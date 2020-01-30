Vizyon sahibi  Atatürk sevdalısı başarılı yönetmen, belgeselci! Cengiz Özkarabekir

RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Geçen haftadan devam…

Yücel’in Çiçekleri nasıl doğdu?

Ailemizde Köy Enstitülüler vardı o bir etkendir. Çok konuşuluyordu ama hakkında yapılan bir şey yoktu. Burada bir boşluk olduğunu düşündüm ve alt yapısı 7-8 yıl önceye dayanıyor. Bir drama bir belgeseldir. Mehmet Tokat gibi Muhammed Uzuner gibi çok güzel hocalarda destek verdi. Atatürk’ü Mahir Günşiray oynadı. Biliyor musunuz o film çocukları yakaladı. Türkiye’nin hemen bütün şehirlerinde film ücretsiz olarak gösterildi. Ben Yücel’in Çiçekleri filminden çok memnun kaldım ve hala gösterilmeye devam ediyor. Bu yıl Köy Enstitülerin kuruluşunun 80. yılı

Köy Enstitüleri tekrar hayata geçse keşke, bizimde bununla ilgili bir projemiz oldu. Kent Enstitüleri yakında belki hayata geçer.

Aynı sistemin olması mümkün değil doğru da değil zaten güncellenip devam edebilir. Ama en azından o sistem doğruydu. Bu ülke Köy Enstitülerinin kapanmasından dolayı çok şeyini kaybetmiştir. Benim 70li yıllarda ilkokulda öğretmenim Köy Enstitülüydü, yaşlıydı ve keman çalardı.

Cengiz bey kitaplarınız var, biraz bahseder misiniz?

Yaptığım belgesellerden yola çıkarak hazırladığım araştırma kitaplarım vardı. Son 5 yıldır da kitaplar üretiyorum yani onları koordine ediyorum. Belgeselcilik illa film çekmek demek değildir, kitap yapmak ve dergi yapmak da bir belgeselciliktir. Belgeselcilik bir karakter aslında.

Belgeselde görsel kadar kulağın da çok önemi var özellikle müzik 70’li yıllardaki Cem Karaca vs. dinlerdik ve o müzikler insanın ruhunu okşadıkça merak duygumuz artardı. Tıpkı objektifte olduğu gibi.

Siz çok kibar bir beyefendisiniz ve aileniz babasısınız, yaptığınız işlerde onun da çok etkisi vardır.



Türkiye’de çok fazla belgeselci yok ama çok iyi belgeselciler var güzel işler ortaya çıkıyor. Ama şöyle söyleyeyim size, belgeselci kendini size fark ettirir. Bir kere her şeyden önemlisi bir belgeselci olaylara ticari bakmaz. Onun gönlünde, nasıl faydalı olabilirim yatar. Doğruyu nasıl yansıtabilirim, böyle bakar mevzuya. Mesela filmlerin bir post-production tarafı oluyor orada böyle sinemacılarla gittiğiniz zaman görürsünüz. Sinema dünyasının çalışanları bir an önce bitsin de gidelim modundadır ve bir belgeselci oraya geldiği zaman fark edilir.

Siz yaptığınız işlerde de imzanızı atıyorsunuz. İzlenildiğinde bu Cengiz bey tarafından yapılmıştır deniliyor.

Herkes herkesin tarzını bilir ve bu Cengiz’in işi derler izlerken. Benim belgesellerimin yüzde doksanı televizyonlarda yayınlanmıştır.

Hedefleriniz nelerdir?

Aslında çok büyük hedeflerim yok tabii ki ölene kadar sinema ve belgeselcilik yapacağım. Ama zengin olayım, parama para katayım öyle bir hayalim yok. 50 yaşıma geldim bugüne kadar hiç ara vermeden çalıştım. İnanın bir evim vardır başka da bir şeyim yoktur. Üstelik çok iyi yerlerde çok iyi maaşlarda çalıştım hep ürettim ama elim çok açıktır. Aileme çoluğuma çocuğuma, babama, anneme çok harcarım. Bir de ölçüsünü bilirim o işin hakkı oysa daha fazlasını istemem zaten. Bazen arkadaşlarla konuşurken onu da yapalım şunu da yapalım derler. Ben hayır derim mesela biz küçük bir ekiple yola çıkacağız bunu yapacağız derim. Buna kapasiteni biliyor olmak deniliyor.Yetinmek çok önemli. Çocukların eğitimine çok önem veriyorum istiyorum ki iyi yerlere gelsinler. Kızımda çok güzel belgesel nüveleri var. Oğlum daha çok sportif branşlara meraklı. Benim 3 ciltlik pul koleksiyonunu vermiştim ona bir gün bir baktım ki ortalıklarda dolaşıyor. Hemen aldım sakladım yine. Kızım öyle değil ama o biriktirmeyi seviyor. Kızım 9 yaşında, oğlum 17 yaşında. Bazı filmleri çekmeyi hayal ediyorum onları mutlaka çekmeyi çok istiyorum. O hikayeler şimdilik ben de kalsın sağlığım el verdiği sürece ve paramda yettiği sürece onları çekeceğim.

Bu mekan çok güzel ve çok özel burada neler yapmayı planlıyorsunuz?

Burası İstanbul İçerik Atölyesi biz burada içerik üretiyoruz. Nedir bunlar? Kitaplar, filmler, belgeseller, dergiler vs. Sadece içerik var burada işin editöryal kısmı. İstanbul’a ve Türkiye’ye dahil burada içerikler üretiyoruz. Bu mekan aslında Osman Tan Erkır’ın mekanı burayı aslında o bir kafeterya olarak kurgulamış fakat bir kafe olarak hiç açmadı burayı. Biz de bu İstanbul İçerik Atölyesi’ni kurarken bir mekan arayışı içerisindeydik. Tabii dostum Osman’la konuşurken “benim böyle bir mekanım var bir bak bakalım ilgini çeker mi’ dedi. Gelip baktığımızda üzerinde Antika Adam yazıyordu. Benim gibi bir adama böyle bir yer yakışırdı. Osman sayesinde burayı tuttuk ve içerik üretmeye başladık. Mülk olarak onun içerik olarak bizim. Dolayısıyla ruhumuza da uyan bir mekan oldu ve içerisi adeta bir müze gibi.

Dekor ve manzara şahane gerçekten birbirini tamamlamış.

Burada şunu yapacağız ileride hatta ismini bile koyduk belki değiştirebiliriz ama ben yine de söyleyeyim. Burası Karaköy olduğu için Balık Ekmek Söyleşileri dedik. Burada felsefe, tarih, arkeoloji, edebiyat konuşacağız ve söyleşilerimiz olacak. Küçük çapta 15-20 kişilik izleyicimiz olsun istiyoruz en fazla 30 olur belki. Konuya dair uzman isimler gelerek “özgür, tarafsız” sohbetler yapıp bunları YouTube üzerinden yayınlayacağız.

Böyle şeylere ihtiyaç var zaten…

Belgeselciyi takip edin.

CENGİZ ÖZKARABEKİR

1971 yılında Trabzon’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe, 1991 yılında Star Tv Haber Merkezinde başladı. Ardından Show TV’de çalıştı. 2000 yılında girdiği CNNTÜRK program bölümünde, yıllarca “Belgesel Yapımcısı ve Yönetmeni” olarak görev yaptı. Burada kendi tarzında hazırladığı belgesellerin haricinde, iki sezon boyunca Mehmet Yaşin’le birlikte “Lezzet Durakları” adlı programı yaptı. 2007 yılının Aralık ayında Habertürk Tv’nin Belgesel departmanı editörü ve yönetmeni oldu. Ekibiyle birlikte yaptığı birçok belgeselin dışında “3 insan 3 öykü” adlı haftalık belgesel programı hazırladı. Ayrıca, belgesellerinde “Görüntü Yönetmenliği” de yapan Özkarabekir, daha sonra ekranlarda çok ilgi gören Tek Başına isimli belgesel serisini hazırladı. Cengiz Özkarabekir, 3 yıl boyunca HABER TÜRK TV’nin program müdürlüğünü, 1 yıl kadar da AL JAZEERA TÜRK Televizyonunun program direktörlüğünü yaptı. Daha sonra, kurduğu yapım şirketinde çalışmalarına devam etti. TRT’ye belgeseller hazırladı. TV yöneticiliği boyunca belgesel üretmeyi ihmal etmedi. Özel TV kanallarında uzun yıllardır belgeseller hazırlıyor. Cengiz Özkarabekir evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Yücel'in Çiçekleri - 2018

Trabzon Lisesi - 2017

Efsane "Avni Aker'e Veda" - 2016

Kulufornia - 2015

Çıldır - 2015

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecilik Başarı Ödülleri, Televizyon Belgesel Dalı Ödülü. 2016

İşsizsin Sen İşsiz Kal - 2014

Türkiye'deki Suriye - 2014

Yalan Dünya; Uyuşturucu - 2014

15 Dakika - 2014 .... Belgesel Program (45 Bölüm)

Tek Başına - 2014

Metin Oktay - 2014

Erkin Koray - 2014

17 - 2013

Hayatım Roman - 2012 / 2013 (4 Bölüm)

1. Bölüm: Kemal Sunal

2. Bölüm: Cem Karaca

3. Bölüm: Barış Manço

4. Bölüm: Dario Moreno

Tek Başına - 2010 .... Haber Türk (12 bölüm)

1. Bölüm: Cem Yılmaz

2. Bölüm: Cem Yılmaz

3. Bölüm: Turgay Şeren

4. Bölüm: Şenol Güneş

5. Bölüm: Tanju Okan

6. Bölüm: Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin)

7. Bölüm: Cüneyt Arkın

8. Bölüm: Bedri Koraman

9. Bölüm: Öztürk Serengil

10. Bölüm: Nedret Güvenç

11. Bölüm: 3 Hürel

12. Bölüm: Neşet Ertaş

3 İnsan 3 Öykü - 2009 / 2010 .... Haber Türk (26 bölüm)

1. Bölüm: Moğollar - Rüştü Eriç - Ali Eker Aydoğan (Derdiyoklar)

2. Bölüm: Ergin Konuksever - Eser Tutel - Orhan Koloğlu

3. Bölüm: Selçuk Alagöz - Mustafa Kandıralı - Hayko Cepkin

4. Bölüm: Mustafa Keser - Serhat Bedük - Hasan Gırnatacı (Yarım Dünya Hasan)

5. Bölüm: İzzet Günay - Ekrem Bora - Ediz Hun

6. Bölüm: Halit Akçatepe - Zeki Alaysa - Tekin Akmansoy

7. Bölüm: Çolpan İlhan - Fatoş Güney - Göksel Kortay

8. Bölüm: Kurtuluş Türkgüven - Sadun Aksüt - Uğur Işık

9. Bölüm: Ali Kemal Denizci - Veli Ballı - Cemal Kamacı

10. Bölüm: Suzan Avcı - Mine Soley - Deniz Erkanat

11. Bölüm: Mail Büyükerman - Kamer Genç - Esat Kıratlıoğlu

12. Bölüm: Ferdi Özbeğen - Ümit Besen - Şevket Uğurluer

13. Bölüm: Cemil İpekçi - Yıldırım Mayruk - Cengiz Abazoğlu

14. Bölüm: Mehmet Çağçağ - Bahadır Baruter - Metin Üstündağ

15. Bölüm: Erol Günaydın - Zihni Göktay - Kayahan Yıldızoğlu

16. Bölüm: Türkan Saylan - Ahmat Mete Işıkara - Hayrettin Karaca

17. Bölüm: Tuncel Kurtiz - Altan Erkekli - Fikret Kuşkan

18. Bölüm: Erman Toroğlu - Haydar Dümen - Zekeriya Beyaz

19. Bölüm: Suat Şenel - Ali Topçuoğlu - Vahan Kocaoğlu

20. Bölüm: Metin Tekin - Ali Gültiken - Feyyaz Uçar

21. Bölüm: Ayten Alpman - Alpay Nazikoğlu - Berkant Akgürgen

22. Bölüm: Kenan Sofuoğlu - Serdar Bostancı - Hasan Kalaycı

23. Bölüm: Emin Kar - Şenol Birol - Kadir Özcan

24. Bölüm: Edip Akbayram - Ersen Dinleten - Selda Bağcan

25. Bölüm: Fikret Hakan - Salih Güney - Engin Çağlar

26. Bölüm: Muzaffer Tema - Ahmet Mekin - Şerif Sezer

Düğün Kameramanı - 2009

Bir Gurbet Türküsü: Emirdağ - 2008 .... Haber Türk (2 Bölüm)

Sabaha Kadar Bodrum - 2008 .... Haber Türk

Türkiye'nin 68’i - 2008 .... Haber Türk (2 Bölüm)

Düm Tek - 2008 .... Haber Türk

Çekme Kardeşim - 2008 .... Haber Türk

Muhafazakar - 2007 .... Haber Türk

Turkish Hip Hop - 2007 .... Cnn Türk (2 Bölüm)

Hayatını Oynayan Adam: Yılmaz Vural - 2007 .... Cnn Türk

Pırasa ve Babazula - 2006 .... Cnn Türk

Gökkuşağında İki Kuşak “Fahrelnissa ile Nejad” - 2006 .... Cnn Türk

Bir Nefes Klarnet - 2006 .... Cnn Türk (2 Bölüm)

1. Bölüm: Hüsn-ü Klarnet

2. Bölüm: Çal Gınatacı

Sayanora Fatsa - 2005 .... Cnn Türk

Bir Boğaz Efsanesi : Vapurlar - 2005 .... Cnn Türk (2 Bölüm)

Siyah Türkler - 2005 .... Cnn Türk

Görmeden Görmek - 2005 .... Cnn Türk

Afyon'un Kültür Delisi - 2005 .... Cnn Türk

Harput'tan Likya'ya Bir Keşif Öyküsü - 2005 .... Cnn Türk

Türklerin Kırık Sazı: Tanbur - 2005 .... Cnn Türk

Kıbrıs'ın Unutulan Savaşı - 2005 .... Cnn Türk

Moskova'dan Bakü'ye Haydar Aliyev - 2004 .... Cnn Türk

Sürgün Edilmiş Hayatlar: Ahıska Türkleri - 2004 .... Cnn Türk

Kamyoncunun Yükü Sabır - 2004 .... Cnn Türk

Çocukluk Yılları - 2004 .... Cnn Türk

Gönüllerin Şampiyonu: Gazanfer Bilge - 2004 .... Cnn Türk

Haritada Bir Nokta: Bahçesaray - 2004 .... Cnn Türk

Barış Gücü - 2003 .... Cnn Türk

Yapımcı Filmografisi

Denizli Belgeseli - 2006

Ödülleri

Radyo - Televizyon Gazetecileri Derneği, Yavuz Gökmen Özel Ödülü. 1998

(İtalya’da Abdullah Öcalan’ın yakalandığı dönemdeki çalışmamla)

Türk Eğitim-Sen, Yılın Belgeseli Ödülü. 2003

Sürgün Edilmiş Hayatlar : Ahıska Türkleri

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

Pardon Sizi Maradona Sanmıştık - 2003

Karakutu Yayınları

Her Cephede Savaştık: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkler - 2005

Doğan Kitap