VEYSEL AKAT:

MÜZİK NOTALARIM HAYATIN DERİNLİKLERİNDE SAKLI

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. “Hayatın kendisi benim için bir ilham kaynağıdır. Bir filmden, bir şiirden, bir hikâyeden veya bir insanın yüzünden bile ilham alıp şarkı yazabiliyorum”diyen başarılı sanatçı Veysel Akat ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Merhabalar hocam öncelikle söyleşimize hoş geldiniz. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Merhabalar hoş gördüm. Ben şu an 30 yaşındayım. Batman İluh Mahalesi’nde dünyaya geldim. 7 kardeşli bir ailede büyüdüm. Üniversiteyi Batman Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik bölümü olarak okudum. 2012 yılından beri aktif olarak müzik sektörünün içerindeyim.

Müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Müzik hayatım 2012 yılında Batman Üniversitesi’nde okurken çok dilli müzik topluluğu gurubu adı altında solo bir eser okuduktan sonra başladı. Daha sonrasında Batman gençlik spor il müdürlüğünce düzenlenen ses yarışmalarında il dışında aldığım dereceler ile gelişen önce hobi olarak yaptığım ve sonrasında meslek olarak benimsediğim müzik hayatım bu şekilde devam etti. Ve daha sonrasında çeşitli mekanlarda sahne almaya başladım. Batman’da ve il dışında da programlar ve konserler almaya başladım. İnsanların bana karşı göstermiş olduğu güzel tepkilerden dolayı işime daha çok sarılıp bu yola devam ettim.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Çok değişik yerlerden alıyorum. Aslında hayatın kendisinden alıyorum. Hayatın kendisi benim ilhamım. Bir filmden, bir şiirden, bir hikâyeden veya bir insanın yüzünden bile ilham alıp şarkı yazdığım oluyor. Hayatın ince ayrıntılarına bakmaya çalışıyorum çünkü hayat derin yerlerde. Bu yüzden o derinlere inmeye çalışıyorum. Evet, biraz tehlikelidir derinler ama hayat ve müzik orada benim için.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Gerçekten çok feyz aldığım üstatlar var. Kıvırcık Ali, Şıwan Perwer,Ahmet Kaya, Kubat diye sıralayabilirim.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Evet var, Konser ve sahnelerim şuanda faal olarak devam etmektedir.

Gelecek projelerinizden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Yıllardır üzerinde durduğum ve hayalini kurduğum projeyi bugün sizin aracılığınızla müziksever dostlarıma duyurmak istiyorum. (Gülümsüyor)

Uzun zamandır üzerinde çalıştığım söz ve müziğini kendim yaptığım bir çok bestelerim var. Bunları bir albümde toplaryıp en yakın zamanda müzikseverlerin beğenisine sunacağız.

Son olarak Kıvırcık Ali’nin eseri olan Diyardan Diyara şarkısını akustik seslendirdiniz. Proje nasıl

ortaya çıktı, Neler söylemek istersiniz?

Hem sesini hemde yorumunu kendime yakın gördüğüm için böyle bi proje gerçekletirdim. Benim için unutulmaz bir üstadı tekrardan yaşatmak istedim. Bana göre Kıvırcık Ali’nin her şarkısı çok kıymetli ve yaşatılmayı hak ediyor.

Stüdyonuzdaki en vazgeçilmez şey nedir? Marie Kondo'nun ifadesiyle, sizde hangi eşyalar "neşe uyandırıyor"?

Stüdyom daki bana en çok ilham ve anlam veren enstrüman olarak bağlama, keman ve bateri, eşya olarak ise kartal heykeli çünkü bana özgürlüğü, doğayı ve asla pes etmemeyi hatırlatıyor.

Ses ve müzikle ilişkiniz nasıl? İlham almak için ne dinlersiniz?

İlham aldığım ve daha çok şiir yazmak adına dinlediğim enstrüman türü keman: farid farjad

Aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Sahne performansı karekterin ve kişiliğin düzgün olması ve sadece sahnede mikrofonu eline alıp şarkı söylemek değilde kitleyle beraber birleşip duyguyu o anbiansı yaratmak.

Müzik için nelerden vazgeçtin?

Okulunu okuduğum işimden vazgeçtim.

Bu sektörde ben de var diyen bir müziğin var. Peki bu sektörde var olmak zor mu?

Tabii ki zor gereçektende çok ciddi emekler isteyen bir kulvar. O yüzden çok çalışıp güzel eserleri halkımıza buluşturmak gerekiyor. İsmini veremediğim bir çok sanatçı arkadaş yıllardır emek verip çok sonradan etiket sahibi oluyorlar. Yani bu müzik sektöründe sağlam adımlarla var olmak gerecekten ciddi emek ister.

Müzik dünyasında seni rahatsız eden şeyler neler?

Sanata ve sanatçıya değer vermeyenler beni gerçekten rahatsız ediyor .

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Dinleyicilerime söylemek istediğim tek şey, daha sıkı bir çalışmayla güzel eserler üretip sevincime ve hüznüme ortak olmalarını ve desteklerini esirgememelerini isterim. Çünkü arkamdaki güç beni daha çok ileriye taşıyacaktır. Tıpkı sussuz yaşayamayan bir ağaç misali. Herkesi çok seviyorum sevgiyle kalın.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.