Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…

SÖYLEŞİ: HÜMEYRA TURAN

Yaratıcılık ve bilgeliğin harmanı, mutfağın en leziz oyuncusu etin közde dansı; Murat Chef Meat House’ın üçüncü şubesi İstanbul Beşiktaş’da açıldı. İki genç girişimci Murat Türkoğlu ve Naghme Bakhshi öğrencileri de unutmamış, kendilerine ayrılan bu bölümde öğrenciler rahat ortamda ders çalışma imkânı buluyor. Yaptığımız kısa söyleşide Murat Türkoğlu, kendisini başarıya götüren 23 yıllık öyküsünü bizlerle paylaştı.

- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

-Lezzet dünyasına ilk adımlarımı aile restoranımızda attım. Çalışma hayatında geçen 23 senemde seksenden fazla restoranın organizasyonel ve operasyonel yönetimini üstlendim.

Bu yıllarda pek çok formül geliştirdim. Yılların birikimi ile yeni tadlar ustalıkla gelişti. Murat Chef Meat House markasının yapılanmaları 2018 senesinde başladı. Çok kısa zamanda beğenilmesi üzerine diğer şubelerimiz peşi sıra geldi. İşin sırrı mesleğimi severek yapmaktan geliyor. Günün sonunda bizi en mutlu eden şey misafirlerimize sadece en kaliteli ve özel olan lezzetleri sunmak değil birlikte paylaştığımız zamanı unutulmaz anılara dönüştürmek ve bir dahaki buluşmamız için heyecanla beklemek oluyor.

- Lezzet dünyasına adım atarken ne düşünüyordunuz?

Gastronomi dünyasına ait değer ve disiplinleri büyük bir özveri ve yüksek enerjimiz ile misafirlerimizi buluşturmak istedik. Sihirli formüllere sahiptik. Menümüzde yer alan tüm lezzetlerimiz yıllar içinde geliştirdiğimiz özel tariflerimizdir. Yaratıcılık ve bilgelik ile doldurduğumuz mutfağımızın en leziz oyuncusu olan etin efsane tadı ile güçlerimizi birleştirince ortaya bu eşsiz lezzetler ve benzeriz görselliğe sahip şovlar ortaya çıkması kaçınılmazdı.

- İlklerin mekanı olduğunuz söyleniyor bun biraz açar mısınız?

- Türkiye’de hem kategori olarak Meat House hem de öğrencilere vermiş olduğumuz sosyal hizmet açısından ilklerin mekânı diyebiliriz. Türkiye’de Meat House kategorisindeki ilk yapılanmayı gerçekleştirdik. Mekânımızın bir bölümünü de öğrencilere ayırdık ki, burada öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyoruz.

- Gelecek yol haritanızda neler bulunuyor?

- Enfes lezzetlerimiz, bağımlılık yaratan spesiyallerimiz ve sunumlarımızla şehrin en iyisi olmak. Bilindiği üzere şehrin en iyisi olmak daima en lezzetli en güvenilir ve en kaliteli olmayı gerektirir. Biz bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Hazırlık aşamasında bulunan 4 ve 5. Şubelerimizi çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

- Son olarak sizce Murat Chef menüsünün gözdesi kim?

Menünün tamamının beğenildiğini söyleyebilirim. Kişiden kişiye damak tadı değişse de menümüzün en sevilenleri; burgerlerimiz ve közün üzerinde pişirdiğimiz Dry Aged etlerimiz diyebiliriz. Her zaman daha iyisi için çalışan personelimiz ve yaratıcı mutfak ekibimiz ile misafirlerimize eşsiz bir menü ve mekân deneyimi yaşatıyoruz.