Yasin Sevingen: Siber casuslarla ciddi mücadele içindeyiz

Sosyal medya ve dijital pazarlama hizmetleri sunan istalya.com şirketinin sahibi YASİN SEVİNGEN ile bir araya geldik. Sosyal medya hesaplarımızın çalınması durumunda ne yapmalıyız, sosyal medyada içerik üretirken nelere dikkat etmeliyiz, sosyal medyada nasıl ilerleriz ve daha birçok merak ettiğimiz konuyu kendisine sorup öğrendik. Sosyal medya meraklıları bu röportajı kaçırmasınlar derim…

Hoş geldiniz Yasin Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Uzun yıllardır kurumsal markalara sosyal medya ve dijital pazarlama hizmetleri sunan istalya.com şirketinin sahibiyim. Hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı ülkelerinde müşteri ağımız var. Yasin Sevingen; batıda gelişen trendleri ve sosyal medya, dijital pazarlama gelişmelerini yakından takip ederek Türkiye’ye getiren kişidir aslında. Müşterilerin çoğu beni Yasin Sevingen olarak değilde istalya olarak kaydeder, tanır ve ben bundan çok memnunum, markam Türkiye ve yurtdışında çok daha güçlü artık. Milyonlarca insana ulaşabileceğimiz bir sanal dünyamız var ancak iletişim araçları doğru yönetilmezse büyük beklentilerle girilen sosyal medya ve işletme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Bu yüzden biz müşterilerimize %100 kreatif etkileyici çözüm önerileri sunarak zaman kaybetmeden yükselmelerini sağlıyoruz. Kimse yatırım yaptığı halde 6 ay ya da 1 yıl sonunda sıfır etkileşim, sıfır satış, sıfır müşteri görmek istemez değil mi? İşte biz o boşluğu dolduruyoruz.

İstalya isminden bahsedelim mi? Nasıl kuruldu?

Kimileri İstanbul’un yorucu ve kasvetli havasını sevmese de İstanbul’a aşık pek çok kişi var. Şiirler, şarkılar pek çok nameler yazılmıştır İstanbul için. Bende İstanbul’a aşığım, İstanbul’un tarihe tanıklık eden yüzü bir kenarda, denizin ve tabiatın doğallığı bir kenara. İstanbul’u sevdiğim için ve Alya isminin de bende özel bir anlamı olduğu için istalya olarak bir isim oluştu. Kuruluşu tetikleyen en önemli etkenler Instagram, Facebook, Google platformlarının dijital reklamcılığı hayatımıza sokmasıyla başladı. Şuan sadece Instagram ile 60 milyon Türk vatandaşına ulaşabiliyoruz. Yurtdışı pazarlamada ise dünya nüfusunun %80’ine hem Google hem sosyal medya reklamları ile ulaşabiliyoruz. İletişimin ve dijitalleşmenin bu kadar güçlü olduğu ortamda doğdu istalya. İhtiyaç olarak doğru yani. Biz ihtiyacı olan müşterilerimize hizmet etmek için doğduk.

Hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Kişiye ve sektöre özel planlamalarla kurumsal müşterilerin marka hesaplarını yönetiyoruz. Yeni bir marka fikri ile yatırımlara başlamak isteyen kişilerde oluyor tabi bu müşterilerimiz için ise marka danışmanlık hizmeti sunarak logosundan tutun da web sitesine, sosyal medyasına, reklamına her konusunu yönetiyoruz. Sosyal medya bizim ana konumuz. Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter başta olmak üzere gelişen ve gelişebilecek her platformda varız. Müşterilerimizin sosyal medya hesaplarını yönetiyoruz. Dijital pazarlama konusu ise sosyal medya ihtiyaçları ile paralellik gösteriyor. Müşterilerin reklamlarını en verimli, en uygun maliyetli şekilde yönetiyoruz. Tüm bunlara ek olarak siber güvenlik hizmeti olmazsa olmazımız. Siber casuslarla ciddi mücadele içindeyiz ve sosyal medya hesaplarının kurtarılmasında önemli başarılarımız var.

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarını çalınması çok fazla artmış durumda diye düşünüyorum. Bunun önüne geçmek için neler yapmalı?

Sosyal medya şirketleri asla mesajla iletişim kurmaz. Özellikle Instagram’dan mesaj olarak gelen sahte mesajlar oluyor ve kullanıcılar buna inanıyor. Instagram sadece mail ile iletişim kurar. Bizim tespit ettiğimiz özellikle 18 yaş altı bir grup bu işler için uğraşıyor. Bu şuan çok büyük boyutlara ulaştı ve biz hesabım çalındı diyerek gelen kişilerden günde yüzlerce mesaj alıyoruz. Buda şunu gösteriyor aslında, siber suçlarla yeterince mücadele edilmiyor ya da suçluların cezalandırılması için cezalar caydırıcı değil. Instagram ve tüm sosyal medya hesaplarınızda 2 faktörlü doğrulama seçeneğini kullanırsanız, e posta adresinizin güvenliğini sağlarsanız ve şifreyi Instagram dâhil hiç kimse ile paylaşmazsanız hesap çalınmaz.

Karşılaştığınız enteresan olaylar, sosyal medyada yaşadığınız güzel anlarvar mi?

Bizim sektör sürekli dinamik ve gelişime, değişime açık bir platform olduğu için aslında hergün enteresan geçiyor. Sosyal medya ve dijital pazarlama işlerimizin dışında en Aklıma gelenlerden bir kaçını isim vermeden paylaşabilirim tabi. Örneğin birgün bir müşterinin hesabı çalındı ve mesajlardaki uygunsuz görüntüleri basına sızdı. Kurtarma sürecinde gariplikler sezdim ve teknik olarak tespit ettim ki müşteri hesabı bilerek çaldırmış, yani magazinde isim yapmak için fotoğrafları da kendisi servis etmiş aslında. Başka bir örnek ise mesela sürekli Instagram açığı buluyoruz, biz beyaz şapkalı olduğumuz için bunu Instagram ekibine bildiriyoruz tabi. Ne kadar mükemmel olursa olsun açığı olmayan hiçbir yazılım yoktur. Güzel anlar ise her an güzel benim için. “Bugün güzel işler yapacağız, yarın daha iyilerini başaracağız” bu benim kendi ürettiğim kendimi motive ettiğim söz. Başarı beni mutlu ediyor özellikle yaptığım işler sonunda kendi müşterilerim başarıya ulaşınca çok keyifli oluyorum. Birçok SMA’lı aileye sosyal medyada ücretsiz destek veriyoruz, dünyanın her ülkesinde artık müşterilerimiz var. Bunlar bizim için güzel anlar.

Sosyal medyada ilerlemek için neler önerirsiniz? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Mutlaka bir profesyonelden destek almak zorundasınız, başka yolu yok. Tüm sosyal medya dinamiklerine, trend kreatif düşünce yapısına tek başınıza hakim olmanız imkansız. Bunun dışında sadece içerik üretimi ile ilgileniyorsanız, batıda trend olmaya başlayan içerik akımlarını ilk siz Türkiye’ye getirin o zaman tutarsınız. Tıpkı Vine akımına ilk girenler gibi, tıpkı Tiktok kurulunca hemen kendini fark ettirenler gibi.

Genel olarak baktığımızda içlerinde en başarılı bulduğunuz sosyal medya platformu hangisi? Ve sizce neden başarılı?

Instagram ve Youtube mükemmel ikili. Ama Instagram şuan bir numara, nedeni ise çoğu kişi artık Instagram bağımlısı oldu. Herkes Instagram kullanıyor artık, Instagram uygulamasının başarılı olma sebebi çok fazla çevrimiçi kullanıcıya sahip olması, eskiye nazaran kullanıcılara daha doğru içerikler sunan bir algoritmaya sahip olması ve kullanımı pratik bir yazılım olması diyebilirim.

Sosyal medya platformları insanları gerçekten sosyalleştiriyor mu? Yoksa asosyal hale mi getiriyor? Sizce hangisi doğru?

Aslında sosyalleşme ve asosyalleşme arasında nasıl bir ince çizgi var bilmiyorum o konuyu uzmanlarına bırakabilirim ama şunu ifade edebilirim, arkadaşlarınızla ve çevrenizle iletişim halinde olmak için instagram artık vazgeçilmez bir iletişim aracı. O yüzden sosyalleşmenin de bir parçası yani.

Siz günde kaç saatinizi sosyal medyada harcıyorsunuz?

Günde ortalama 12 saat çevrimiçi oluyorum. Tabi bizimki iş gereği çünkü gece 1’de bile arayabilir beni müşterim, o rahatlığı veriyorum yani kendi müşterime.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim Yağmur Hanım.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız