Yaşasın Arabesk, Yaşasın Ufuk, Yaşasın 90'lar...

Ufuk Bey merhaba nasılsınız? İzmir'den geldiniz, orada yaşıyorsunuz. Dağlarında çiçekler açan güzel ilimizde havalar, gündem nasıl?

Hoş buldum. İzmir ‘de her zaman olduğu gibi bugün de havalar hep güzel ve enerji dolu.

Sizi, sesinizi ne çok özlemişiz, ilaç gibi bir albüm yapmışsınız. Bize o mis kokulu 90'ları geri getirip, "Yaşasın Arabesk" dediniz. Öncelikle sormak istiyorum nereden geldi bu albümü yapma fikri?

Sevgili yapımcım Arpej yapımın değerli patronu Umut Kuzey ile birlikte bundan yaklaşık 2 sene önce İzmir’de oturuyorduk. Umut bana; “Sen doksanlı yılların efsane ismisin. O dönemlerdeki bir çok şarkıya imza atmış bir adamsın. Aynı zamanda da kendi yaptığın albümlerinde bile inanılmaz bir arabesk gırtlağa sahipsin. Hadi gel birlikte ikisini de birleştirip hem doksanlı yılların efsane şarkılarını buluşturup hem de o güzel sesini özleyen insanlara seni kavuşturalım” dedi ve ‘Yaşasın Arabesk’ ortaya çıktı.

Albüm; 90'lar ağırlıklı, çok sevdiğimiz şarkılardan oluşan 12 şarkılık çok kaliteli bir albüm olmuş. Ufuk Yıldırım & Ercan Saatçi ortak yapımı "Bebeğim", Garo Mafyan bestesi "Affetmedim Kendimi", Kayahan imzalı "Gönül Sayfam", Onno Tunç & Sezen Aksu eseri "Kurşuni Renkler" şarkıları yer alan bu albümde, hasret kaldığımız o birikim nasılda belli... Albümde kimlerin emeği var?

Albümde 12 şarkı var. Sezen Aksu, Onno Tunç, Garo Mafyan, Zeynep Talu, Gülşen, Serdar Ortaç, Kayahan, Halil Karaduman, Aşkın Tuna gibi değerli besteci ve söz yazarlarının yanı sıra albümün yönetmenliğini yapan Şendur Güzelel ve enstrümanlarıyla katkı sağlayan çok değerli müzisyenlerin büyük emekleri var. Her birine şükranlarımı sunarım.

Albüme bir anda giren ya da bize ilginç gelebilecek hikayesi olan şarkı var mı peki?

Hepsi bir anda girdi Elif, sadece seçerken çok zorlandık diyebilirim.

Albüm çok beğenilirse "Yaşasın Arabesk 2"yi karşımıza çıkarır mısınız?

Şu an çok güzel gidiyor.. Albümümüz henüz bebek ve onu büyümeye bıraktık. Delikanlı olduğunda ise neden olmasın 2’de olur, 10 ‘da...

İlk klibinizi Burak Kut'un en sevdiğimiz şarkılarından biri olan "Bebeğim”e çektiniz. Nasıl geçti klip çekimleri?

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirdik. Çok değerli yönetmenim Gökhan Palas imzasını taşıyor, emeği gecen herkese teşekkür ederim.

Çıkarttığınız albüm aslında cover. Şimdilerde o kadar çok cover parçalar görüyoruz ki özellikle yeni çıkan genç isimler ilk çıkışlarını bilinen bir parça üzerinden yapıyor. Bazıları elbette seviliyor. Ama genelleme yaparsak o eski hali hep başka tat da… Fakat sizin söylediğiniz şarkıları dinlediğimizde o hissi yakalayabiliyoruz. Buna o 90'lardan beslenmiş olmak diyebilir miyiz?

Hem beslenmek hem de o yıllarda müzik yapmış olmam bir avantaj tabii ki Türkçe sözü olan her şarkının melodik yapısında Arabesk vardır. Bizim de yaptığımız aslında şarkıları gerçek kimlikleriyle sunmak oldu, bence de güzel oldu..

Sesini beğendiğiniz başarılı bulduğunuz genç şarkıcılar var mı?

Pek tabii ki de var, ama isimlerini hatırlamıyorum.

Yıllar geçince müzik kalitesini ne ile yitirmeye başladı?

Çabuk tüketen ve ranta dayalı müzikler yapılmaya başlandı, hepsi birbirine benzeyen şarkılar o yüzden hala 90’lar popüler.

Şarkılarınızda da yansıttığınız o arabesk havası nedense Türk insanının can damarı? Sizce neden bu kadar çok arabesk seviyoruz?

Çünkü Türkiye’de yaşıyoruz. Bu coğrafyada bulunan herkes hep sıkıntılar yaşamıştır, acılar yaşamıştır, mutsuzluklar yaşamıştır, arabesk bu durumu anlatan ve tercüman olan bir müzik tarzıdır. O yüzden de asla ölmeyecek ve hep var olacaktır, bundandır ki “Yaşasın Arabesk”

Muhteşem insan Çelik Erişçi ile sevenlerinizin kulaklarının pasını sildiniz. Ve bizlere inanılmaz bir gece yaşattınız. Sizce nasıl geçti konser, özlemiş miyiz şarkılarınızı?

Bilmem ki, sizce nasıldı?

Sahneler nasıl gidiyor? Yakında gerçekleşecek konser ve sahneler var mı?

‘Yaşasın Arabesk’ henüz çok yeni ve biz biraz daha dinleyicilerimizin kulağına ve diline pelesenk olsun istiyoruz. O yüzden yılbaşına kadar sadece tanıtımına yoğunlaşmak istiyoruz... Ondan sonra tam gaz sahnelerde canlı canlı da çalıp söyleyeceğiz.

"Biz Ercan'la Bu Yola Başladık"

Çok kısa geçmişe gidelim istiyorum. Bizler sizleri kısa süreli de olsa Grup Vitamin'le duyduk. Türk pop müziğini absürt komediye uyarlayarak yaptığı parodi şarkılarla tanınan grubun üyeleri arasında Ercan Saatçi ve İzel'de vardı. Neden orada işler yürümedi?

Öncelikle şunu belirteyim Ercan’la biz asla ve asla Grup Vitamin’in birer üyesi değildik. Biz Türkiye’de ilk çıkan rap albümünü yapan Uf-Er idik. Pek tabii ki de bol vitamin albümünde Grup Vitamin’in üyeleri de vardı ama biz Ercanlar hiçbir zaman o grubun üyeleri olmadık.

On kişiye sorsak eminim ki sekizi Ufuk Yıldırım deyince "Yaradan’a Yalvartma" der… O kadar güzel bir şarkıydı ki hala öyle… Siz de bu şarkının sizle bütünleştiğini söyler misiniz?

Tabi ki de şarkı bana aittir ve ömrümün sonuna kadar da öyle olacaktır.

Şarkıyı "Yol Arkadaşım 2" filminde Oğuzhan Koç söyledi. Bilmeyen genç nesil şarkıya bayıldı. Sizde Oğuzhan Bey’in yorumunu beğendiniz mi? Tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bence şarkıyı genç nesil de dahil bilmeyen yoktu.. Oğuzhan da çok keyifli seslendirmiş, değişik ve güzel bir lezzetle sunmuş..

Uzun bir süre yoktunuz. Aslında yine birçok işleriniz vardı, çok güzel projeleriniz oldu. Sadece gözümüzün önünde değildiniz. Neler yaptınız bu süre zarfında?

Birçok şey ama zaten yıllardır Devlet sanatçısıyım ve şuanda da Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası dans ve müzik topluluğunda görev yapıyorum.

Sosyal medyayı güzel kullanan isimlerdensiniz. Sosyal medyanın hayatımızın bu kadar içinde olması doğru mu?

Tam tersi ben çok geç girenlerdenim. Çok doğru olmamakla beraber artıları da yok değil, en azından anında sevenlerimizle buluşabiliyoruz.

"Baba Olmak En Güzel Duygu"

Güzel babalar listesinde yer alıyorsunuz. Allah size bağışlasın iki evladınızı. Armin size çok düşkün gözüküyor. Kız babası olmak daha mı farklı?

Sadece kız değil baba olmak çok güzel Elif’ciğim... Elimden geldiği kadar yetmeye çalışıyorum. Rabbim tüm evlatlara sağlık mutluluk ve uzun omur versin.

Buradan çocuğu olup da daha çocuğunu tanımayan ebeveynlere neler söylersiniz? Çocuk yetiştirmek ne kadar ciddi bir meseledir?

Herkes kendi vicdanı ile baş başa kalır eninde sonunda… Eninde sonunda Allah’a verir hesabını; iyisini de kötüsünü de! O yüzden buradan Allah ile kul arasına girmek istemem. Umarım anlatabilmişimdir…

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksınız?

Şuan “Yaşasın Arabesk” ile sizlerleyim, yarın ne getirir bilemiyorum…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Müzikle kalın, sağlıkla kalın ve kimseyi üzmeden huzurla yaşamayı yakalayın…

Doğum tarihi: 26. 08. 1970

Burcu: Başak

En sevdiği huyu: Merhamet

Sevmediği huyu: Kin gütmemem

Uğurlu sayısı:13

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Seni seviyorum

Söyleşi/ Röportaj: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Ali Hayvalı