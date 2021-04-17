Uğur Er: Göbeklitepe’de her kazı yapıldığında bir tarih çıkıyor

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Merhaba Uğur Bey, 15 yıldır basın sektöründe TV programları yapmışsınız, Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü okumuşsunuz, hala “haydi konuşalım” programını yapıyorsunuz.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Basın Yayın Koordinatörlüğü görevini yürütmektesiniz. Bu kadar çok şeyin ardında nasıl bir başarı öyküsü var?

Öncelikle şunu belirteyim; okumayı ve bilgi edinmeyi çok seviyorum. Bahsetmiş olduğunuz gibi Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdim. Fakat sonrasında Lisans olarak Kamu Yönetimi bölümünü başarı ile tamamladıktan sonra hali hazırda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans çalışmalarıma devam ediyorum. İş hayatım hiçbir zaman eğitimime engel olmadı. Güneydoğu Televizyonuna Haber Merkezi müdürü olarak göreve getirildiğimde lise mezunuydum. Dolaysıyla alaylı olarak kameramanlık ve muhabirlik görevinin ardından Kanal Yönetimi tarafından Haber Müdürlüğü ve Genel Koordinatörlük görevine getirildim. Tabi meslek hayatımda hızlıca yükselirken bir yandan da eğitimimi sürdürmeye çalıştım. Televizyon kanalında hem çalışıp hem de Turizm Otel İşletmeciliği bölümünü bitirdim. Okul ile televizyon arasında mekik dokudum da denebilir. 2015 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde de işe başladım. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında 6 yıla yakın bir süredir Basın Yayın Koordinatörlük görevini yürütmekteyim. Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor olmam nedeniyle Kamu Yönetimi bölümünü okudum. Bu yıl da Yüksek Lisansımı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine yapıyorum.

Zor olmuyor mu?

Resmi bir kurumdan emekli işçi bir babanın 7 evladından en sonuncusuyum. Kendimi bildim bileli hep çalışıyorum zaten. Yokluk ile geçen bir hayatımız olmadı fakat çok da rahat ve bolluk içersin den gelmedik elbette. Çocukluğumda radyo tamircisinde çıraklık yapıyordum. Muhtemelen radyo sesi Tv ve Basın sektörüne kolay adapte olmamı sağlayan çocukluğum ile ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Her gün gelişen ve değişen medya basın sektöründe görev yapmanın ve bu değişime ayak uydurmanın elbette zorlukları olabiliyor.

Şanlıurfa’da nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Duyduğuma göre sosyal sorumluluk projeleriyle yeni oluşumlar içindeymişsiniz?

Şanlıurfa’nın tanıtımı anlamında yapılan her çalışmaya her projeye elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum. Gastronomi alanında bölgemizde kurulan profesyonel sivil toplum kuruluşlarımız var. Turizm derneklerimiz ile birlikte ortak akıl ile hareket ederek çalışmalar yapıyoruz.

Şanlıurfa’nın pandemi süreciyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şuan tablo nedir?

Şanlıurfa şu an Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre yüksek riskli bölgede bulunmaktadır. Şehrimizde yasaklara uyulmakta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla belediye ekipleri sahada aktif olarak maske dağıtımı dezenfektan çalışması yapmaktadır, tablo olarak da inşallah vakaların zamanla daha da düşeceğine inanıyorum.

Aşılar yaygın olarak yapılıyor mu?

Aşılamalar her geçen gün artarak devam etmekte bu konuda hükümetimiz hassasiyetle üzerinde duruyor. Bilindiği üzere şu an öncelik olarak sağlık çalışanları ve yaşlı vatandaşlar aşılanıyor birinci dozları yapıldı ikinci doz aşı çalışmaları da hızla devam etmektedir.Aşı sırası bizlere gelince bizde aşı olacağız.Aşı olma konusunda sırası gelen herkesi aşı olmaya bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum.

Şanlıurfa esnafı, turizmi bu süreçten nasıl etkilendi?

Bir turizm mezunu olarak değerlendirecek olursam; Şanlıurfa esnafımız yasaklar ilk göründüğü andan itibaren yasaklara uydu ardından hükümetimiz cafe,restaurant kapanması ve seyahat kısıtlaması getirince şehrimize gelen turist sayısında fazlasıyla bir düşüş yaşandı.Bildiğiniz gibi Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla turist sayımız önceki yıllara göre 2 katına çıkmıştı.Fakat covid 19 dolayısıyla yasaklardan dolayı esnafımız zor günler yaşadı birçok esnaf dükkanını borç alarak sürdürmeye devam etti ve ediyor.Covid 19 salgının bir an önce bitip hızla normalleşmeye geçilip esnafımızın eskisi gibi iş yaptıkları döneme dönmelerini temenni ediyorum.

Göbeklitepe’ye şuan gerçekleşen kazı çalışmalarıyla ilgili bir programınız var. Özellikle neden Göbeklitepe?

Göbeklitepe keşfedilmeye değer bir yer tarihimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayan herkes tarafından görülmeye değer bir yerdir. Göbeklitepe yılı ilan edildi ülkemizde ve arkeologlar tarafından kazı çalışmaları büyük bir titizlikle yapıldı. Göbeklitepe’yi size baştan sona neden Göbeklitepe sorusunu cevaplayarak daha detaylı anlatmak isterdim fakat öyle bir tarihe sahip ki Göbeklitepe herkesi buraya davet ediyorum anlatılmayacak kadir tarih kokusunu hissedeceğiniz muhteşem bir yer.

Göbeklitepe tarihinin keşfedilmemiş sırları neler?

Göbeklitepe bölgesinde her kazı yapıldıkça bir tarih çıkıyor 12.000 yıllık geçmişe sahip bir yer, ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. Şu anda Şanlıurfa’da Karahantepede de kazı yapıldıkça tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kalıntılar bulunmakta ve orada da arkeologlar tarafından çalışmalar yürütülmekte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla orada da daha bir çok tarih kalıntıları gün yüzüne çıkacaktır.Özetleyecek olursam kısaca diyorum ki Şanlıurfa=Tarih demek.

Basının içinde geçen 15 yıl size neler kattı?

2009 Yılında Avrupa seyahatim de kısa bir belgesel çekmiştim. Fransa, Hollanda ve Belçika’yı gezdiğimde çok heyecanlanmıştım. Dışarda yeni ve farklı bir dünya olduğunu hissetmiştim. Olaylara ve hayata bakış açım olumlu yönde değişmişti. Döndükten sonra 2010 yılında Haber Merkezi Müdürü olunca yine aynı hissiyatı yaşadım. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesinde göreve başladığımda da aynı duygular. Bu mesleği icra ediyor olmak yeni ülkeler gezmek ve keşfetmek gibi. İnsanların farklı yaşam hikayelerine yakından tanık olmak insan hayatına olumlu yönde çok şey katıyor.

Hiç Şanlıurfa’dan dışarı çıktınız mi?

Mesleğim gereği çok kez Avrupa Seyaheti Suriye Savaşı öncesinde Halep ve Türkiyenin bir çok illerini gezip çekim yapma fırsatı bulmuştum. Ülkemizin her bir bölgesi her bir ili bambaşka doğal güzelliklere sahip

Başka bir ülkede mesela daha metropolde yaşamayı istemiyor musunuz?

Asla düşünmedim. Muhabirliğe ilk başladığım yıllarda da sonrasında da teklif eden çok değerli meslektaşlarım oldu. Hala teklif edenler de var. Fakat ben şehrimi seviyorum. Ailemle dostlarımla birlikte yaşayıp şehrimi tüm dünya ya tanıtmak istiyorum.

Haydi konuşalım programında neler anlatıyorsunuz?

Haydi Konuşalım programı 10 yıllık bir geçmişe sahip. Programda benimle birlikte kendini büyüttü geliştirdi. Güncel konuları işliyoruz. Siyasetin veya bürokrasiden isimler olabilirken genelde sivil toplum örgütü temsilcilerini ağırlıyoruz. Kendi alanlarında uzman akademisyen,eğitimci ve sağlıkçı konuklarımızda oluyor. Haftanın ülke gündeminde özellikle Şanlıurfa gündeminde ne varsa o konuyu işlemeye çalışıyoruz.

Günün 24 saatinden size geriye ne kalıyor?

Sabah erkende Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde işimizin başında oluyoruz. Başarılı ve güçlü Bir Belediye Başkanı ile çalışmamızın avantajı elbette oldukça büyük. Aynı zamanda işi bilen Daire Başkanımız ve ekibi ile birlikte şehrimizin tanıtımı anlamında güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonlarını Televizyon Kanalında geçiriyorum. Program hazırlıkları ve konuk belirlemesini yapıyoruz. Akşam mutlaka ana haber bültenlerini izlerim. Sonrasında ailem ile vakit geçirip kitap okurum. Yoğun dönemler dışında saat problemim çok olmuyor aslında.

Başka hedefleriniz , geniş ufuklar var mı?

Yüksek lisans eğitimi tamladıktan sonra Doktora hedefliyorum. Medya Sektörüne giriş yapacak olan arkadaşlara yardımcı olup tanıtım ve medya alanını doğru göstermek istiyorum.

Son olarak bir Uğur Er sözü bırakın desem cümlenizi nasıl tamamlarsınız?

Kader çabaya tabidir.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.