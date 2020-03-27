Umut Yazıcı: ‘Sevda Yarları’ sevgi üzerine harmanlandı

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Umut Yazıcı ile yazın hayatına ve “Sevda Yarları” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Umut Yazıcı kimdir?

Umut Yazıcı, aslında aramızdan biri. Evde, sokakta, her yerde görebileceğiniz halktan bir fert aslında.

08.09.1986 tarihinde Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde doğdum. Yaşamıma İstanbul’da devam etmekteyim. İlköğrenimimi Meriç Merkez ve Uzunköprü Yunus Emre Ortaokulu’nda tamamladım. Liseyi Uzunköprü Anadolu Lisesi olarak da bilinen Uzunköprü Lisesi’nde tamamladım. Akabinde Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler bölümünden mezun oldum. Eğitim hayatımdan sonra farklı dershanelerin eğitim alanlarında görev aldım. Bu görevimi şu an özel bir kurs merkezinde devam ettirmekteyim. Birçok güzide yayınevinin KPSS, TYT, AYT, LGS kitaplarının soru hazırlama ekibi ile yine bu alanların deneme soru bankalarını ve konu anlatım kitaplarını kaleme aldım. Halen daha da üretmek adına, birçok farklı kimlikte esere hayat vermek adına emek harcamaktayım. Onları bir çocuğum gibi görüyor ve onların doğumundan büyüdüğü ana kadarki emekleri var kılmak için emek veriyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Yazın serüvenim içimdeki birikmişliğin dışa vurumu, diyebilirim. Okuduğum güzide yazarların eserleri hep bu ateşte tetikleyiciydiler; lakin beni ben yapan değerlerle bir şeyler yazmak istedim hep. Eserimde de gerçek hayatın masalsı kahramanlarını şiirlerle süsledim.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Eserlerimi kaleme alırken sizden, bizden, hayatın içinde yaşayan bu güzel ülkenin bizi bize anlatan karakterlerinden esinleniyorum. Evrende yaşayan tüm canlı dokulara değinmek, benim esin kaynağım. Örnek aldığım ve sevdiğim yazar ve şairlerimiz tabii ki var; lakin onlar olmaktansa onlar gibi olmak ve eserlerime mürekkebi damlatırken onlardan esinlenerek kendi dünyamda hazır ettiğim hayalde yaşayan gerçekleri kaleme alıp yoğurmak asıl gerçeğim. Müsvedde dediğin bir kâğıda hayat verip anlam katmak, onu ete kemiğe bürümek benim kalemimin serüveni aslında.

Kasım ayında okurlarla buluşan “Sevda Yarları” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

“Sevda Yarları” birikmiş eğitim hayatımın son çocuğu olarak doğdu. Tüm yaşanmışlıkları farklı karakterler üzerinden hikâyeci anlatımla sarmal hale getirip, okuyucuya sunduğum bir eser oldu. İnşallah okuyucularımız da beğenmişlerdir. Eserde kadına saygı ve çocuk haklarına eğildim. Farklı il ve kültürlerde genç bir kadın öğretmen gözü ile okuyucuya sundum görünmeyen gizli gerçeklikleri. Türkiye’nin dönemsel yapısını gözler önüne sererken toplumsal ve psikolojik travmaları harmanlayıp yazdım. Eserde hayat kesitlerinin yanında biz ve Türkiye anlatılmakta.

“Sevda Yarları” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Topluma, en önemlisi kadına duyulan saygı, akabinde çocuk haklarına duyarlılık eserin muhtevasını ve ana temasını oluşturan iki temel unsurdur.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Kitap, sevgi üzerine harmanlandı ve Karadeniz kültüründe Trakyalı bir kızın aşkını anlattığı için, o yüksek erişilmezliğin ardında zoru kolay kılan şeyi, sevdayı içinde barındırdığı için bu isimde okuyucu ile buluştu.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Beklediğim, başarıdan ziyade insanların kendilerini bulacakları bu eserden keyif almaları aslında. İnşallah beğenirler ve bu eser; yarım kalmışlığımıza, eksikliklerimize ve bizi bize anlatan yanımıza değinecek kadar bizden biri olur.

Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

Çok sıcak ve samimi olarak kaleme alındı. Kitaba bizden biri olması ve hayatımızın kendisi olması yönü ile bakıldığında gerçekten aşkı ve duyguları reelde buluşturması yönü ile naçizane, harikulade bir yazın olduğunu söylemek isterim.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Osmanlı padişahlarını çocuklara sevdiren küçük kitap setleri ve çocuklar için eğitici kitaplar hazırlıyorum. Bunun yanında gençlere yönelik bir gelişim kitabı, bir KPSS kitabı ve yeni romanımı kaleme almaktayım.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Başlangıçta sizlere beni okuyucularla buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Eserimizin sizlerin hayatında bir dost ve yol arkadaşı havasında bir dost kelamı olması ümidi ile var olmasını temenni etmekteyim. Okurlarımıza yeni eserlerimizle yeni yarınlarda görüşmek ümidi ile sevgi, selam ve şükranlarımı sunuyorum.