“Ukulele Çalmayı Öğrenmek Çok Daha Kolay” 

Y. TOLGA ÜNKER

İSTANBUL-Müzisyen ve müzik öğretmeni olan Mehmet Alıcıoğlu bizlere günümüzde popüler bir çalgı haline gelmiş olan Ukulele hakkında bilgi verdi.

Müzikle nasıl tanıştınız?

İlk olarak ilkokul öğretmenim tanıştırdı müzikle. Öyle sevdirmişti ki müziği, eve gelince bütün gün flüt çalıyordum. Ama bu denli ilerlememi hatta müzik öğretmenliğini seçmemi çok sevdiğim gitarist bir arkadaşıma, Doruk Tiftikçier’e borçluyum. Bir gün arkadaşıma gittiğimde elektrogitarı ile çaldığı soloları duyunca çok heyecanlanmıştım ve etkilenmiştim. Daha sonra bana da öğretmeye başladı ve o günlerden sonra bir daha müzikten kopamadım.

Ukulele nasıl bir müzik aletidir?

Ukulele Hawaii kökenli ve 4 telli bir çalgı. “Zıplayan Pire” demekmiş. Gitar gibi hem ritim hem de melodiler çalınabiliyor. Söylediğimiz şarkıları güzel tınısıyla renklendiriyor. Boyutları ufak olduğundan valize bile sığıyor.

Ukulele genellikle 4 farklı ölçüde üretiliyor. Soprano, concert, tenor ve bariton ukulele. Soprano geleneksel olanı ve en küçüğü. Diğer boyların gittikçe gövdesi ve perde aralıkları büyüyor ve genişliyor. Ama bariton ukulele hariç sistem olarak aynılar. Yeni başlayacaklara önerim ses tınılarını ve perde büyüklüklerini inceleyip öyle satın almaları. Ben öğrencilerime genellikle concert ukulele öneriyorum çünkü perde aralıkları herkes için daha uygun. Başlayacak olan küçük bir çocuksa tabii ki soprano ukulele tercih edilebilir.

En çok hangi yaş grubu ukulele çalmaya rağbet ediyor?

Oldukça geniş bir yaş kitlesinin rağbet ettiğini söyleyebilirim. Genellikle 25-40 yaş arasındaki gruba hitap ediyor. Ayrıca öğretmenlerin bir eğitim materyali olarak çok ilgisini çekiyor. Çocuklar da minik olduğu için bayılıyor bu çalgıya.

Ukulele çalmaya nasıl başladınız?

Otantik ukulele bestelerini dinliyordum zaten. Çalım tarzı ve tınıları çok hoşuma gidiyordu. Özellikle eğitim çalışmalarında da kullanılabileceğini öğrendim ve ukulele çalmaya başladım.

Ukulele çalmayı herkes öğrenebilir mi?

Öğrenmek isteyen herkesin yapabileceğini düşünüyorum.

Ukulele çalmak yaklaşık olarak ne kadar zamanda öğreniliyor?

İyi bir çalışma ile 2-3 hafta içinde birkaç şarkı çalıp söylemeyi öğrenebilirsiniz. Ukelele için hazırlanmış şarkı akorlarını ve ritimlerini ise 4-5 ay içinde yavaş yavaş kendiniz çözmeye başlayabilirsiniz.

Sizce internet üzerinden müzik dersi verilmesi ve öğrenme yüz yüze derslere oranla zorluklar barındırıyor mu?

Evet, bazı zorlukları var; en önemlisi de internetteki gecikme sorunu (Ping). Gecikme nedeniyle eş zamanlı hareket edemiyoruz ve birlikte çalıp söyleyemiyoruz. Ama öğrenciler bunu avantaja çevirmişler bile. Sadece derse odaklandıklarını ve kendi seslerini daha net duyduklarını söylüyorlar. Böylece daha hızlı öğrenebiliyorlar. Bunun dışında büyük bir problem yok. 7-8 aydır devam eden çalışma gruplarımız var.

Bugüne kadar ukulele çalmayı kaç kişi sizinle öğrendi?

300’den fazla kişi diyebilirim. Bir de “Ukulelemin Sesi” isimli bir youtube kanalım var. Dilerim ki youtube üzerinden de öğrenmek isteyenlere faydalı olabilmişimdir.

İnternet derslerinize kaç kişi katıldı?

100’den fazla kişi katılmıştır.

Ukulele haricinde başka hangi enstrümanlara karşı bu denli bir ilgi var?

Yetişkinlerin bu kadar ilgi gösterdiği başka bir enstrüman yok açıkçası. Gençler elektrogitar çalmaya oldukça ilgililer.

Sizce ukulele çalmayı öğrenmek mi yoksa gitar mı daha kolay?

Ukulele çalmayı öğrenmek daha kolay.

Ukulele çalmayı öğrenmeyi dileyenler size nasıl ulaşabilirler?

ukulelemin.sesi / instagram hesabımdan veya youtube hesabımdan ulaşabilirler.

Yusuf Tolga ÜNKER