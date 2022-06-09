Ünlü Kuaför Orçun Ekiz’den Saç Tüyoları

Başarılı saç tasarımcısı Orçun Ekiz ile kadınlarımızın güzelliğine güzellik katan saç tüyolarını konuştuk…

Merhaba sevgili Orçun Ekiz. Sen yıllardır bu sektörde güzel işlere imza atmış bir ustasın, biraz bu yolculuğunu anlatır mısın?

Sektörde yaklaşık 20 yıllık mesaimize yaklaşırken mesleğimize verdiğimiz önemin dışında yaptığımız işlerin her şeyden önce kendi içimize sinerek yapılmasını ve müşteri memnuniyetini kendimize felsefe olarak edindik. Bunun yanında hep mesleğimizi bir usta olarak yeni nesillere bu işin inceliklerini öğretmeyi kendimize borç bildik.

Gerçekten rüya gibi saçlar şekillendiriyorsunuz, boya geçişleri hem çok doğal, hem çok yumuşak ve canlı, neye göre ayarlıyorsunuz, kişinin ten, saç, kaş, göz rengine göre mi? Modaya göre mi?

Evet, bu konuda mütevazı olamayacak kadar iyi işlere imza atıyoruz. Tabi ki her şeyden önce kişinin saçlarının elverdiği sağlık durumunun bozulmadan ten ve göz rengine göre en iyi rengi tavsiye ediyoruz.

Bu sene yaz modasında neler var? Saç kesimleri, boyları nasıl? Dağınık doğal saçlar, hafif dalgalar düz kesimler dikkatimizi çekiyor, neler ön planda?

Bu yıl uzun perçemlerin yeniden gündemde olduğu çok uzun olmayan saç boylarının omuz hizalarında lop kesim dediğimiz modern çizgiler hâkim. Ayrıca üst kısımlarda hafif dokunuşlarla saçları daha hacimli kılacak gizli katlar yapıyoruz.

Sizi tercih eden genç kadınlar model gibi birbirinden güzel ve ayaklarının üzerinde duran modern kadınlar, sanırım sizin önerilerinizi de dinliyorlar sonuç mükemmel, ne dersiniz?

Evet, misafirlerimizin bizi tercih etmelerindeki en önemli kriterlerden biri de yaptığımız başarılı işleri takdir ederek bize onların istemeyeceği, saçlarının zarar göreceği ya da onlara yakışmayan hiç bir işin bu salondan çıkmayacağını bilmeleri. Duydukları bu güven bizi de ayrıca mutlu ediyor.

Mezuniyet, nişan, düğün mevsimine girdik yaz ayları ipe beraber artık klasik modeller geride kaldı sanırım, kadının güzelliğini ön plana çıkaran hangi modelleri uyguluyorsunuz?

Mezuniyette dikkat ettiğimiz unsurlar öncelikle kıyafet tercihleri ve yüz şekillerine göre en iyi uyumu yakalamak. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; kadınların artık tamamı abartı olan her şeyden uzak duruyor. En fazla yaptığımız en hafif dağınık salaş topuzlar, hatta su dalgasını tercih edenlerin sayısı her gün artıyor.

Saçlarını uzun kullanmayı tercih eden kadınlar için çıt çıt önerir misiniz ya da başka bir teknik, önemli olan yıpratmadan güzel görünmek elbette…

Saçlarını uzun kullanmayı tercih eden kadınlar tabi ki her dönemde varlar. Çıtçıt takıp çıkarması kolay ancak her kadın bu konuda uğraş vermek istemiyor. Bunun yerine mikro estetik kaynak öneriyoruz. Saç sağlığını en iyi şekilde koruyarak uygulamalar yapıyoruz.

Bahçeşehir ‘de, İstanbul ‘da, ülkemizde kadınlar bakımına önem veriyorlar ve ilgililer, nasıl buluyorsun sen?

Dünyada birçok ülkeyi gezmiş biri olarak bence, Türk kadınının kendine gösterdiği özen ve bakımı başka ülkelerde göremiyoruz. Ve mesleğimizi en iyi şekilde icra ettiğimiz kadınlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.

Röportaj: Funda Akosman