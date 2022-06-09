Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.551,10
ALTIN
1.020,58
DOLAR
17,23
STERLİN
21,72
EURO
18,47
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
Siirt Belediyesi 50 memur...
Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
Adana Büyükşehir Belediyesi memur...
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü Kuaför Orçun Ekiz’den Saç Tüyoları

FUNDA AKOSMAN'ın röportajı için tıklayınız...

09 Haziran 2022 Perşembe 16:25
Ünlü Kuaför Orçun Ekiz’den Saç Tüyoları

Başarılı saç tasarımcısı Orçun Ekiz ile kadınlarımızın güzelliğine güzellik katan saç tüyolarını konuştuk…

Merhaba sevgili Orçun Ekiz. Sen yıllardır bu sektörde güzel işlere imza atmış bir ustasın, biraz bu yolculuğunu anlatır mısın?

Sektörde yaklaşık 20 yıllık mesaimize yaklaşırken mesleğimize verdiğimiz önemin dışında yaptığımız işlerin her şeyden önce kendi içimize sinerek yapılmasını ve müşteri memnuniyetini kendimize felsefe olarak edindik. Bunun yanında hep mesleğimizi bir usta olarak yeni nesillere bu işin inceliklerini öğretmeyi kendimize borç bildik.

Gerçekten rüya gibi saçlar şekillendiriyorsunuz, boya geçişleri hem çok doğal, hem çok yumuşak ve canlı, neye göre ayarlıyorsunuz, kişinin ten, saç, kaş, göz rengine göre mi? Modaya göre mi?

Evet, bu konuda mütevazı olamayacak kadar iyi işlere imza atıyoruz. Tabi ki her şeyden önce kişinin saçlarının elverdiği sağlık durumunun bozulmadan ten ve göz rengine göre en iyi rengi tavsiye ediyoruz.

Bu sene yaz modasında neler var? Saç kesimleri, boyları nasıl? Dağınık doğal saçlar, hafif dalgalar düz kesimler dikkatimizi çekiyor, neler ön planda?

Bu yıl uzun perçemlerin yeniden gündemde olduğu çok uzun olmayan saç boylarının omuz hizalarında lop kesim dediğimiz modern çizgiler hâkim. Ayrıca üst kısımlarda hafif dokunuşlarla saçları daha hacimli kılacak gizli katlar yapıyoruz.

Sizi tercih eden genç kadınlar model gibi birbirinden güzel ve ayaklarının üzerinde duran modern kadınlar, sanırım sizin önerilerinizi de dinliyorlar sonuç mükemmel, ne dersiniz?

Evet, misafirlerimizin bizi tercih etmelerindeki en önemli kriterlerden biri de yaptığımız başarılı işleri takdir ederek bize onların istemeyeceği, saçlarının zarar göreceği ya da onlara yakışmayan hiç bir işin bu salondan çıkmayacağını bilmeleri. Duydukları bu güven bizi de ayrıca mutlu ediyor.

Mezuniyet, nişan, düğün mevsimine girdik yaz ayları ipe beraber artık klasik modeller geride kaldı sanırım, kadının güzelliğini ön plana çıkaran hangi modelleri uyguluyorsunuz?

Mezuniyette dikkat ettiğimiz unsurlar öncelikle kıyafet tercihleri ve yüz şekillerine göre en iyi uyumu yakalamak. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; kadınların artık tamamı abartı olan her şeyden uzak duruyor. En fazla yaptığımız en hafif dağınık salaş topuzlar, hatta su dalgasını tercih edenlerin sayısı her gün artıyor.

Saçlarını uzun kullanmayı tercih eden kadınlar için çıt çıt önerir misiniz ya da başka bir teknik, önemli olan yıpratmadan güzel görünmek elbette…

Saçlarını uzun kullanmayı tercih eden kadınlar tabi ki her dönemde varlar. Çıtçıt takıp çıkarması kolay ancak her kadın bu konuda uğraş vermek istemiyor. Bunun yerine mikro estetik kaynak öneriyoruz. Saç sağlığını en iyi şekilde koruyarak uygulamalar yapıyoruz.

Bahçeşehir ‘de, İstanbul ‘da, ülkemizde kadınlar bakımına önem veriyorlar ve ilgililer, nasıl buluyorsun sen?

Dünyada birçok ülkeyi gezmiş biri olarak bence, Türk kadınının kendine gösterdiği özen ve bakımı başka ülkelerde göremiyoruz. Ve mesleğimizi en iyi şekilde icra ettiğimiz kadınlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.

Röportaj: Funda Akosman

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Orçun EkizSaç TüyolarıSaç Bakımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, PKK’YA VE YPG’YE NATO MÜTTEFİKLİĞİMİZE RAĞMEN DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR!
ABD, PKK’YA VE YPG’YE NATO MÜTTEFİKLİĞİMİZE RAĞMEN DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR!
Kardiyoloji Uzmanı Mehdi Karasu: “Kalp Krizi Vakaları 35-45 Yaş Grubuna İndi”
Kardiyoloji Uzmanı Mehdi Karasu: “Kalp Krizi Vakaları 35-45 Yaş Grubuna İndi”
SABRİNA KAYAHAN;  13 YAŞINDA EVDEN KAÇTIM
SABRİNA KAYAHAN;  13 YAŞINDA EVDEN KAÇTIM
Parlayan Bir Yıldız: Fatma Doyuk
Parlayan Bir Yıldız: Fatma Doyuk
UĞUR TERGEK: ‘İLK ARALIK’ BİR HAYKIRIŞIN EN NAİF İMKÂNIYDI
UĞUR TERGEK: ‘İLK ARALIK’ BİR HAYKIRIŞIN EN NAİF İMKÂNIYDI
SAKİ ÇİMEN: MÜZİĞİN İÇİNDE OLMAK SADECE KADERİM DEĞİL TERCİHİM
SAKİ ÇİMEN: MÜZİĞİN İÇİNDE OLMAK SADECE KADERİM DEĞİL TERCİHİM
Prenses Gülay Kılıç başarılarına yenilerini ekliyor
Prenses Gülay Kılıç başarılarına yenilerini ekliyor
YAZAR, RESSAM “DENİ ADLER TOPUZOĞLU” İLE SANATÇI KİMLİĞİNE DAİR
YAZAR, RESSAM “DENİ ADLER TOPUZOĞLU” İLE SANATÇI KİMLİĞİNE DAİR
İsmail Özen’den istediğini göremeyenlere… “Göremedim”
İsmail Özen’den istediğini göremeyenlere… “Göremedim”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi