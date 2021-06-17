ABD’de 100’e yakın pizza şubesi bulunan tek Türk: Varol Ablak

Başta Pennsylvania olmak üzere Alabama, Maryland, Ohio, Virginia, West Virginia ve Washington DC’de 2000 çalışanı ve 100’e fazla pizza şubesi var Vocelli Pizza’nın. Öyle ki sektör dergisi Pizza Today´ın yaptığı sıralamada en hızlı büyüyen 4´üncü restoran zinciri oldu. Marka, şu anda pizza devleri Papa John´s ve Domino´s Pizza´yla rekabet ediyor. İsmine aldanıp ‘e bildiğimiz İtalyan pizzacısı’ demeyin, çünkü ABD’deki en büyük pizza zincirlerinden birisi olan Vocelli Pizza’nın sahibi bir Türk. 30 farklı şehirde yaşayan ve bu işe pizzacıda bulaşıkçı olarak başlayan Varol Ablak, ABD’deki en başarılı Türk girişimcilerden birisi. Sadece Pizza alanında değil dondurulmuş yoğurt, kahve ve e-ticaret şirketleriyle birlikte toplam 12 firmanın da sahibi. Şirket alım–satım ve e-ticaret market alışverişi teslimatı alanlarında daha fazla büyümek isteyen Varol Ablak’ı Pittsburgh’daki Ablak Holding’in genel müdürlüğü binasında ziyaret ettik. Leziz pizzaları eşliğinde keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Washington DC

Öncelikle ABD hikayeniz nasıl başladı?

Zonguldak’ta doğdum ve 3 yaşına kadar orada yaşadım. Daha sonra maden mühendisi olan rahmetli babamın görevi için Almanya’nın Essen şehrine, oradan Kanada’ya yine küçük bir maden kasabasına taşındık. Bundan sonra da ABD maceramız başladı. Virginia, Ohio daha sonra üniversite eğitimim için New Orleans derken toplam 30 farklı şehirde yaşadık. Sonunda ABD’de kaldık.

Üniversitede Endüstri Mühendisliği okudunuz fakat şu an ABD’de en çok pizza restoranı olan Türksünüz. 100’den fazla restoranınız var. Nasıl başladı pizza girişimciliği?

New Orleans’da üniversite okurken bir pizzacıda saati 3 dolara bulaşıkçılık yapıyordum. Farklı kademelerde bulunup çalıştıktan sonra en son restoran müdürü görevini üstlendim. Liseden itibaren hep aklımda bir iş yapmak vardı fakat hangi alan belli değildi. Pizza sektörünü çok sevdim. Daha sonra bir pizza markasının bayiliğini alarak başladım. Bir iki derken 8 tane pizzacı açtık. Babam emekli olunca da birlikte çalışmaya başladık.

ABD’de pizza hep revaçta. O zamanlar da öyle miydi?

Çok fazla iş yapıyordu. Biz oradayken Dominos yeni şubeler açmaya başlamıştı. 1997 ile 1998 arasında 500’e yakın pizzacı açtı. Herkesten farklı olarak ev ve iş yerlerine servis yapıyordu. Başarılarının sırrı başkalarının yapmadığını yapmaktı. Adrese teslim herkesin çok fazla hoşuna gitti. Öncesinde pizzacılar da ev ve iş yerlerine servis yapıyordu fakat Dominos kadar kimse cididye almamıştı.. Biz bu alanı gördük ve New Orleans’taki 8 pizzacıyı kapatıp Pittsburgh’a taşındık.

Sıfırdan mı başladınız Pittsburgh’da?

Pizza Outlet markasıyla sıfırdan başladık. Pittsburgh’da çok az Dominos vardı. Ev ve iş yerlerine servis yaparak Dominos’u örnek aldık. Hizmet güzeldi ama Dominos pizzasının tadını beğenmedik. Biz de Dominos’tan çok daha kaliteli, çok daha lezzetli pizza yapalım dedik. Pizza Outlet ismi hakkında olumsuz geri bildirimler da aldık bu arada. 1 sene boyunca isim aradık fakat bulamadık. Televizyon seyrederken Andrew Vocelli ismini duydum. Nasıl güzel isim dedim. Ondan sonra da Vocelli Pizza’nın hikayesi başladı.

Sizin Dominos’tan farkınız ne?

Az sonra deneyeceksiniz. Siz de farkı göreceksiniz… Ürünlerimiz en iyi kalitedeler. Ve aynı zamanda franchise ortaklarımızla aile gibiyiz, mağazaları iyi yönetiyoruz. İkisini aynı anda yapıyoruz. Ve ürünler piyasaya çıkmadan ben hepsini deniyorum.

Pide mi pizza mı?

Pideyi çok seviyorum. Türkiye’den yeni geldik orada fazlasıyla yedim. V3 restoranımızda yapılan pizzalar pideye benziyor. Türk mutfağından esinlendik.

Pizza krallığınız var bunu başarmak zor muydu?

New Orleans’da işi öğrenince ben bunu büyütürüm diye düşündüm. Başlangıçtan beri ABD’de nasıl 1000 şube açabiliriz diye düşündük. 2008 krizinde zor zamanlar geçirdik. Ondan sonra ise farklı alanlarda büyümeye karar verdik.

Vocelli Pizza ve V3 Pizza dışında hangi alanlardasınız?

Ablak Holding olarak satın alarak büyümek istiyoruz. Hazır şubesi olan zincirleri alınca hem kolay büyünüyor hem de işi öğreniyoruz. Sıfırdan kurmak hem bilgi hem de maddi anlamda çok zor. Rock and Joe ile kahve, Sincerely Yogurt ise zengin ve farklı dondurulmuş yoğurt çeşidi alanlarımızdan. Zing Basket bizim sıfırdan kurduğumuz ve 30 dakika içinde adresinize market alışverişini getirdiğimiz e ticaret sitesi. Geçtiğimiz sene Tulumba.com’u satın aldık Tulumba’da ise Türk ürünlerini online olarak satıyoruz.

Ablak Holding olarak toplam kaç çalışanınız var?

2000’den fazla.

Sayıca 100’e yakın olan restoranların yüzde kaçı franchise?

Tüm markalarımızdan sadece 1 mağazayı tutuyoruz geriye kalan diğer şubelerle franchise yani bayilik olarak çalışıyoruz.

Franchise yönetmek zor değil mi?

Hayır aksine bu yöntemle büyümeyi çok seviyoruz. Franchise size işe öğretiyor. Bu pizza ya da kahve fark etmez size sistemini öğretiyor. İnsan kaynakları, muhasebe, müşteri hizmetleri hepsini öğreniyorsunuz. Böyle hem firma hem da bayii kazanıyor. Diğer türlü tüm mağazaları yönetmek zor oluyor. Benim müşterilerim pizzayı alanlar değil benim müşterim markamızı alan franchise müşterileri. 20 yıllık bir anlaşma imzalıyoruz. Mesela ben gidip herhangi bir bayilik çalışanını kovamam. Franchise sahibine tüm yetkiyi veriyoruz. Washington DC bölgesinde 40 adet pizza restaurantımız var bu gösteriyorki uzaktan yönetebiliyoruz.

Aynı zamanda kahve alanındasınız. Sektör nasıl?

Kahve franchise ile büyümek için çok elverişli. Çünkü Starbucks franchise vermiyor. Dunkin Donut’s da bizim bu bölgede franchise vermiyor her yer dolmuş. Bizim için hızlı büyüyeceğimiz bir sektör. Biz burada diğer kahve zincirlerinin müdürlerini hedefliyoruz. Kendi yerinizi açıp, girişimciliğe başlayın diyoruz.

Türkiye’de pizza ile değil de donmuş yoğurt firmanız Sincerely Yoğurt ile neden büyüyorsunuz?

Türkiye’de çok fazla pizzacı var.. Fakat donmuş yoğurt geleceği parlak bir sektör. İlk 10 yıl içerisinde 100 mağaza hedefimiz var.

ABD’de insanlar artık market alışverişlerine gitmiyor. Evlerine söylüyor. Zing Basket ve Tulumba.com ile siz de bu alandasınız. E-ticaret market alışverişi alanında parlak mı?

800 milyon dolarlık bir sektör ve sadece yüzde 1 ticaret siteleri payını alıyor. Çok fazla büyüyecek. 40 yıl önce restorana gidip yemeğimizi alırdık ama şimdi evlere servis çok büyük sektör. Yemek sektöründe ne olduysa aynısı market alanında da olacak. Sadece ABD’de değil dünyanın her yerinde. Zing Basket ile 30 dakikada kapınızdayız. Pizza dağıtım tecrübesini burada kullanıyoruz.

Mc Donald, Burger King gibi restoranlar dünyanın her yerinde. Türk restoranları neden ABD’de şubeleşemiyor?

ABD’de yarım milyon Türk ancak yaşıyor. Diğer etnik insanlardan çok fazla var. Mesela döner Pittsburgh’a ilk geldiği zaman insanlar denemeye çekindi. İnsanlar alıştığı tatttan kolay vazgeçemiyor. İleride Türk mutfağı da gelişecek. Artık insanlar yeni tadları deniyorlar.

Ayrıca çok fazla Hindistanlı ve Meksikalı olmasına rağmen franchise yok. ABD’liler franchisı çok iyi biliyor ve yapıyorlar.

Amerikan Rüyası hala var mı?

Küresel bir rüya. Her zaman devam ediyor. Kendi işinizi kurup girişimci olmak istiyorsanız ABD bunun en doğru adresi.

Kimi örnek alıyorsunuz?

Warren Buffett’ı örnek alıyorum.. Firmaların birleşmesi ve satın alarak büyümeye inanıyorum.

Pizza dağıtımıyla başlayıp, bayilikle Vocelli Pizza sahibi olan var mı?

Çok fazla var. Benim en iyi franchiselarım sıfırdan başlayanlarlar. Çünkü işi iyi biliyorlar. Kıdemli Genel Müdür Yardımcım ile 30 senedir çalışıyorum. Kendisi pizza dağıtımıyla başlamıştı. İnsanlar ile uzun çalışmayı seviyorum. Biz bir aileyiz.

İleride hedefleriniz nelerdir?

E-ticarette market alışverişi dağıtımında önemli pay almak. Ve 100-200 şubeli zincileri alıp hızla büyütmek istiyoruz.