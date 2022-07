YASEMİN SOYDAN: “Her tablomun yeri bende çok ayrı”

Sanat; toplumun öncüsü, aydınlatıcı gücü, aynasıdır. Toplumun gelişmesi için sanat olmazsa olmazıdır. Resim sanatı da diğer sanat dalları gibi kendi işlevini toplumsal olarak yerine getirdiği ölçüde topluma katkı sağlar. Bu anlamda resim sanatını icra eden YASEMİN SOYDAN ile sanatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisini Tiktok’ta, çizdiği birleştirme resimleriyle çektiği videolarla tanıdım ve hayran kaldım. Ama sohbet edince hayranlığım arttı. Sizler de Yasemin’i yakından tanıyın istedim…

Hoş geldiniz Yasemin Hanım, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, hoş buldum Yağmur Hanım. Çok iyiyim teşekkür ederim. Ben Yasemin Soydan. 1993 Niğde doğumluyum. ilkokul, ortaokul ve lise öğrenim hayatımı Niğde’de tamamladım. Üniversite eğitimi ise Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde tamamladım. Sanat atölyelerinde eğitmenlik yaptım. Yurt içinde sosyal içerikli sanat etkinlikleri ve sergilere defalarca katıldım. 1-12 Nisan 2019 Tarihleri arasında ise Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat evinde YÜREĞİMDE AÇAN YASEMENLER isimli kendi kişisel sergimi açtım. Resim hayatının bir parçası haline gelmiş biriyim aslında.

Resim yapmaya ilk nasıl başladınız? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Çocukluktan beridir resim çizmeye çok ilgim vardı. Resim derslerini çok ilgi duyuyordum. Okullar arası yarışmalara katılıyordum ve bu yarışmalarda dereceler alıyordum. Aslında teşvik eden birisi olmadı. Resim çizerken kendimi bulmaya başladım. Resme odaklanmaya başlayınca bu durumu lise zamanlarımda rehberlik öğretmenim fark etti ve yolumu çizmem konusunda yardımcı oldu. Resim öğretmenliğiyle alakalı yönlendirmeler yapması sonucu kurslara katılmaya başladım. Lise öğrenim hayatım biter bitmez de sene kaybı yaşamadan, resim alanında uygulamalı sınava girerek Resim öğretmenliğini kazandım.

Tiktok platformunda video çekmeye nasıl başladınız? 2 milyon izlenen videolarınız var, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiş miydiniz?

2019 Yılından itibaren sosyal medya tarafında daha da aktif olmaya başladım. Önce kendi imkanlarımla amatörce çizim videoları çekiyordum. Daha sonrasında ise bu konuda gerekli eğitimler almaya başlayıp, videolarıma da o yönde şekiller vermeye başladım. Aslında bu süreç halen devam ediyor. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi videolar geleceğine hiç şüphem yok. Tabii bu konuda en önemli olan konu duygu. Videolarınız ne kadar güzel olursa olsun o duygu ve gerçeklik çizimlerinize yansıdığı zaman izlenme de ona göre ilgi çekici oluyor. Yani videolarınız ne kadar kaliteli olursa olsun. Duyguyu çizime geçiremediğiniz zaman hiçbir işe yaramıyor. Çizimlerimin ilgi göreceği konusunda da kendime her zaman güvendim. Bunun muhabbetini de aslında sürekli eşimle, arkadaşlarımla yapıyorduk. İşinizi sevdikten sonra başarı kendiliğinden geliyor. Buradan da sizin aracılığınızla beni takip eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Kazanç sağlamanın dışında işin duygusal boyutunu da sormak isterim. Annesi ya da babası hayatta olmayan ve sizden fotoğraflarını birleştirmenizi isteyenler var, sonucunu görünce de tarifsiz mutluluk yaşıyorlar. Bu mutluluğa sebep olmak nasıl bir duygu?

Tek kelime ile inanılmaz bir duygu. Aslında bu mutluluğun gerçekten tarifi yok. Çizimlerimdeki asıl motivasyon kaynağım bu mutluluğa sebep olmak. Her tabloya başladığımda ve bitirdiğimde karşı taraftan bu duyguyu alabilmek için çabalıyorum. Çizimle birleştirme sanatı yapmak ki özellikle vefat durumu varsa çizimlerimde çok ince bir duygu. Bende bu konuya gereken özeni fazlasıyla göstermeye çabalıyorum. Karşı taraftan bu mutluluğu alınca ben daha fazla mutlu oluyorum.

Çizimini yapıp unutamadığınız bir olay yaşadınız mı?

Bu soruyu tek bir tabloya bağlamam doğru olmaz. Çünkü her tablomda yaşadığım heyecan, hüzün, mutluluk o kadar bambaşka ki tarif bile edemiyorum bu duyguları. Her yeni tablomun bana bambaşka bir heyecan verdiğini söyleyebilirim. Tablolar bittiğinde bazen müşterilerimden geri dönüşler geldiğinde karşılıklı ağladığımız zamanlar bile olabiliyor. Çünkü bu durum gerçekten manevi açıdan çok değerli. Düşünsenize bu tablo aslında miras niteliği taşıyor. Yaptığım çalışmalarda insanların kalbine dokunabiliyor olmak benim için çok özel bir şey. Her tablomun yeri bende çok ayrı. Hepsinde çok farklı manevi özlemler saklı.

Sizden nasıl çizimler talep ediliyor genelde? Daha çok birleştirme mi?

Daha çok birleştirme üzerine çizim istekleri geliyor. Tabi bununla birlikte özel günler için sevgililerden, eşlerden ve aile temalı çizim istekleri de geliyor. Zamanım oldukça da ofis ve ev tasarımlarına yönelik çizimler de yapıyorum. Ama genele baktığımız da yaptığım çalışmaların çoğunu birleştirme tablolar oluşturuyor.

Yasemin özel hayatında nasıl biridir? Kendinize vakit ayırdığınızda neler yapıyorsunuz?

Özel hayatımda da çizimlerimde olduğu gibi renkli bir kişiliğe sahibim. Gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Çizimler sırasında giymek istediğim elbiseleri kafamda tasarlayıp o yönde alışverişler yapmaktan çok keyif alıyorum. Evimde olduğum zamanlarda ise yeni yemekler yapmaktan ve yaptığım yemekleri tatmak ve tattırmaktan çok hoşlanıyorum. Çizimlerden dolayı çok yoğun olduğum için aslında son zamanlarda kendime çokta zaman ayıramaz oldum.

Peki bundan sonraki hayalleriniz planlarınız neler?

Öncelikle her geçen gün işimde çok daha iyi olabilme çabasındayım. Birleştirme sanatçısı olarak adımı duyurmak ve daha da tanınmak istiyorum. Bunun dışında yurtdışı planımızda var. Yurtdışında da sanat etkinliklerine katılıp, hatta birleştirme sanatı üzerine Yurtdışına da açılmak istiyorum. Bir şeyi ne kadar çok isterseniz ve o konuda ne kadar çok çalışırsanız hayallerinize bir o kadar yaklaşıyorsunuz. Bende bütün hayallerimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Benimle röportaj yapmak isteme talebiniz inanın beni çok mutlu ve onore etti. İlginiz alakanız için ben de size çok teşekkür ederim Yağmur Hanım. Sanata ve sanatçıya daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de çok yetenekli ressamlar var. Çoğunun gereken önemi göremediğini gözlemliyorum. Bu konuda devletimizin desteğini artırması gerekiyor. Devletin desteği olmadan hiçbir yerde hiçbir ülkede sanat bir yerlere gelememiştir. Önümüzdeki süreçte de bu konuda çok ümitliyim. Ayrıca sizin aracılığınızla tekrardan beni seven, destekleyen ve takip eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum.