TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Türkiye deyince gözlerinin içi gülüyor… Dünyaca ünlü Profesör Henry Abdo,Türk İnsanına ve Türkiye’ye aşık biri… Deneyimli bir bankacı ve hayırsever iş insanı olan Abdo, çoğu kendisine ait olan birçok çok uluslu kuruluşun yönetim kurulunda yer almaktadır. Titanium Capital Fund'ın Başkanı ve kurucusu ve American University of Europe (AUE) Mütevelli Heyeti Başkanı ve daha birçok unvan sayılabilir… Eğitim’in yanı sıra banka projesiyle dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanan Prof.Dr. Henry Abdo, Türkiye’de fizik tedavi hastanesi açmayı amaçlıyor… Sinema yapımcılığına da el atan Abdo, Türk oyuncularının da yer alacağı Dünya sinemalarında gösterime girecek film projesi hazırlığı içinde… Abdo,projeleriyle ilgili bilgiler verdi…Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

ABD'DEKİ BÜYÜK BANKA PROJENİZİ İLE İLGİLİ BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Titanium Capital Fund'ın olağanüstü başarısının ardından patronlardan ve ortaklardan gelen büyük talebe yanıt olarak, merkezi ABD'de bulunan uluslararası bir finans kurumu kurarak müşterilerimiz için fırsatların çevresini genişletmeye karar verdik.

PEKİ İSMİ NE OLACAK?

Titanyum Sermaye Bankası.

BANKACILIK LİSANSI İÇİN BAŞVURDUNUZ MU?

Aslında Lisansımız var. Bankacılık lisansı almak meşakkatli ve zor bir iştir. Neyse ki, başvurumuz ilgili düzenleyici makamlar tarafından olumlu karşılandı. Titanium Capital Fund'daki örnek performansımız bu konuda bize çok fayda sağladı.

BİR BANKA PROJESİNE BAŞLAMA SEBEPLERİNİZ NELERDİ?

Bildiğiniz gibi, Danışmanlar Kurulumuz esasen Nobel Ödülü sahipleri ve Maliye Bakanları da dahil olmak üzere uluslararası alanda tanınan bir dizi akademisyen, bankacılık düzenleyicileri, ekonomist ve finans uzmanlarından oluşan bir "düşünce kuruluşudur". Bankacılık da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarda işlerin durumunu analiz etmek için periyodik tartışmalara giriyoruz.

Kaynaklarımızdan, yeteneklerimizden ve uzmanlığımızdan yararlanarak kapsamlı, hizmet kalitesi üst düzeyde ve güvenlik unsuru karşısında bir dönüşümü temsil eden bir banka kurmaya karar verdik.

BİRAZ DAHA DETAYLANDIRABİLİR MİSİNİZ?

Elbette, günümüzde geleneksel bankacılık kurumları, konumları, büyüklükleri veya bulundukları yer ne olursa olsun, bazen müşterilerin çıkarlarına ters düşen belirli politikalara tabidir. Yalnızca politikalar uğruna hizmet sunmak, müşterilere hizmet vermekle aynı anlama gelmez.Titanium Bank'ta politikaları benimsemeye ve bunları müşterilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulamaya karar verdik. Ayrıca, müşteriler, şirketler ve bireyler için mikro finans, varlık yönetimi ve bireyler için finansal planlama veya şirketler için bilanço yönetimi, ticaret finansmanı veya riskten korunma hizmetlerinde geniş bir olasılık ve potansiyel yelpazesinden yararlanabilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyoruz. Müşterilerin fonlarının güvenliği ve güvenliği bir öncelik olmaya devam etmektedir. Bu amaçla, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan (FDIC) yararlanmamızı sağlayan bir mekanizmayı güvence altına almayı başardık, öyle ki mevduat tutarı ne olursa olsun mevduat sahibi fonları %100 sigortalı. Bu tek başına, dünyanın çoğu yerinde kuruşlardan Avrupa'da 100.000'e kadar değişen diğer bankalarda bulunan ortak sigortadan gerçek bir ayırım anlamına gelmektedir. Bu, bizi rekabetten ayıran ayırt edici bir faktördür.

TİTANİUM BANK HAKKINDA BİZE BAŞKA NELER SÖYLEYEBİLİRSİNİZ?

Bankacılık sektöründe gerçek bir “evrim”i temsil eden bir banka kurmayı amaçlıyoruz. Banka tüzüğümüz, yönetimimiz ve kurumsal yapımız rakipsizdir.Bununla birlikte, tam teşekküllü, çok yönlü bir ticari banka olarak etkimizi, örneğin daha fazla ilgili ticari departmanı içerecek şekilde genişlettik. Dünya çapında 100'den fazla Ticaret Odası ile anlaşmalarla bağlıyız. Ticaret finansmanı uzmanlarımızın uzmanlığı, finansal enstrümanlar, LC'ler, BG'ler vb. üretme yetkimiz ve keyif aldığımız yayılma, bizi tercih edilen banka yapıyor. Titanium Bank, herhangi bir müşterinin herhangi bir sektörde iş yapmak ve fonlarını sorunsuz bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyacağı tüm departmanlara ve bölümlere sahip olacaktır. Bölümler ve bölümler şunları içerecektir: Özel Bankacılık, Ticaret Finansmanı, Menkul Kıymet Ticareti, Hazine, FX, Külçe, Kredi, Mikro Kredi, İslami Finans ve Bankacılık.Bu tür hizmetler, müşterilerin yükünü hafifletmek için minimum ücret yapısı ile sunulmaktadır.

KRİPTO PARA BİRİMİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR VE BU, PLANINIZI NASIL ETKİLER?

Öngörülemeyen dalgalanmalara, büyük hacme ve tür farklılıklarına rağmen, kripto para birimi bir değişim aracı olarak gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve popülerlik kazanmaktadır. Doğal olarak, kripto para birimine göz yumamayız. Bu hayatın bir gerçeği.Titanium Bank'a gelince, bu sektörü yakından izliyoruz ve düzenleyicilerden son sözü bekliyoruz. Ancak şimdilik, her türlü değişikliğe karşı duyarlı duruşumuzu koruyacağız ve buna göre tepki vereceğiz. Yine bu konuda yetkililerin koyduğu kural ve düzenlemelere uyalım. Bununla birlikte, piyasaya sürüldüğünde sürekli artan haftalık değere sahip olacak kendi varlık destekli kripto tokenimizi yarattığımızı belirtmek isterim.

TİTANİUM BANK İÇİN VİZYONUNUZ NEDİR?

Eh, bu noktada bir vizyondan çok bir plan diyebiliriz. Çabaların gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, ortaklarımız olarak bir dizi vizyoner, girişimci ve iş lideri seçtik. Stratejimiz, bankanın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaya istekli hissedarlara vurgu yaptı. Örneğin, banka hissesinin %1'ine sahip olan bir hissedar, duruma göre, kendi ülkesinde veya muhtemelen başka ülkelerde birkaç şube veya temsilcilik açma hakkına sahip olacaktır. Bunu yaparak, bir yandan bankanın varlığını genişletiyor, diğer yandan hissedarların hissedar olarak orijinal yatırımlarından değil, aynı zamanda kurdukları şubelerin işlerinden elde edilen gelirlerden de yararlanmalarını sağlıyoruz. Titanium Bank'ın kesinlikle dünyanın en çok aranan bankaları arasında yer alacağına inanıyoruz.

SİNEMA DÜNYASINA DA EL ATMAYA HAZIRLANIYOR SUNUZ, BU YAPIMCILIĞINI YAPACAĞINIZ İLK SİNEMA FİLMİ Mİ OLACAK?

Evet öyle bir projemiz var. Tarihi bir film yapmayı amaçlıyoruz. Filmde Türk ve Yabancı oyuncular yer alacak. Bu projemiz uzun bir süredir vardı. Ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık.