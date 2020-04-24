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ÜMİT ERVEN: “BİR BAŞKA” AŞKIN GÜCÜNÜ VE GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ ANLATIYOR.

Ayşenur Mama'nın, Ümit Erven ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

24 Nisan 2020 Cuma 13:24
7 Okunma
ÜMİT ERVEN: “BİR BAŞKA” AŞKIN GÜCÜNÜ VE GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ ANLATIYOR.

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Ümit Erven ile yazın hayatına ve “Bir Başka” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ümit Erven kimdir?

1998 yılında İstanbul’da doğdum. Silivri’de yaşıyorum. Aslen Ardahan Göleliyim. Sultangazi Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldum. Hedeflediğim mimarlık bölümünü devam ettiremedim, nasip olursa devam etmeyi düşünüyorum. Fazla konuşmayan, sessizliği seven, sırdaş düşünceleriyle hareket eden ve duaya sığınan biriyim Balık burcu olduğum için biraz duygusalım. Ağlayanla ağlarım, gülenle gülerim, sevenle severim, çocukla çocuk olurum. Çocuklarla maç yapmayı ve saklambaç oynamayı severim. 22 yaşındayım; ama ruhum hâlâ çocuk. Bu yönümü seviyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Beni yazmaya iten aşktı. Sadece aşk… Kalbim ilk defa böyle attı. Onu gördüğümde şiirler kalbimde uçuştu. Şiirin anlamını o zaman anladım. Birine şiir yazmak hoş; ama bunun bilinmemesi kötü. Ona yazıyorsun; ama onu görmüyorsun. Belki de bana yazdıran buydu sadece. “Şiirlerim, umudum, sevincim ve kalbim bir araya gelerek kitap olacak.” dedim ve başardım.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Bir kalp yeterlidir yazmaya.

Geçtiğimiz aralık ayında okurlarla buluşan “Bir Başka” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

“Bir Başka” aşkın gücünü, güçsüzlüğünü ve beraberinde birçok şeyi anlatıyor. Bu kitabı yazmamın nedeni, âşık olmam.

“Bir Başka” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Eserimde gerçekleri görebilmelerini, sevmeyi, sevememeyi anlatmaya çalıştım. Gerçek hayatta ne yaşanırsa yaşansın, hataları telafi etmek için bir yol açılır. Bir Başka’da bu yola bir duayla çıkılması ve bir başka sevilmesi gerektiğini vurguladım.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Kitabın ismi, düşüncelerin ve kalbin bir araya gelmesi ile ortaya çıktı.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Eserimin yayınlanmasını senelerce bekledim ve bunu başardım. Başarıya ulaşması uzun zaman alabilir; ama ben inanıyorum, ulaşacak.

Kitabınıza bir okur gözüyle nasıl bir yorum yaparsınız?

Duygusallığı, aşkı ve hayatı anlatan düşündürücü bir eser olduğunu söyleyebilirim.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Elbette var. İlk kitabımdan daha uzun ve daha anlamlı bir kitap olacak.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Güzel şeyleri kendinize hedef olarak belirleyin. O hedeflere ulaştığınızı gördükçe daha çok hedefle daha güzel şeyler yapabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ümit ErvenAyşenur MamaBir Başka
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