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Ülker Su Osmanoğlu

Cemil Akosman’ın röportajı için tıklayınız...

28 Şubat 2020 Cuma 18:24
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Ülker Su Osmanoğlu

SEMUR 2 CİNLERİN BÜYÜSÜ FİLMİNİ BAŞROL OYUNCULARI ÜLKER SU OSMANOĞLU VE FURKAN KARACA'DAN DİNLEDİK.

RÖPORTAJ: CEMİL AKOSMAN

Biri 1.75 boyunda mankenlere taş çıkaracak fiziği ile Beykent üniversitesi Oyunculuk mezunu Ülker Su Omanoğlu

Diğeri 1.79 boyunda yapılı vücudu ile şimdiden hatırı sayılır hayranlara sahip Yeniyüzyıl Üniversitesi Oyunculuk 1. Sınıf öğrencisi Furkan Karaca

 Karakterlerinizi anlatır mısınız ? Alesia ve Enes nasıl birileri?

ÜLKER SU: Alesia, 25 yaşında masum, kalbi temiz, sevdiklerine sonuna kadar inanan biri. Onların asla kötü olmayacağına odaklanmış gibi. Ailesini kaybedip yurtta yetişmiş, dedesi ve babaannesi ona sahip çıkmamış. Burada bir nebze güven sorunu yaşıyor ama genede affetmeye sonuna kadar açık kapıları. İnandığı insanların onu yıkışını başına gelen korkunç olaylarla göreceğiz.

FURKAN: Enes için zorlu bir yolculuk, ürküten sonuçlar doğuracak ve hiç beklemediiği bir sonla yüzleşecek diyebilirim.Ne diyebilirim ki sanırım filmin ikinci masumu Enes.

Ülker Su Osmanoğlu nasıl biri?

Alesia ya oranla daha dişli (gülüyor). 

Furkan Karaca nasıl biri?

Yaşın henüz çok genç 19 yaşındayım. Hayatım boyunca hep çok olgun ve ağır başlı oldum.Furkan nasıl biri. Araştırmayı seven, gözlemci,kararlı. Hayal kurmayı severim.İnsanların hayal kurması özellikle de hayallerine kavuşması beni çok mutlu eder.Kendimce yazılar ,düşünceler üretmeyi de çok seviyorum.

Çekimler nasılsı peki?

ÜLKER SU: Hava inanılmaz soğuktu. Gerçekten çok soğuktu. Beni zorlayan tek sorun buydu. Bunun dışında otelde kaldık ve arkadaşlarla çok eğlendik gerçekten. İletişim iyi olunca her şey hızlı ilerliyor. Ben gece olan mezarlık sahnelerinde inanılmaz üşüdüm. Ama değdi. Her şey benim açımdan eğlenceli ve güzeldi.

FURKAN:Çekimler yaklaşık 2 hafta sürdü. Zorlu,soğuk hava koşullarında çalıştığımız bir set ortamı vardı.Konu bizi içine çektiği için hep bir merak uynadırdı.Meraklı ve samimi geçen bir sürenin ardından filmi tamamladık.

Aşk ne ifade ediyor sizler için? Nasıl bir aşk isterdiniz?

ÜLKER SU: Aslında elde etmesi ne kadar zorsa o kadar kıymetli işte. Aşk bu yüzden özel. Ben aşık değilim fakat aşkın içinde kendince bir büyüsü olduğuna inanırım. Aşka pek inanmasamda yapacak bir sey yok aşık olanlar var..Birisi tarafında sevilmek güzeldir. Seni sanki silah tehdidi altındaymışsın gibi sakınması bilemiyorum bana özel hissettirir. 

FURKAN:Aşk benim için uyanmayı ifade ediyor. Bir şeye karşı aşk ile yaklaştığınız zaman fark edemediklerinizi görebiliyor ve hem kendinizi hem de aşkınızı uyanarak keşfediyorsunuz.

Seyirci Semur 2 yi neden izlemeli?

ÜLKER SU: Film korku filmi ancak içinde öyle sahneler var ki inanılmaz hüzünlü..Sadece o sahneyi çekip aldığınızda acıklı bir aşk filminden sahne izlenimine kapılırsınız. Macera hiç bitmiyor. Tam 'artık sakinleşti ortalık 'derken başka bir şey oluyor. Seyircinin severek izleyeceğine inanıyorum.Ve onlara asıl mesaj klasik olucak ama ' görünen her zaman gerçek olmaz' . 

FURKAN: Filmin senaryosu merak uyandırıyor.Korku olmasının yanında maceralı bir yolculuk içeren Semur 2  nın aynı zamanda seyirciyi de maceraya sürükleyeceğine inanıyorum. Film yakınımızda bulunacak insanları doğru seçmemiz gerektiği,arkadaşlık ve dostluk kavramlarına daha yakından bakabileceğimiz üzreine kurulu bir kurgusu var.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ülker Su OsmanoğluFurkan KaracaSemur 2Cinlerin Büyüsü
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