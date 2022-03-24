Ünlü oyuncu genç sporcular yetiştiriyor 

RÖPORTAJ: DİNÇER KARACALAR

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Vuslat’, ‘Aşk Yakar’ dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Mikail Kır, hayatının merkezinde yer alan,vazgeçemeyeceği oyunculuk ve spor hayatı ile ilgili soruları yanıtladı…

Kaç yaşından beri spor yapıyorsunuz?

38 yaşındayım. Spora 13 yaşında başladım. O zamanlar kiloluydum ve sporu çok sevip başlamak istiyordum. 90’lı yıllarda karate ve tekvando çok yaygındı. Ama benim için temaslı spor olan Muay Tai ve Kick Boks daha cezbediciydi ve Muay Tai yapmaya başladım. İleriki dönemlerde spor hayatıma Hollanda’da devam ettim.

Sporun oyunculuğunuza katkısından bahseder misiniz?

Oyunculuğa başlamamın en büyük sebebi sporcu olmamdır. Oyunculuğa, dövüş koreografisi ve sahne dövüşleri ile başladım. Profesyonel dövüşçü olduğum için 2009 yılında ‘Aşk Yakar’ dizisinde dövüş koreografisi ve oyunculuğu yaptım. Daha sonra oyunculuk üzerine eğitimler almaya başladım ve ekranlara ‘Vuslat’ dizisi ile döndüm. Son olarak Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinden olan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde üç sezon boyunca yer aldım. Oyunculuk çok meziyet gerektiren bir meslek, sanatçıların birçok alana yatkınlığı olması gerekiyor. Spor da bunlardan bir tanesi. Ben de sporumu ve oyunculuğumu birleştirdiğimde yeteneklerimi çok daha iyi sunabildiğimi düşünüyorum.

Spor salonu açma fikri nasıl oluştu?

Uzun yıllardır Kick Boks ve Muay Taialanında eğitimler veriyorum. Avrupa’da A1 World Combat Cup, Fair FC, Garuda FightOrga nization, Sprite Fight Organiz ation gibi pek çok farklı ülkedeki organizasyonlara katıldım. Ödüllerle ülkeme döndüm. Spor salonu açma fikri; yurtdışında aldığım eğitimi, edindiğim tecrübeyi ve çalışma sistemlerini öğrencilerime daha iyi bir ortamda aktarmayı düşündüğüm için ortaya çıktı. Çok şükür gerçekleştirdik ve deneyimlerimizi öğrencilerimize aktarmaya başladık. İçlerinden yeni genç şampiyonlar çıkacağına ve ülkemize madalyalar getireceklerine inanıyorum.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Bugüne kadar oyunculuk ve spor anlamında gerçekten büyük projelerde yer aldım.Öncelikle spor adına hizmet ederken, oyunculuk anlamında yine güçlü projelerde yer almak için kendimi çok daha fazla geliştiriyorum. Hedefim yine ses getirecek bir oyunculuk ve ülkemin bayrağını dalgalandıracağım organizasyonlarda yer almak. Bir de genç sporcular yetiştirmek.