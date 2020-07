TUTKULU BİR AŞK TİYATRO

Bu hafta röportaj konum 7 yaşından bu yana bu sektörün içinde olan genç başarılı TİYATROCU Emre Yılmaz. Gençlerimizin bu denli başarılı yerlerde görmek beni çok mutlu ediyor. Emre çok beyefendi kendisini olması gerektiğinden çok daha fazla geliştirmiş, saygıyı ve sevgiyi karşısındaki herkese hissettirip her platformda kendini kabullendiren saygın bir karakter. 1994 doğumlu 25 yaşında bir genç. Tiyatro benim için ses ışık kostüm seyirci ve her alanında her şey bir "Aşk" olarak tanımlayabilirim Aslı Hanım diyor. Ve Shekespeare’nin bu değerli sözü ile tanımlamayı seviyorum "Bütün dünya bir sahnedir ve bizlerde bu sahnenin oyuncularıyız. Diyerek tarif edebilirim bir dünya ve bir aşk tabirini kullanmak doğru olur bu meslek için. Türkiye de bugün maalesef ki sanat istenilen değeri görmüyor. En çok söylediğim sözdür; "Bir Yaşam Biçimidir Tiyatro. Ülkemizin Nabzı sanatta Zayıf" En büyük sıkıntısı bu işte aslında özetle Çözüm önerisi olarak sosyal medya ve diğer medya unsurları ile seslerimizi ortak duyurmak bizlere net olarak bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Sanatı yetkin kılınabilmek için iyi bir tanıtım afiş ve bilboardlar da tanıtımları iyi hazırlatmak gerekiyor. Ve genelde seyirci isimlere ve afişin ilgi çekici onu gerçekten içine sindirdiği anda hemen o sahneye gelebiliyor. Sizin gibi değerli Gazetecilerin paylaşımları seslerimizi duyurması da bir nebze sanatı yetkin kılan tanıtımları siz değerli kişileri de davet ederek sağlayabiliriz ifadelerini kullanan genç tiyatrocu Emre Yılmaz ile röportajımız sizlerle.

Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz kimdir Emre Yılmaz? Bir günü nasıl geçer?

Emre Yılmaz 06.10.1994 doğumlu 25 yaşında bir genç. İstanbul’da doğdum, İstanbul’da yaşıyorum. Bir günüm; Sanatla, yeniden eğitimlerle ve bol bol kitap okumakla geçiyor. Her gün yeni bir heyecan diyebilirim.

Oynadığınız rollerin size benzeyen yönleri var mı?

Elbette, Bir fotoğraf gibidir kimi zaman kendinizi görebilirsiniz karakter içerisinde, kimi zaman karakter içerisinde benzeşen tarafları vardır. Benim iyimser tarafım genellikle hep ön plandadır ve genelde iyimser tarafım benziyor diyebilirim.

Rollere nasıl hazırlanıyorsunuz?

Rollere Tabii gelen tekstin bize vermiş olduğu brif nedir ne değildir bilmek metni analiz ederek karakteri analiz ederek çalışıyoruz. Ben genellikle sahne üzerinde veya sahne benzeri boş sessiz bir alanım olduktan sonra çok rahat çalışabiliyorum bazen evde bile sahne varmış gibi hayal ederek ezberimizi ve çalıştığım karakter neyse ona göre çalışmasını yapıyorum.

Toplumda oyuncu olmanın zorlukları nelerdir?

TÜRKİYE'DE TİYATRO OYUNCUSU OLARAK İŞ YAPMAK ÇOK ZOR

Türkiye'de Tiyatro Oyuncusu olarak iş yapmak çok zor genç isimler çıkmaya çalışıyor ama maalesef birinci iş para kazanmak ve bu yerel tiyatrolar içerisinde çalışmaya başladığınız zaman para kazanamıyorsunuz. Zorluklarından birisi maddi olarak zaten başlıyor daha sonrası sahne bulamamak gibi zorluklarıyla da karşılaşabiliyoruz.

Tiyatronun hayatınızdaki yeri ve önemi?

BÜTÜN DÜNYA BİR SAHNEDİR VE BİZLERDE BU SAHNENİN OYUNCULARIYIZ

Tiyatro benim için ses ışık kostüm seyirci ve her alanında her şey bir "Aşk" olarak tanımlayabilirim Shekespeare’nin bu değerli sözü ile tanımlamayı seviyorum "Bütün dünya bir sahnedir ve bizlerde bu sahnenin oyuncularıyız diyerek tarif edebilirim bir dünya ve bir aşk tabirini kullanmak doğru olur bu meslek için.

Ne zamandır tiyatro ile ilgileniyorsunuz?

7 yaşımdan beridir ilgileniyorum.(19 Sene)

Tiyatro ile seyirciye net mesaj gönderebiliyor musunuz?

Oyunun konusunun öncelikle seyircinin ilgisini çekmesi lazım eğer çekiyorsa konuyu seyirciye net ilettiğimizi anladıysak zaten tepkileri ve yorumlarından anlayabiliyoruz.

Bir oyun için hazırlıklar ne kadar sürüyor?

3-4 ay kadar ama bazı kurum kuruluşlar içerisinde amatör topluluklar da 8 ay içerisinde çıkarıyorlar. Ama özel tiyatro grupları ve bazı profesyonel ekipler tarafından çıkartılan oyun hazırlığı 3 ilâ 4 ay arasındadır.

Neden tiyatro?

Bir aşk… Tutkulu bir aşk tiyatro sahneye ışığın altında monolog konuşmalar yapıldığı zaman bambaşka bir dünyaya, duygu geçişinde olabilmek demek benim için tiyatro.

Örnek aldığınız bir sanatçı var mı?

Birçok ustamı örnek alırım ama örnek aldığım oyunculardan bir kaçı; Şevket Çoruh, Burak Sarımola, Burak Demir gibi oyuncuları örnek alırım.

Yaşadığın en değişik sahne deneyimini bize anlatır mısın?

Biraz eskiye gidebilirim sanıyorum bu konuda. Daha ilk yetişkin tecrübesi yaşadığım bir zamandı. O oyuna o kadar çok çalışarak çıkmıştım ki tamamdır yapacağım diye de kendime böyle söz vermiştim. Lakin sahnede ki ilk deneyim olduğu için sahnede repliğimi unutmuşum. Seyirci önünde öyle kala kalmıştım. Arkamdaki arkadaşım benim repliğimi söylemişti. Öyle sahneyi kurtarmıştık hayatımdaki en değişik sahne deneyimim herhalde bu olsa gerek.

Sanatı yetkin kılınabilmek için neler yapılabilir?

İyi bir tanıtım afiş ve bilboardlar da tanıtımları iyi hazırlatmak gerekiyor. Ve genelde seyirci isimlere ve afişin ilgi çekici onu gerçekten içine sindirdiği anda hemen o sahneye gelebiliyor. Sizin gibi değerli Gazetecilerin paylaşımları seslerimizi duyurması da bir nebze sanatı yetkin kılan tanıtımları siz değerli kişileri de davet ederek sağlayabiliriz diye hala düşünüyorum.

Karaktere nasıl çalıştığını biraz anlatabilir misin?

Yani daha öncesinde; Rahmetli Hocam Serhat Akkaş'ın Ayna çalışmasını yapardım ama tiyatro gelişiyor işler değişiyor artık. Kamerayı artık bir arkadaş olarak görüyorum ve rollerime hazırlıkta hem ses kayıt edip hem de kameraya kendimi kayıt edip ona göre hazırlığımı yapıyorum.

Her bir oyunun provası için ne kadar zaman harcıyorsunuz?

Yani her oyunun çalışma durumu değişkenlik gösterir çünkü metinler değişebiliyor. Ama önce ki çalıştığımız ekiple 2 günlük çalışma ile bazen 3 bazen 4 saat yani gece 12 bazen 1 de olabiliyordu. Gecemiz gündüzümüze karışıyor diyebiliriz özetle bir prova için…

Tiyatroda bir rolle seyirciyi etkilemenin sizce en temel nedeni nedir?

İyi bir oyunculuk, iyi bir reji ile bir de Yeteneği ile kişi etkileyebilir tabii

Ülkemizdeki sahne sanatları hakkında ilgi ne düzeyde? Tiyatroya olan ilginin artması için neler yapılması gerekiyor, bu konuda en büyük sıkıntılar nedir? Ne gibi çözüm önerileri sunulabilir?

BİR YAŞAM BİÇİMİDİR TİYATRO

Türkiye de bugün maalesef ki sanat istenilen değeri görmüyor. En çok söylediğim sözdür; "Bir Yaşam Biçimidir Tiyatro. Ülkemizin Nabzı sanatta Zayıf" En büyük sıkıntısı bu işte aslında özetle Çözüm önerisi olarak sosyal medya ve diğer medya unsurları ile seslerimizi ortak duyurmak bizlere net olarak bir çözüm olabileceğini düşünüyorum.

Bu keyifli yolculukta kimlerle rol almak isterdiniz?

Büyük üstadlarımla rol almayı isterdim. Sayamayacağım birçok isim var hangisini yazsam bilemedim. Ama isim belirtmek gerekiyor ise bu isimlerden ikisini sadece söyleyebilirim. Rasim Öztekin gibi bir usta ile ve Yönetmen Müfit Can Saçıntı ile çalışmayı isterdim.

Pandemi sürecinde neler yaptığınızı merak ederiz?

Evlerdeydik..Tümay Özokurdan Eğitim aldım. Eğitim alarak kendime bilgi birikimi kazandırdım. Bilgili genç bir birey olabilmeyi öğretti bu süreç bana.

Peki, bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Ailem dediğim en büyük destekçim annem . Ve daha sonrasında hocalarım. En büyük yol arkadaşım ve destekçim oldular.

Yasaklar kalktığında ( ya da kalktı) Aktif sahne aldığınız yerler olacak mı?

Net cevap vermemek ile birlikte görüştüğüm bir kaç yer var. Sezon açılır açılmaz çalışmak istiyorum tabii ki.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir? Sinema, tiyatro ve dizilerde sizi görebilecek miyiz?

Bu meslekte ilerlemek istiyorsak tabii ki Kariyer planlamasını yapmak gerekiyor. Güzel çalışmalar olursa neden olmasın her çalışma yeni bir başlangıçtır.

Bir tiyatrocu olarak gençlere önerebileceğiniz tiyatrolar neler?

Birçok yer var isim vermek istemem ama güvendiğim kuruluşlar mevcut bunlardan bir kaçı güzel işler yapan tiyatrolardan ender sayılan yerlerden biri.

Bende tiyatrocu olmak istiyorum diyen siz gibi genç yeteneklere söylemek istedikleriniz nelerdir?

Bulunduğunuz illerde ki ilçelerde ki Kültür Merkezlerine, Halk eğitim Merkezlerine gidebilir, kendine özgüveni olan, kendi içindekini bulduğunda evet ya sahnede kendime ayna olmalıyım ve kendimi görmeliyim diyebilen her genç arkadaşımızın sahnede olmasını isterim.

Yolunuz Açık olsun. Başarılarınız bitimsiz olsun Emre Bey.

Teşekkürler.

Röportaj: Aslı M. Sarı