, bence sanatla ilgilenmeyen insan yoktur, hatta canlılar bile hassastır bu konuda doğal olarak onlar da sanata tepki verirler olumlu olarak. Etkileri olumlu demek istiyorum. İnsanların gülmesini, hayatlarına dokunmayı ve insanların ne değerli çabalar gösterdiğini düşünmeyi tanık olmayı çok seviyorum.

*Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Faydalı oluyor mu?

Evet tabi ki de var. Instagram’dan “adlerartgallery21” ve “danynirvbasic” yazarak bana ulaşabilirler, youtube da ise Deni Adler Topuzoğlu yazarak ulaşabilirler çok teşekkür ederim. Hatta web sitem de mevcut www.deniadlertopuzoglu.com

*Gerçekleştirmiş olduğunuz performanslarınız ilgi görüyor mu? Manevi değeri nasıl sizce?

Sergimin açılışı çok etkileyiciydi, çok değerliydi benim için o kadar güzel geribildirimler o kadar hassasiyetler, tebrikler, ilgiler aldım ki, duygulandım ve o kadar duygulanmışım ki, açılış bittiğinde inanır mısınız başıma ağrı girmişti. Manevi değeri çok yüceydi benim için.

*Performansınıza dair bilgi olması için yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje var mı?

Yakında ikinci bir sergi açmayı planlıyorum. Önümüzdeki sene. Bilgilerimi facebook sosyal medya hesabımdan “Danynirv” den paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ederim.

*Sizin eklemek istedikleriniz nelerdir?

Gerçekten Size ve okurlara büyük hatta devasa bir teşekkür borçluyum. Çünkü; kendi hayatımı tekrardan gözden geçirmeme, kendimi, değerlerimi ve kalbimi yeniden inşa etmeme olanak tanımış oldunuz. Tekrar Çok Müteşekkirim.